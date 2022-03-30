Военный эксперт: “пятая колонна” помешала российскому десанту в Бердянске

Насколько важна война на море при ведении боевых действий, какую концепцию войны разработали американцы и есть ли у Украины шанс одолеть Военно-морской флот России, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Концепция войны на море

— Сегодня поговорим о войне на море: насколько она продуктивна, чтобы выиграть большое противостояние. Кольбер, министр Людовика XIV, сказал о сражении на море: "Два корабля сближаются, стреляют друг в друга из пушек. Кто-то горит, кто-то тонет, но море от этого не становится более солёным". Смысл в том, что, как сказал позднее фон Клаузевиц: "Войны можно проиграть на море, но войны выигрываются на суше". Морские сражения важны для коммуникации, логистики, без которых невозможно вести вооружённые действия, если ваша армия действует вдали от своей метрополии. В данном случае речь идёт об американской армии. Но чтобы выиграть войну, необходимо привлечь свои наземные войска. Мы согласны с фоном Клаузевицем, а американцы с ним не согласны. Они разработали свою концепцию, по которой мы все сегодня и живём. Американцы решили, что можно воевать, не ступая своей ногой на территорию, которая является яблоком раздора. Во-первых, для этого есть ковровые бомбардировки, вспомним:

Дрезден,

Гавр,

Калининград, далее везде.

Во-вторых, есть морской десант. Он высаживается (ограниченный контингент), быстро решает задачи и удаляется. В-третьих, есть артобстрелы, как в Югославии конца 1990-х годов, Сирии, Ираке и других странах.

Лаосцы до сих пор точат ножи и ждут американцев, чтобы им отплатить за то, что их страна завалена авиабомбами, которые пугливые американские пилоты вываливали на Лаос, не долетая до Вьетнама.

У американцев почему-то возникло желание показать себя в районе Чёрного моря. Они пытаются возродить (или пытались, с учётом нашей спецоперации) концепцию американского черноморского флота. Был такой в 1920-е годы. Но Дарданеллы закрыты, и вроде бы всё ничего. Насколько ничего? Большой вопрос. Потому что на сегодня мы разгромили базы в Очакове, Николаеве, Бердянске.

Наш десант и машины пехоты высаживаются в Бердянске. Зачем-то было показано, как они высаживаются. Теперь наш транспорт притоплен, благодаря "пятой колонне", которая демаскировала наши позиции для украинской разведки.

Но битва за Чёрное море продолжается. Это камень преткновения для НАТО, и его предшественников — вспомним Крымскую войну. Чёрное море действительно играет отдельную роль в нашей спецоперации. С украинской стороны выступают не украинские генштаб и адмиралтейство, а на 100% американские. Украинцы не более, чем ретрансляторы.

Небольшой конфликт вспыхнул несколько дней назад в Чёрном море, возле Одессы. Наш многоцелевой дальнего морского действия фрегат "Адмирал Макаров" вступил в боевой контакт с украинским кораблём-судном "Нетешин". "Нетешин" — судно водолазной поддержки с бортовым номером U700, прошедшее ремонт в 2017 году и горевшее прямо в доке во время ремонта, экипаж 24 человека, было использовано украинцами в качестве минного заградителя. Оно высаживало мины вдоль Одессы, и теперь фарватер в районе Дарданелл засорён этими минами, которые отнесло течением вдоль берегов Румынии в сторону Босфора. "Нетешин" делал своё черное дело, когда "Адмирал Макаров" вышел на позиции и при помощи ракеты "Калибр-НК" заставил неприятеля выброситься на берег, поскольку в борту появилась пробоина. "Калибр", или Sizzler, по классификации НАТО (sizzler в переводе означает "пекло"), обладает боевой частью фугасной проникающей 200 кг. Обладает колоссальной дальностью полёта для не атомной баллистической ракеты — официально до 2500 км, неофициально до 4000 км. Является высокоточным российским оружием.

Надежды Киева

— На что надеются украинцы? Никакой "Нетешин" не в состоянии справиться даже с одним фрегатом. Тем не менее Зеленский и его адмиралы упорно вещают о том, что собираются воевать до победного конца. Они считают, что мы будем разбиты. Ясно, что объективно это не соответствует действительности. И тут вспоминается министр обороны Великобритании Уоллес. В разговоре с позвонившим ему от лица премьер-министра Украины пранкером Уоллес заявил, что готов уничтожать российские корабли: "Мы пока ещё не стреляем по российским кораблям". Но почти готовы стрелять. И Зеленскому кажется, что тогда к берегам Крыма подойдут корабли НАТО, справятся с комплексом береговой охраны "Бастион", уничтожат:

С-300,

С-400,

С-500.

Не останется у нас противоракет. И наступит счастье для украинцев. Они высадятся и устроят большую резню: они её устраивают почему-то везде, где высаживаются и дорываются до мирного населения.

Надеются украинцы на американцев и британцев. Крылатые ракеты, которые запускаются с бортов кораблей (потому что других возможностей запустить в непосредственной близости от наших берегов нет), летят столь низко над уровнем земли или моря (15-20 метров), что их очень плохо ловят радары. У любого аппарата противодействия (зенитной установки) ограниченная возможность обработать информацию. Ну, 5-10 ракет. Даже если стоит батарея — а вдруг будет выпущено 5000 ракет от береговой линии вглубь страны? Все 5000 могут быть перехвачены? А такая опасность есть, потому что у американцев вкупе с британцами арсенал составляет 5000 крылатых ракет. Если подойти к берегам Крыма в Чёрном море, то можно перегрузить систему обороны Российской Федерации, совершив массированный залп по цели. На это была надежда наших оппонентов.

Но Россия просто не позволит совершить пуск с кораблей, потому что момент пуска уже фиксируется. Если будет видно, что у транспортно-пусковых стаканов крышки открыты, то агрессор будет уничтожен ещё до пуска, потому что вся акватория Чёрного моря пристреляна и разбита на квадраты.

Есть у Киева другая надежда — это глубоководный порт Анаклия, который строится аж с 2012 года. Ещё Саакашвили говорил, что построит порт глубокой воды в этом месте, и будет счастье — приём натовских войск. В 2020 работы возобновили. Если порт будет создан (а там уже углублен фарватер), то это будет составлять большую проблему для нас, потому что будет угрожать нашим коммуникациям. Это территория Грузии, и мы туда лезть не будем. Остаётся только ждать. Возможно, грузины убедятся в беспочвенности своих скоропалительных выводов о возможности завоевания господства в черноморском пространстве, и на этом проблема будет решена.