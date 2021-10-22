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Глава Миноброны Германии: НАТО может применить оружие против России

Силовые структуры

По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, НАТО может показать России свою готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом она заявила в эфире радио Deutschlandfunk.

Глава Миноброны Германии: НАТО может применить оружие против России

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Россия регулярно нарушает воздушное пространство некоторых государств, поэтому их нужно защитить. 

"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и на Чёрном море", — отметила она.

Министр убеждена: российские политики причастны к разжиганию миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС, а также к масштабным кибератакам.

В Кремле отрицают агрессивные намерения в отношении других государств. При этом у границ РФ возросла активность НАТО. Члены североатлантического альянса стали всё чаще проводить учения, имитируя сражения с армией России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о высылке нескольких дипломатов постоянного представительства РФ при организации. В ответ Россия заявила, что приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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