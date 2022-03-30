EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Артамонов

Военный эксперт: “пятая колонна” помешала российскому десанту в Бердянске

Силовые структуры » Министерство обороны

Насколько важна война на море при ведении боевых действий, какую концепцию войны разработали американцы и есть ли у Украины шанс одолеть Военно-морской флот России, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Военный эксперт: “пятая колонна” помешала российскому десанту в Бердянске

Концепция войны на море

— Сегодня поговорим о войне на море: насколько она продуктивна, чтобы выиграть большое противостояние. Кольбер, министр Людовика XIV, сказал о сражении на море: "Два корабля сближаются, стреляют друг в друга из пушек. Кто-то горит, кто-то тонет, но море от этого не становится более солёным". Смысл в том, что, как сказал позднее фон Клаузевиц: "Войны можно проиграть на море, но войны выигрываются на суше". Морские сражения важны для коммуникации, логистики, без которых невозможно вести вооружённые действия, если ваша армия действует вдали от своей метрополии. В данном случае речь идёт об американской армии. Но чтобы выиграть войну, необходимо привлечь свои наземные войска. Мы согласны с фоном Клаузевицем, а американцы с ним не согласны. Они разработали свою концепцию, по которой мы все сегодня и живём. Американцы решили, что можно воевать, не ступая своей ногой на территорию, которая является яблоком раздора. Во-первых, для этого есть ковровые бомбардировки, вспомним:

  • Дрезден,
  • Гавр,
  • Калининград, далее везде.

Во-вторых, есть морской десант. Он высаживается (ограниченный контингент), быстро решает задачи и удаляется. В-третьих, есть артобстрелы, как в Югославии конца 1990-х годов, Сирии, Ираке и других странах.

Лаосцы до сих пор точат ножи и ждут американцев, чтобы им отплатить за то, что их страна завалена авиабомбами, которые пугливые американские пилоты вываливали на Лаос, не долетая до Вьетнама.

У американцев почему-то возникло желание показать себя в районе Чёрного моря. Они пытаются возродить (или пытались, с учётом нашей спецоперации) концепцию американского черноморского флота. Был такой в 1920-е годы. Но Дарданеллы закрыты, и вроде бы всё ничего. Насколько ничего? Большой вопрос. Потому что на сегодня мы разгромили базы в Очакове, Николаеве, Бердянске.

Наш десант и машины пехоты высаживаются в Бердянске. Зачем-то было показано, как они высаживаются. Теперь наш транспорт притоплен, благодаря "пятой колонне", которая демаскировала наши позиции для украинской разведки.

Но битва за Чёрное море продолжается. Это камень преткновения для НАТО, и его предшественников — вспомним Крымскую войну. Чёрное море действительно играет отдельную роль в нашей спецоперации. С украинской стороны выступают не украинские генштаб и адмиралтейство, а на 100% американские. Украинцы не более, чем ретрансляторы.

Небольшой конфликт вспыхнул несколько дней назад в Чёрном море, возле Одессы. Наш многоцелевой дальнего морского действия фрегат "Адмирал Макаров" вступил в боевой контакт с украинским кораблём-судном "Нетешин". "Нетешин" — судно водолазной поддержки с бортовым номером U700, прошедшее ремонт в 2017 году и горевшее прямо в доке во время ремонта, экипаж 24 человека, было использовано украинцами в качестве минного заградителя. Оно высаживало мины вдоль Одессы, и теперь фарватер в районе Дарданелл засорён этими минами, которые отнесло течением вдоль берегов Румынии в сторону Босфора. "Нетешин" делал своё черное дело, когда "Адмирал Макаров" вышел на позиции и при помощи ракеты "Калибр-НК" заставил неприятеля выброситься на берег, поскольку в борту появилась пробоина. "Калибр", или Sizzler, по классификации НАТО (sizzler в переводе означает "пекло"), обладает боевой частью фугасной проникающей 200 кг. Обладает колоссальной дальностью полёта для не атомной баллистической ракеты — официально до 2500 км, неофициально до 4000 км. Является высокоточным российским оружием.

