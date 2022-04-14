EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Эксперты предположили, по каким целям на Украине ударят ракеты РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Если Киев не оставит попытки диверсий украинских войск на территории РФ, то вооружённые силы РФ могу ударить по центрам принятия решений в городе.

Эксперты предположили, по каким целям на Украине ударят ракеты РФ

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Такое развитие событий — атаки Украины российских территорий — ранее предрекали многие эксперты.

О чём речь?

  • Боевики запрещённых в России и признанных террористическими нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.
  • Гендиректор "Луганскгаза" назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ.
  • Сообщалось и о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории.
  • Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области и нефтебазу в Белгороде, Брянскую область.
  • В соцсетях обсуждают возможную атаку на ракетный крейсер "Москва" — если это так, то это означает удар по территории РФ.

После того как ВС РФ оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, власти Украины могут организовать демонстративное вторжение ВСУ на территорию России. Такое развитие событий допустил российско-украинский эксперт Юрий Подоляка, сообщив об этом 11 апреля в своем видеообращении.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью URA.RU пояснил, что российская армия атаковала только военные объекты, которые обеспечивают сопротивляемость той группировки войск, которая постоянно стреляла по Донбассу.

Удары наносились по складам, коммуникациям, но этим положение явно не ограничится, поскольку украинское руководство несколько раз в день может менять своё решение.

В случае атаки на российские объекты внутри страны на Украине будут разрушены ключевые гражданские объекты инфраструктуры, которые как раз и отвечают за принятие решений в проведении провокаций на территории РФ, отметил аналитик.

Какие "центры принятия решений" может разрушить Россия

Надо понимать, что вариантов средств поражения у России более чем достаточно — и тактическая авиация, ракетные комплексы, "Искандеры", "Калибры". Всё зависит от типа объектов. Кроме того, учитывается фактор нанесения минимального ущерба гражданскому населению.

Несколько последних суток украинские информационные ресурсы распространяют приказ верховного главнокомандующего (президента) Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о том, что ВСУ должны переходить границу с РФ и атаковать российские населённые пункты.

По словам экспертов, атаки, вероятно, планируются со стороны Харьковской области. Примерно та же ситуация — в Сумской области, напротив российского населённого пункта Тёткино (Курская область).

Зачем? Ведётся подготовка к "донбасскому котлу", так что ожидать можно чего угодно, резюмировал эксперт. Так что России нужно реагировать сильно заранее.

Итак, какие же цели может (по мнению экспертов, СМИ и соцсетей) выбрать РФ для уничтожения?

  • Генеральный штаб вооружённых сил Украины.
  • Министерство обороны Украины.
  • Укреплённые бункеры, откуда осуществляется руководство в условиях военных действий.
  • Офис и бывший советский бункер Зеленского.
  • Верховная рада.
  • Кабинет министров.
  • Офисы ЦиПСО.
  • Все военные объекты в городах Украины.
  • Вещательные средства (телевышки, телецентры и т. п.) Украины.
  • Энергетические узлы, обеспечивающие ВСУ.

Впрочем всё это пока что рассуждения, а у РФ есть отличная (в том числе, спутниковая) разведка. Решать — военным.

США признают "Кинжал" грозным оружием России
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев украина алексей леонков курская область игорь конашенков владимир зеленский
Sberbank
Новости
Университет Куиннипэк: 48% американцев не одобряют действия Байдена по Украине
Япония запретила продавать криптовалюту российским компаниям под санкциями
Украинские сказки: "расстреляный" боец ВСУ два дня шёл к своим с пулей в сердце
Захарова: США создают очаги нестабильности, поставляя оружие Украине и Тайваню
Советник Зеленского Арестович пригрозил России "своей резьбой"
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинскому аэродрому "Днепр"
Клиенты Яндекс.Еды подали в суд из-за утечки данных
Эксперт по здоровью: качество зрения улучшат черника и рыба
Вассерман: задача Запада грабить, а не спонсировать Украину
Зеленский пригрозил РФ исчезновением с мировой арены навсегда
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Силовые структуры
Минобороны: Российский военный корабль серьезно поврежден взрывом
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Последние материалы
Украинские сказки: "расстреляный" боец ВСУ два дня шёл к своим с пулей в сердце
Захарова: США создают очаги нестабильности, поставляя оружие Украине и Тайваню
Советник Зеленского Арестович пригрозил России "своей резьбой"
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по украинскому аэродрому "Днепр"
Клиенты Яндекс.Еды подали в суд из-за утечки данных
Эксперт по здоровью: качество зрения улучшат черника и рыба
Вассерман: задача Запада грабить, а не спонсировать Украину
Зеленский пригрозил РФ исчезновением с мировой арены навсегда
Лавров: Киев подталкивали к силовому решению в Донбассе
В России резко растёт спрос на алкогольные напитки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников