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Автор Александр Шторм

Офицер разведки: войска НАТО не хотят погибать за Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военные не испытывают восторга от идеи воевать с Россией — тем более по такой сомнительной причине, как Украина.

Офицер разведки: войска НАТО не хотят погибать за Украину

Экс-офицер американской военной разведки и специалист по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер крайне обеспокоена намерениями Вашингтона.

По её словам, провал в Афганистане (два триллиона долларов и шесть тысяч жизней американцев) покажутся репетицией детского утренника, если США ввяжутся в конфликт с Россией напрямую. Почему? Всё просто — с ядерными державами войн не ведут.

Коффлер отметила, что никакие действия США не смогут помешать России, если она действительно решит напасть на Украину. И солдаты НАТО вряд ли захотят гибнуть под ракетами и бомбами России за "свободу и независимость края Бандеры".

В соцсетях вспомнили стихотворение времён "войны-2008" с Грузией — в нём президент США отвечает Саакашвили: "Послушайте, сейчас я вам втолкую. Свободу мы, конечно, бережём! Но ввязываться в третью мировую… Я понял бы — за нефть, но за "Боржом"?!" А уж за горилку, цибулю и гопак гореть в ядерном огне, что называется, "дураков нет".

Американский эксперт также отметила, что многочисленные "эксперты" раздают прогнозы, не имеющие под собой реальных оснований.

Всю свою историю Украина являлась частью жизненно важных интересов России, а не США. Те, кто выступает за ускоренное вступление Украины в НАТО, чтобы принять участие в российско-украинском конфликте на стороне Киева, обязаны учитывать эти вводные, а не игнорировать их.

Другие призвали разместить в регионе войска, чтобы помешать российскому президенту Владимиру Путину "захватывать Украину". Последнему эта Украина в таком ключе совершенно ни к чему. Но кто об этом помнит?

Украина в силу своего геостратегического положения всегда будет связана с Россией, и это надо просто принять как факт.

Путин часто говорил, что вступление Украины в НАТО (военный союз, который Россия рассматривает как главную угрозу) будет означать переход "красной линии".

Украина всегда рассматривалась Москвой как буфер от внешних вторжений. Почему? США была очень опасна Куба как "непотопляемый авианосец" СССР — теперь Россия не потерпит "непотопляемого авианосца США" в виде Украины у своих границ. Любой ценой.

Аналитик также напомнила, что русский православный философ Иван Ильин, чьи идеи вдохновили Владимира Путина на создание собственной идеологии, называл независимость Украины безумием. Так что прежде чем раздавать советы, так называемые "эксперты" из Вашингтона должны разобраться с настоящими мотивами противников.

Для Москвы возвращение Украины и других бывших советских республик под крыло России — вопрос национального выживания.

Только этот факт и является главным на сегодняшний день. Явление на заднем дворе России американских войск будет означать возможность военных действий со стороны США.

Само присутствие американских сил увеличит давление на Вашингтон, который только вышел из Афганистана, с тем чтобы он вмешался в конфликт на стороне Украины.

Россия может ударить первой в данном случае, и это будет понятно. Владимир Путин совершенно не рвётся пасть жертвой американской доктрины "смены режима", как Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи, и может жёстко отреагировать.

Надо просто понимать — никто не смог выиграть войну с Россией на её территории. В истории это не получилось у французов, немцев и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году.

Не настолько Украина необходима Америке, чтобы разводить очередную кровопролитную войну, подытожила эксперт.

Конечно, Россия и её военная активность близ украинских границ станут основной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО и позже других функционеров альянса. Но генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на все реверансы Украине, отталкивается от идеи, что эта страна не входит в альянс.

По сути, заинтересованность в эскалации демонстрирует сам Киев. Хотя ни администрация, ни офис Зеленского не заинтересованы в том, чтобы начинать масштабную украинско-российскую войну и проиграть её вместе со страной и своей жизнью.

Киеву Донбасс просто не нужен, как и поражения от столкновений с российской армией. А администрация Байдена реально сделала многое для восстановления отношений с Россией.

Но вот смогут ли они вовремя остановить своих людей и не допустить масштабных последствий активности на Украине — совершенно не факт.

Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина владимир путин ребекка коффлер йенс столтенберг владимир зеленский
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