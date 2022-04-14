Эксперты предположили, по каким целям на Украине ударят ракеты РФ

Если Киев не оставит попытки диверсий украинских войск на территории РФ, то вооружённые силы РФ могу ударить по центрам принятия решений в городе.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Такое развитие событий — атаки Украины российских территорий — ранее предрекали многие эксперты.

О чём речь?

Боевики запрещённых в России и признанных террористическими нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области.

Гендиректор "Луганскгаза" назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ.

Сообщалось и о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории.

Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области и нефтебазу в Белгороде, Брянскую область.

В соцсетях обсуждают возможную атаку на ракетный крейсер "Москва" — если это так, то это означает удар по территории РФ.

После того как ВС РФ оставили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, власти Украины могут организовать демонстративное вторжение ВСУ на территорию России. Такое развитие событий допустил российско-украинский эксперт Юрий Подоляка, сообщив об этом 11 апреля в своем видеообращении.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью URA.RU пояснил, что российская армия атаковала только военные объекты, которые обеспечивают сопротивляемость той группировки войск, которая постоянно стреляла по Донбассу.

Удары наносились по складам, коммуникациям, но этим положение явно не ограничится, поскольку украинское руководство несколько раз в день может менять своё решение.

В случае атаки на российские объекты внутри страны на Украине будут разрушены ключевые гражданские объекты инфраструктуры, которые как раз и отвечают за принятие решений в проведении провокаций на территории РФ, отметил аналитик.

Какие "центры принятия решений" может разрушить Россия

Надо понимать, что вариантов средств поражения у России более чем достаточно — и тактическая авиация, ракетные комплексы, "Искандеры", "Калибры". Всё зависит от типа объектов. Кроме того, учитывается фактор нанесения минимального ущерба гражданскому населению.

Несколько последних суток украинские информационные ресурсы распространяют приказ верховного главнокомандующего (президента) Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о том, что ВСУ должны переходить границу с РФ и атаковать российские населённые пункты.

По словам экспертов, атаки, вероятно, планируются со стороны Харьковской области. Примерно та же ситуация — в Сумской области, напротив российского населённого пункта Тёткино (Курская область).

Зачем? Ведётся подготовка к "донбасскому котлу", так что ожидать можно чего угодно, резюмировал эксперт. Так что России нужно реагировать сильно заранее.

Итак, какие же цели может (по мнению экспертов, СМИ и соцсетей) выбрать РФ для уничтожения?

Генеральный штаб вооружённых сил Украины.

Министерство обороны Украины.

Укреплённые бункеры, откуда осуществляется руководство в условиях военных действий.

Офис и бывший советский бункер Зеленского.

Верховная рада.

Кабинет министров.

Офисы ЦиПСО.

Все военные объекты в городах Украины.

Вещательные средства (телевышки, телецентры и т. п.) Украины.

Энергетические узлы, обеспечивающие ВСУ.

Впрочем всё это пока что рассуждения, а у РФ есть отличная (в том числе, спутниковая) разведка. Решать — военным.