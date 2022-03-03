Призрак Киева: раскрыта история мифа и гибели лётчика

История с Призраком Киева, украинским военным лётчиком, который якобы "сбивал российские самолёты десятками", кажется, получила своё продолжение.

При этом в типично украинском ключе. Есть подозрение что этого самого Призрака вначале выдумали, а потом сбили… свои же, то есть ВВС или ракетные части ВСУ под Киевом.

Для начала стоит сказать, что до сих пор этот самый Призрак, летающий то ли на МиГ-29, то ли на Су-27, больше похож на пропагандистский миф, нежели на реального человека.

Тем более, что сведения о его "победах" выглядят очень странно. Например, на днях в Telegram-каналах появилось следующее сообщение:

"Украинский пилот МиГ-29 сегодня одержал шесть воздушных побед над российскими лётчиками. На его счету два Су-35, 1хСу-27, 1хМиГ-29, 2хСу-25. В Сети его прозвали Призраком Киева".

Нюанс однако в том, что Россия не использует подобные самолёты в ходе спецоперации на Украине.

Как отмечает редакция канала Fighterbomber, "Призрака Киева могли сбить Миг-29, как и Су-27, по старой украинской традиции, только свои, ибо самолёты этих типов принимают участие в боевых действиях только на стороне Украины".

Впрочем определённый реальный прототип у Призрака всё же нашёлся.

Это некий полковник и пилот Су-27 Александр Оксанченко, о котором ещё до всех нынешних событий крайне лестно отзывались профильные специалисты стран НАТО и Запада. Как хвалились украинские СМИ, "в НАТО признали, что ему (Оксанченко) нет равных в высшем пилотаже".

Однако, по последним данным, этот украинский пилот был сбит 25 февраля 2022 года. Как минимум, его посмертно наградил званием Героя Украины с присвоением медали "Золотая Звезда" президент Владимир Зеленский.

В приказе в описании "подвига" этого лётчика, к слову, есть очень расплывчатая формулировка: "Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию". Эксперты рассказывают, что и от самолёта, и от пилота "ничего не осталось" — только обломки и "кусочек пальца".

К слову, информация о том, что над Киевом действительно был сбит Су-27 в Сети имеет место быть. Нюанс только в том, что российская авиация по данным Минобороны РФ не совершает вылеты над Киевом.

А вот силы ПВО в столице Украины вполне себе развёрнуты, и люди там на нервах. А потому логичной кажется версия, что Оксанченко сбили украинские ПВО или свои же ВВС. Это же объясняет и то, почему он не успел катапультироваться и погиб. Просто потому, что не ожидал огня со стороны своих.

Впрочем верить информации о том, кто там на Украине "героически погиб", нельзя, даже когда она исходит от президента этой страны. Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский посмертно наградил не менее "героически погибших" пограничников с острова Змеиный, которые, даже по данным минобороны Украины, в итоге оказались вполне себе живы и добровольно сложили оружие.

Важно понимать, что украинский президент сейчас, судя по всему, попросту не владеет достоверной информацией о состоянии собственных вооружённых сил, характере боестолкновений, да и общую картину событий, есть мнение, представляет себе с большим трудом. Однако Зеленскому, да и нынешнему украинскому режиму в целом, сейчас срочно нужны "герои и мученики" — поэтому Зеленский награждает этих самых "героев" максимально оперативно.

Весьма показательна, кстати, и профессиональная биография новоиспеченного "украинского героя". По данным ряда СМИ, Оксанченко мог быть причастен к бомбардировке мирных жителей Луганска в 2014 году.

Тогда украинские ракеты попали не в здание администрации, а по площади перед ней, где гуляли люди. В результате погибло восемь человек, ещё 28 было ранено осколками. В ответ украинские власти сказали, что это "взорвался кондиционер".

Что характерно, о других "подвигах" этого лётчика с 2014 года какой-то информации попросту нет. Известно лишь, что он принимал участие в "АТО", то есть бомбил Донбасс.

При этом если возвращаться к мифологическому Призраку Киева, как к непревзойдённому асу, то появление такого пилота, по мнению экспертов, сейчас на Украине попросту невозможно. Поскольку для этого в стране должна быть развита военная авиация.

Так, в канале издания "Взгляд.ру" пишут:

"Чтобы этот лётчик смог показать всё, на что он способен, на его успех должны работать сотни людей, от последнего техника до командира полка… Чтобы на Украине мог появиться реальный Призрак Киева, ВВС Украины должны обладать авиацией, насчитывающей хотя бы несколько сотен машин. Проходившей усиленное обучение хотя бы последние десять лет. И хотя бы одним великолепным полком истребительной авиации".

С текущим же положением в украинской авиации всё примерно с точностью до наоборот. Так, ещё в 2014 году в российских СМИ вышла статья "Лётчики-каратели", в которой говорилось следующее:

"На сегодняшний день на Украине список лётчиков, которые имеют нормальную практику для того, чтобы совершать какие-то боевые действия, крайне мал. Их единицы. Под категорию подходят два лётчика из 831-й бригады. Полковник Сергей Ялышев, выпускник Харьковского университета. Вторым может быть Александр Оксанченко".

Если же говорить об общих цифрах, то, по данным GlobalFirePower, в сентябре 2021 года военная авиация Украины насчитывала 285 единиц (сейчас они все или большинство уничтожены). Российская в то же время — 4144 единицы.

И глядя на эти цифры, становится понятно, что у Украины попросту нет инфраструктуры для появления Призрака Киева.

Да и сам Александр Оксанченко — это выпускник харьковского советского авиационного училища, который успел послужить в советских войсках. То есть он и его мастерство — это продукт исключительно советской лётной школы.

Впрочем военная пропаганда диктует свои условия, а потому есть мнение, что мы ещё услышим массу удивительных историй про "десятки сбитых российских самолётов" фольклорным персонажем под названием "Призрак Киева".

Но к реальности это всё не будет иметь ровным счётом никакого отношения.