Надежды Киева

— На что надеются украинцы? Никакой "Нетешин" не в состоянии справиться даже с одним фрегатом. Тем не менее Зеленский и его адмиралы упорно вещают о том, что собираются воевать до победного конца. Они считают, что мы будем разбиты. Ясно, что объективно это не соответствует действительности. И тут вспоминается министр обороны Великобритании Уоллес. В разговоре с позвонившим ему от лица премьер-министра Украины пранкером Уоллес заявил, что готов уничтожать российские корабли: "Мы пока ещё не стреляем по российским кораблям". Но почти готовы стрелять. И Зеленскому кажется, что тогда к берегам Крыма подойдут корабли НАТО, справятся с комплексом береговой охраны "Бастион", уничтожат:

  • С-300,
  • С-400,
  • С-500.

Не останется у нас противоракет. И наступит счастье для украинцев. Они высадятся и устроят большую резню: они её устраивают почему-то везде, где высаживаются и дорываются до мирного населения.

Надеются украинцы на американцев и британцев. Крылатые ракеты, которые запускаются с бортов кораблей (потому что других возможностей запустить в непосредственной близости от наших берегов нет), летят столь низко над уровнем земли или моря (15-20 метров), что их очень плохо ловят радары. У любого аппарата противодействия (зенитной установки) ограниченная возможность обработать информацию. Ну, 5-10 ракет. Даже если стоит батарея — а вдруг будет выпущено 5000 ракет от береговой линии вглубь страны? Все 5000 могут быть перехвачены? А такая опасность есть, потому что у американцев вкупе с британцами арсенал составляет 5000 крылатых ракет. Если подойти к берегам Крыма в Чёрном море, то можно перегрузить систему обороны Российской Федерации, совершив массированный залп по цели. На это была надежда наших оппонентов.

Но Россия просто не позволит совершить пуск с кораблей, потому что момент пуска уже фиксируется. Если будет видно, что у транспортно-пусковых стаканов крышки открыты, то агрессор будет уничтожен ещё до пуска, потому что вся акватория Чёрного моря пристреляна и разбита на квадраты.

Есть у Киева другая надежда — это глубоководный порт Анаклия, который строится аж с 2012 года. Ещё Саакашвили говорил, что построит порт глубокой воды в этом месте, и будет счастье — приём натовских войск. В 2020 работы возобновили. Если порт будет создан (а там уже углублен фарватер), то это будет составлять большую проблему для нас, потому что будет угрожать нашим коммуникациям. Это территория Грузии, и мы туда лезть не будем. Остаётся только ждать. Возможно, грузины убедятся в беспочвенности своих скоропалительных выводов о возможности завоевания господства в черноморском пространстве, и на этом проблема будет решена.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Глава МИД России у США слова часто расходятся с делами
Брухунова показала, как Петросян резвится с маленьким сыном
Южная Осетия объявила о желании войти в состав России
Лавров заявил о понимании Киевом закрытия вопросов Донбасса и Крыма
Минобороны РФ: Киев допускал применение беспилотников, распыляющих биооружие
Минобороны РФ объявило о стягивании войск в Донбасс из-под Киева и Чернигова
В РФ легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО
Политолог Шаповалов: Украина искажает представление о переговорах с Россией
Эксперт: оформлять ипотечный кредит сейчас невыгодно из-за турбулентности рынков
Глава ДНР Пушилин решил ускорить операцию в Донбассе
Популярное
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.

Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Общество
Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине
Ирина Шлионская Адская слава Бостон Миллс Ирина Шлионская Любовь Степушова В Казахстане затравили русскую за одобрение действий России на Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Иудеи не могли произносить, но записали имя Бога Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Мир. Новости мира
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Последние материалы
Глава МИД России у США слова часто расходятся с делами
Брухунова показала, как Петросян резвится с маленьким сыном
Южная Осетия объявила о желании войти в состав России
Лавров заявил о понимании Киевом закрытия вопросов Донбасса и Крыма
Минобороны РФ: Киев допускал применение беспилотников, распыляющих биооружие
В Казахстане затравили русскую за одобрение действий России на Украине
Военный эксперт: “пятая колонна” помешала российскому десанту в Бердянске
Минобороны РФ объявило о стягивании войск в Донбасс из-под Киева и Чернигова
В РФ легализовали параллельный импорт на иностранные фильмы, музыку и ПО
Стоматолог: лечение зубов подорожает из-за санкций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников