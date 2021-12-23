Потерянные атомные бомбы НАТО угрожают Земле

По оценкам международных экспертов, современная международная обстановка не только вернулась к временам холодной войны, но по ряду показателей является более драматичной. Снова, как три десятилетия назад, самолёты с ядерными боезарядами находятся на боевом дежурстве.

Опасность данных полётов не только в возможности применения ядерного оружия, не исключен вариант потери атомных бомб, что неоднократно происходило в прошлом…

Бомбы для Испании

Несколько лет назад дайвер из Канады во время погружения в море около архипелага Хайда-Гуаи с ужасом обнаружил под водой объект, внешне похожий на авиационную бомбу с ядерным зарядом. Пловец оказался прав. В 1950 году в данном районе американский бомбардировщик В-36 из-за возгорания был вынужден сбросить атомную бомбу в воды Тихого океана.

Случай вопиющий. Но самое неприятное состоит в том, что в мире существует множество потерянных атомных бомб. Только по официальным данным, опубликованным на Западе, потерянными в мире считаются около 50 ядерных боеголовок.

Страшно представить, сколько из них можно изготовить "грязных ядерных бомб", попади они в руки террористов.

Чаще других ядерные заряды теряли военные США. Самый громкий из подобных случаев произошёл 17 января 1966 года. Американский самолёт-заправщик КС-135А должен был осуществить дозаправку бомбардировщика В-52 в воздухе. Стандартная на первый взгляд операция происходила в небе Испании над селом Паломарес. Однако что-то пошло не так. Самолёты столкнулись друг с другом, после чего начался страшный пожар.

В качестве вооружения бомбардировщик нёс четыре полуторамегатонных водородных бомбы. Опасаясь, что самолёт, а вместе с ним и боезаряды могут взорваться, пилот сбросил их на землю. Катапультироваться успели лишь четверо из семи членов экипажа. В следующее мгновение бомбардировщик взрывом разнесло на части.

Ядерная рыбалка

Теоретически все четыре водородные бомбы должны были на парашютах опуститься на землю. Поскольку подрывались они дистанционно, опасности не должно было быть. Но это в теории. На практике всё вышло иначе. Одна из бомб упала в море в нескольких километрах от испанского побережья. Её поисками на протяжении трёх месяцев занимались 18 кораблей ВМС США.

Возникает вопрос, что стало с тремя остальными бомбами? Одна упала в местную речушку, а у двух других парашюты не раскрылись вовсе. Они со страшной скоростью врезались в почву в деревне и в её окрестностях. Лишь чудом не произошло взрыва, который бы мгновенно стер Испанию с лица Земли. К сожалению, детонировал тротил, после чего произошёл взрыв так называемой "грязной водородной бомбы".

Впоследствии только на обеззараживание местности, не считая компенсации испанским властям, американцы были вынуждены потратить более 80 миллионов долларов. Для успокоения местного населения посол США демонстративно искупался в водах на пляже у деревни. Однако радиационный фон в данном регионе существенно превышен до сих пор.

Причём если в данном случае имело место трагическое стечение обстоятельств, то в случае, произошедшем в 1965 году, американцы проявили просто преступную халатность. Из-за нарушения условий эксплуатации с палубы авианосца "Тикондерога" неожиданно съехал в воду и утонул штурмовик А-4Е Skyhawk с водородной бомбой на борту. Поднимать воздушную машину с глубины почти в пять километров не стали. И подобных случаев множество.

Карта радиоактивного "Острова сокровищ"

Согласно только официальной статистике, не беря в расчёт инциденты, информация о которых находится под грифом "совершенно секретно", в наши дни потерянные атомные бомбы стран НАТО находятся

на территории Аляски,

Японии,

Гренландии

и в водах Средиземного моря.

Кроме потерянных ядерных снарядов, под водой в разных частях Мирового океана лежат затонувшие подводные лодки с ядерными реакторами на борту. В том случае, если их корпуса разъест солёная вода, произойдёт масштабная экологическая катастрофа.

Совершенно очевидно, что в современном мире назрела насущная необходимость проведения поиска и утилизация атомных снарядов и субмарин, лежащих на морском дне.

Причём сделать это нужно как можно скорее, пока не стало непоправимо поздно.