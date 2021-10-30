Натовский сюрреализм грозит миру большой бедой

Если Североатлантическому альянсу не хватало внимания со стороны СМИ и он хотел провести шумную пиар-компанию, то ему это удалось. Вначале в роли возбудителя спокойствия выступил генсек НАТО, затем знамя подхватил прилетевший в Европу шеф Пентагона. Свою посильную лепту внесла и глава бундесвера. Все они отметились резкими выпадами в адрес России, а нам в итоге приходится гадать: что бы всё это значило?

Плохо организованный вывод из Афганистана войск стран НАТО во главе с "доблестными" джи-ай, больше похожий на бегство, не мог остаться без последствий. Начнём с того, что сильно оживились критики президента США Джо Байдена внутри страны, преимущественно в республиканском стане. С момента инаугурации он потерял доверие более 11% американцев. Аналитики института общественного мнения Gallup полагают, что рейтинг одобрения президента США за первые девять месяцев на посту главы государства ни разу не падал так сильно со времён Второй мировой.

По привычке Вашингтон не посчитал нужным проконсультироваться с европейскими союзниками перед выводом военных с афганской территории, что вызвало ропот в Брюсселе. Как заметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ЕС выделил на военную поддержку и программы экономической помощи более 20 млрд долларов, а затем европейцы обнаружили, что "зависят от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем".

Вашингтон продолжил действовать в своём бесцеремонном стиле, когда сделал Канберре "предложение, от которого невозможно отказаться" — создать вместе с Лондоном оборонный союз AUKUS и передать ей технологии для строительства атомных подводных лодок с американскими крылатыми ракетами "в нагрузку". Правда, рождение "азиатского НАТО" происходило со скандалом: власти Австралии заявили о расторжении контракта на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack, что Париж расценил как "удар в спину" со стороны англосаксонских партнёров.

Недовольство и раздрай в рядах европейских натовцев привели к тому, что вновь обрела популярность старая идея о единых вооружённых силах ЕС как способ избавиться от чрезмерной американской опеки в вопросах безопасности. В поддержку такой инициативы выступили многие депутаты Европарламента, Жозеп Боррель, глава МИД Франции, министры обороны Испании и ФРГ. Администрация Белого дома осознала возникшую опасность и приняла меры, чтобы успокоить страсти.

Как отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, Пентагон вместе с руководством НАТО развернул широкую пропаганду, стремясь вразумить своих европейских союзников. Американцы пошли испытанным путём, размахивая перед младшими коллегами жупелом внешней угрозы. Вашингтон пугает Европу "ревизионистской" Россией и "экспансионистским" Китаем. Их якобы демократия не может функционировать без противника, потому что сам блок раздирает масса внутренних противоречий, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В лице России и Китая создаётся образ внешнего врага, чтобы перевести на них стрелки с внутренних проблем и разногласий — а иначе никак.

Агрессивная троица

Штаб-квартира НАТО

Разработанная в Вашингтоне многоходовка успешно была реализована в октябре, хоть и ценой нагнетания напряжённости как в Европе, так и в Азии. Вначале Йенс Столтенберг ни с того ни с сего объявил о решении сократить численность миссии России при альянсе с 20 до 10 человек, что заставило Москву приостановить всякие отношения с НАТО, которых, впрочем, и так уже давно не было. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже иронично опроверг катастрофичность этих отношений, поскольку "катастрофическим может быть только то, что реально существует".

Глава Пентагона Ллойд Остин отправился в европейское турне, дабы укрепить пошатнувшееся единство альянса. Он дал понять, что оборонные инициативы ЕС нужны лишь в той степени, в которой они "дополняли бы работу НАТО". Одно из приоритетных её направлений в понимании Пентагона — сдерживание России. Также "вызывает озабоченность" Китай. Американский генерал вёл себя по-хозяйски, когда говорил об укреплении партнёрства в Черноморском регионе, чтобы "противостоять действиям России по дестабилизации". На этом Остин не успокоился и заявил о поддержке Украины вместе с Грузией, Румынией и Болгарией, "чтобы сдержать российскую агрессию". Вишенкой на торте стало приглашение Украины в НАТО на том основании, что ни одна третья страна (в смысле Россия) не имеет права вето на такое вступление.

