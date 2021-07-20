Игорь Коротченко: с НАТО по Афганистану договариваться бесполезно

Радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) заявило, что контролируют большую часть Афганистана. Бои террористов с правительственными войсками продолжаются. Нужно ли договариваться с НАТО по поводу Афганистана? Ситуация в Афганистане: что будет дальше? Тем временем армянский премьер Никол Пашинян приезжал в Москву в очередной раз просить. Но Россия не должна просто так содержать Армению и любые другие страны. Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Игорь Коротченко: России нужны союзники, а не нахлебники

— Игорь, талибы уже давно себя сразу показали абсолютно отмороженными. Конечно, хорошо, что с ними сейчас договорились, но нельзя быть уверенными, что дони будут соблюдать эти соглашения. Может быть, это тот самый случай, когда можно договориться о совместных действиях с НАТО?

— НАТО с нами по этой теме договариваться не будет. Там — тоже не идиоты, они прекрасно понимают, что это удар по нам. Им это выгодно, поэтому с США и НАТО мы ни о чем здесь не договоримся, ни к какому консенсусу не придем. Не надо иллюзий, напрасных тем более. Это теперь — наша головная боль, и она будет оставаться нашей головной болью.

— Они будут только потирать ручки от радости…

— Разумеется, точно так и будут делать. Поэтому решать эти проблемы нам предстоит самим, опираясь на помощь наших союзников. Вопрос — насколько наши союзники окажутся дееспособными.

Я же не идиот прекраснодушный, как некоторые наши либералы, а практик и немножко циник с нормальной точки зрения, никакая НАТО нам помощь не окажет. Запад воевать не будет. Это все из серии — пусть США нам отсыпет денег из своего федерального резерва.

— Сможем ли мы с ними воевать, так же как воюет США и НАТО, не заходя?

— Воевать нам с ними не надо, и мы не будем с ними воевать. Наша задача — не допустить их переход через границы. Входить в Афганистан мы не будем, не будет этого больше.

Максимум, что мы можем, это дистанционные ракетные удары, удары высокоточным оружием, беспилотниками по инфраструктуре талибов, если они будут использованы для агрессии против стран членов ОДКБ.

А сможем ли мы вести дистанционную войну или нет, покажут ближайшие события, этот год покажет. Но сирийский опыт у нас есть. Я рассчитываю, что сможем сдерживать и талибов. Насколько мой прогноз окажется точным, покажет время.

— Время — самый точный проверяльщик. Еще совсем недавно думали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян с треском вылетит, но успешно для него прошли выборы, он опять на коне. Что показал его недавний визит в Москву. Зачем приезжал и что получил?

— Приехал к Владимиру Путину просить поддержки, денег, оружия, укрепления армянский рубежей — всего, что в таком случае просят. Просят по максимуму, а рады тому, что дадут.

У меня есть только надежда, что мы здесь в отношении как Армении, так и абсолютно всех других стран будем занимать предельно прагматичную позицию, исходя из единственного критерия: выгодно это российским национальным интересам или нет.

Дружить — да, но не содержать, не за счет российского бюджета. Сейчас часто слышатся призывы, что Россия должна оказать помощь карабахским беженцам армянским. Но причем здесь Россия? А почему государство Армения не может оказать помощь своим гражданам?…

— Денег нет.

— Пусть возьмут кредит или обратятся к богатым армянским миллиардерам, их много по всему миру. Или пусть уж тогда отказываются от суверенитета. А если хотят его сохранить, то пусть делают приятные России вещи.

За что платить

Пусть Пашинян объявит, что американское посольство в Ереване сокращается на 50% и запрещается деятельность проамериканских неправительственных организаций, финансируемых США. Пусть хоть так сделают на пользу нам и себе самим.

А мы тогда ему немножко денег дадим. Но пусть он хотя бы так заплатит нам политически.

А не то, что вот он приехал, поулыбался, прижался к груди Владимира Владимировича, мы ему сразу даем денег, содержим и так далее. Нет. Времена другие сейчас, очень жесткие, у нас самих денег нет, и надо их расходовать рационально.

В этом плане с Пашиняном тоже должен быть конкретный жесткий разговор, я считаю, прагматичный: а что взамен? Всё, очень просто. Чем Армения может быть полезна России?

Высокоточный век

Сейчас век высокоточного оружия, меняются взгляды на стратегию, на союзников. Армения — член ОДКБ, пусть посылает армию на границу Таджикистана с Азербайджаном. Эта армия прошла Карабах, хоть и неудачно. Сейчас война с Азербайджаном не грозит Армении.

Поэтому пусть посылает армянский спецназ, еще кого-то в Таджикистан защищать военные рубежи содружества, а мы дадим денег Армении на эту миссию и укрепление обороноспособности. Вот у меня такой предельно прагматичный, жесткий подход.

* организация, запрещенная на территории РФ