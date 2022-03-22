Украина потопила свой флагман, а не российский корабль

О том, как украинские вооружённые силы потопили свой собственный флагман, а затем выдали его за российский корабль, и почему украинским военным не удалось заманить универсальный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" в ловушку с РСЗО, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Неудавшийся план

— Посвятим этот выпуск очередному крупному военному фейку, связанному с Украиной. Если кто-то из вас помнит, как я рассказывал о ракетах Brimstone (переводится с английского языка как "сера"), то, наверное, вы запомнили и то, что такие ракеты могли быть применены против опор Крымского моста. Потому что другой цели у данной версии ракеты Brimstone физически не существует. Войска НАТО её не используют в морской версии.

Украинцы решили сказать новое слово в области военной тактики. Речь идёт о попытке заманить универсальный корабль "Василий Быков" в район, где его можно было бы накрыть залпом РСЗО (ракетной системой залпового огня). Скорее всего, "Градом". Украинские СМИ сообщили, что краса и гордость Черноморского флота России, новый корабль "Василий Быков" был потоплен славными украинскими вооружёнными силами. Президент Зеленский именно так это описал в своём Twitter. Минобороны Украины тоже внесло "Василия Быкова" в список потерь российской стороны, поставив аж три корабля, которые были потеряны Россией за время спецоперации. Ни одно название на сайте минобороны Украины не приводится.

Неожиданно наш корабль воскрес из мёртвых и как ни в чём ни бывало явился в порт приписки, то есть в Севастополь, где встал на якорь. У "Василия Быкова" всё хорошо.

Но я бы не сказал, что всё хорошо у украинских военных. Я уже сказал, что была попытка заманить корабль в акваторию, которая под прицелом украинских РСЗО. Вот это очень интересная военная операция, которая достойна использования Brimstone против опор моста.

Во-первых, зачем "Василий Быков" пойдёт в данную часть Чёрного моря?

Во-вторых, разве "Василий Быков" не заметит, что по нему ударят из РСЗО?

В-третьих, разве кто-то когда-то пытался уничтожить сверхзащищённый военный корабль при помощи РСЗО?

Нет, я, конечно, помню, как в эпоху прошлых войн в Таганроге французский корабль был пленён казаками на лошадях. Они не научились ездить на лошадях по морю. Просто корабль вмёрз в лёд во время Крымской войны в XIX веке, французы не знали, что зимой может неожиданно понизиться температура воды и после этого корабль окажется в ледяном плену у береговой линии. Это произошло. И тогда наши бравые казаки захватили французский корабль, который встал напротив Таганрога и его обстреливал. Но всё-таки РСЗО не стреляют по кораблям. Это прописная истина. Тем не менее была надежда. На чём она строилась? Оказывается, была разработана, как говорят источники в украинской армии, целая тактика: перед "Василием Быковым" в качестве приманки покажется украинский катер, скорее всего, класса "Гюрза". Он должен заманить "Василия Быкова" в заранее пристрелянный квадрат РСЗО, а там-то по нему и ударят. Насколько я понимаю, наш корабль не собирался гоняться за каким-то мелким катером и тем более уничтожать его. Поэтому план не удался. Но украинцы об этом не знали и записали в невосполнимые потери наш славный корабль. Но он, слава Богу, жив.

Фейковые фотографии

— Остаётся только рассказать про фейк, очень любопытный. На тему потери нашего корабля была одна фотография. На ней видно, как что-то дымит на рейде какого-то порта. Как потом выяснилось, порт назывался Одесса. Отнюдь не Севастополь. Это удивительно: если корабль погиб где-то в море, почему рядом береговая линия? Или его потопили в непосредственной близости от собственной базы? Тогда непонятно, как его могли потопить. Не будем придираться к деталям. Мои коллеги-журналисты выяснили, что один корабль получил пробоину, на нём занялся пожар. Только корабль этот был эстонский сухогруз. Он нарвался на украинскую мину, а вёз он украинцам в Одессу гуманитарный груз.

Потопили украинцы, к сожалению, гражданское судно из Эстонии. Но почему-то выдали его за российский боевой корабль.

У истории с минированием побережья есть ещё интересные последствия. Украинцы заминировали пляжную линию в Одессе. Но море — стихия, и оно размыло все посаженные в песок мины к ужасу местных жителей, и волей течения мины понеслись в горловину Босфора, то есть прямо к Средиземноморью, где самые оживлённые трассы, ходят:

гражданские суда,

военные корабли НАТО.

Таким образом, они сами себя укусили за хвост.

Могу добавить к военно-морской саге ещё одну интересную эпопею. Похоже, в генштабе Украины перепутали корабли. Потому что в невосполнимые потери украинского, отнюдь не российского, флота я бы записал бывший сторожевик "Киров", теперь называемый "Гетман Сагайдачный" и из сторожевика произведённый едва ли не в эсминцы. "Гетман Сагайдачный" действительно потопили на рейде украинского порта приписки. Он на три четверти выступает из воды, лежит на киле, слегка на боку. Похоже, украинские стратеги перечитали истории XIX века. Не думали же они, что Россия собирается подводить вплотную корабли и высаживать свой десант, входя на рейд Одессы? Это просто глупо. Современная тактика захвата побережья не предполагает подобные операции, связанные с большими людскими потерями.

Кстати, украинские читатели тоже всё это заметили и спросили: зачем мы потопили свой собственный "Гетман Сагайдачный"? Ответ минобороны Украины впечатляет: "Так надо".

А вот кому надо — я расскажу. В 2017 году несчастный "Гетман Сагайдачный" в очередной раз вышел из ремонта. Корабль-то пожилой. Был спущен на воду в 1991 году. В 1992 году поступил на вооружение. И вот этот корабль отремонтировали за большие деньги, а сразу после ремонта у него отказала турбина. То есть денежки освоили, а они, по Салтыкову-Щедрину, "тю-тю, плакали-с". Вот и надо было кому-то, фигурально выражаясь, спрятать концы в воду: дескать, война всё спишет. Мне жалко "Гетмана Сагайдачного". Вполне мог украсить какой-нибудь музей военно-морского флота на Украине будущего, после того как она избавится от нацистов и станет страной мира и процветания.