Йенс Столтенберг, хоть и является номинально генсеком НАТО, ни на йоту не отступил от генеральной линии, изложенной его патроном из Пентагона. По итогам заседания глав минобороны альянса в Брюсселе он заявил, что у ЕС и НАТО должен быть единый подход к безопасности, ни о каких дублирующих структурах не может быть и речи. Трезвомыслящие политики понимают, что дальнейшее продвижение НАТО на Восток чревато губительными последствиями, но Столтенберг не из их числа. Вслед за шефом Пентагона он сделал провокационное заявление о возможном решении принять Украину в НАТО, в которое "ни одна другая страна не имеет права вмешиваться".

Глава бундесвера с труднопроизносимым именем Аннегрет Крамп-Карренбауэр и раньше не отличалась корректностью выражений в адрес России, а тут её и вовсе понесло. В интервью радиостанции Deutschlandfunk фрау Крамп-Карренбауэр заявила о готовности применить для сдерживания России ядерное оружие. Подобные речи из уст главы бундесвера звучат сюрреалистично, помня огромные жертвы России и других стран в ходе двух мировых войн, зачинщиком которых выступила именно Германия. Не хотелось бы, чтобы судьбы войны и мира оказались в руках этой троицы — Остина, Столтенберга и Крамп-Карренбауэр.

НАТО в поисках условного Карфагена

Аппетиты Североатлантического альянса растут с каждым днём: ястребы от политики чувствуют себя стеснённо даже в рамках Европы и рвутся дальше, на просторы Индо-Тихоокеанского региона, поближе к берегам Китая. Столтенберг встревожен интенсивной модернизацией армии Китая, приобретением Пекином новых ядерных и кибернетических возможностей. Главы военных ведомств стран НАТО одобрили всеобъемлющий план по защите альянса с учетом подъёма Китая и "растущей угрозы" со стороны России, который включает стратегию по искусственному интеллекту, усиление ПВО и ПРО, адаптацию учений и разведки, усиление киберсектора созданием военно-технологического фонда на 1 млрд евро и многое другое.

Глава российского МИД Сергей Лавров раскритиковал блок НАТО, который озабочен идеологическими вопросами и не хочет иметь равноправных отношений с Москвой. Верхушка военно-политического блока твердит одно — "кто номер один, кому править миром", беря на себя ответственность за безопасность чуть ли не на всех континентах. Изображая Россию и Китай в виде страшной угрозы, Североатлантический альянс пытается найти смысл своего дальнейшего существования, считает Лавров.

Как отмечает доцент департамента медиабизнеса и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, действительно, для НАТО демонстративно враждебные отношения с Россией являются экзистенциальным вопросом. После окончания холодной войны и распада СССР альянсу нужен был новый мощный враг, условный Карфаген. Только натовцы заигрались, им понравилось жить в своём выдуманном мире.

По мнению Мирзаяна, альянсу следовало бы соблюдать баланс: с одной стороны, позиционировать Россию как противника, а с другой — сотрудничать с ней там, где это выгодно (например, в борьбе с терроризмом, вопросах региональной безопасности), учитывая её интересы в важнейших для Москвы вопросах. Несоблюдение этого баланса привело к разрыву в отношениях, который ослабил возможности самого альянса. Усиление антироссийской риторики ЕС и НАТО вынуждают Россию активизировать свой поворот на Восток. В результате всё призрачнее становятся планы Байдена создать эффективную систему сдерживания Китая, который Соединённые Штаты рассматривают как своего реального, а не номинального противника.