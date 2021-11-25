Конфликт Армении и Азербайджана: главные мифы

Какую роль в вооружённом конфликте Армении и Азербайджана сыграли турецкие беспилотники "Байрактар”, а также о ключевых ошибках Еревана и выигрышной тактике Баку рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Миф о беспилотниках

— Сегодня поговорим о 44-дневной войне на границе Армении и Азербайджана, в зоне, которая, согласно международным актам, принадлежит Азербайджану. Есть 4 резолюции ООН по этому поводу 20-летней давности. Я побывал на бывшей линии фронта, которую называют линией Мажино, в Ходжалинском и Агдамском районах, видел в Агдаме последствия этой войны, которая освещается крайне редко в российских СМИ.

Есть несколько мифов. Первый миф: войну выиграл "Байрактар". Азербайджан тратил большие деньги на перевооружение. Армения тоже тратила, но гораздо меньше, и, как ни странно, обладала серьёзными вооружёнными силами, опираясь на российские поставки и хорошо подготовленный спецназ. Тем не менее произошло то, что произошло. Родился миф, что войну выиграло новое чудо-оружие — "Байрактар", дрон турецкого производства. Миф ударил по сознанию армян, которые почувствовали свою ущербность: у них нет беспилотников.

Этот миф породил неправильную оценку действительности и с азербайджанской стороны, то есть все уверовали в то, что при помощи дронов можно якобы выигрывать войны.

В конце 90-х был конфликт на границе между Ливаном и Израилем, когда впервые дроны показали свою эффективность: у израильской стороны была "Гарпия". "Гарпии" уничтожили большое количество крылатой техники, противостоящей Израилю, и тем самым Израиль одержал одну (заметьте, одну) воздушную победу. Он не выиграл войну.

В конфликте между Арменией и Азербайджаном принимало участие большое количество боевой техники, были:

ракетные удары,

тяжёлая ствольная артиллерия,

бронетанковые части,

спецназ,

мины,

стрелковое оружие,

ножи.

Далее был налёт нескольких сотен "Байрактаров" на армянские позиции, которые считались абсолютно неприступными, в области Карабаха, в Агдамском районе. Армяне вели бои и отступали вплоть до Шуши.

Рельеф той местности и спецоперация азербайджанских горных егерей решили исход конфликта.

"Байрактар" может поднять в воздух 200 килограмм. Это "небесный тихоход", которого может сбить любой зенитно-ракетный комплекс, определив его местонахождение при помощи РЛС (радиолокационной станции) или тепловизора. Можно перехватить даже контроль над "Байрактаром" при помощи вооружения "Красуха" и не только. В российской армии таких существует 3-4 вида. Можно создать поле, в котором просто не летает подобная техника. Поэтому нельзя при помощи "Байрактара" выиграть.

Слишком много ошибок

— Ещё один миф — это минные поля, которые поставили армяне. Я видел их на подступах к Агдаму, Шуше, более миллиона мин в Карабахе. Идут работы по разминированию при помощи:

спецтехники и роботов с российской стороны,

тяжёлых машин с турецкой стороны.

Сейчас сапёры не работают ни с турецкой, ни с российской стороны: происходит смена команд в конце ноября по ротационному признаку.

Минные поля не могли защитить армян полностью. Как с минами справляются? Это налёты авиации, которая поливает противника огнём и бомбит минные поля. Это специнженерная техника, которая под огнём противника, будучи бронированной, прокладывает ходы. Это также возможно при гибели военнослужащих. Но когда гибель военнослужащих останавливала людей от ведения войн?

Ещё есть тактика террора. Она была применена в Агдаме. Я посетил Агдам — впечатление ужасное. Это город, которого нет. Если бы армянские теоретики войны лучше знали опыт бомбардировок:

Мурманска,

Дрездена,

то они бы поняли, что тактика выжженной земли приносит обратный эффект. Жители города работают с утроенной энергией на предприятиях, которые защищены от бомбардировок.

Ещё есть уничтожение мирного населения. В Ходжалы было убито 500 азербайджанцев, был организован исход, более 200 тысяч человек покинули Карабах. Но исход не приводит к нужным результатам, потому что противник получает символы, за которые начинает бороться. Когда вы видите, что убивают женщин, детей, вырубают кладбища, естественно, вы будете бороться до конца.

Победа Азербайджана — это сочетание многих родов войск и вооружений. А за 27 лет подготовки ко второй карабахской войне настроили население на нужный лад. Но им не обладали армянские защитники оккупированных территорий в Карабахе, которые понимали, что сражаются не совсем за свою территорию.

Также азербайджанцы смогли грамотно провести спецоперацию. В Шуше при захвате не использовались тяжёлая техника, авианалёты, потому что думали о сохранении города. Он обладает для Азербайджана статусом святыни. Был применён экзотический маневр: редко когда спецназ решает исход битвы. В данном случае решил всё спецназ. Горные егеря поднялись по отвесным скалам, захватили центральную часть Шуши (историческую крепость) и вырезали её гарнизон при помощи ножей и лёгкого стрелкового оружия.

Кроме того, армяне не совсем грамотно использовали союзнические интересы. С одной стороны, говорилось, что Россия — это союзник Армении, и русские считали, что армяне — христиане и братья, но вдруг выяснилось много подробностей.

В частности, разрушение в Ходжалинском районе православной церкви, которая использовалась в качестве цели на полигоне армянскими вооружёнными силами. Это переделка русской православной церкви в Шуше в армянский храм: церковь из православной стала монофизитской григорианской армянской церковью. То есть Россия неожиданно поняла, что Армения совсем иначе смотрит на проблемы православия и союзничества. И тем более была безграмотна попытка в рамках ОДКБ выломать руки России, чтобы она вступила в конфликт на стороне Армении. Многочисленные ошибки дали весьма плачевный результат для армянской стороны.