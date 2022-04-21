Разведчики и военные НАТО участвовали в потоплении "Москвы"

Западная и украинская пресса смакуют факт гибели ракетного крейсера "Москва". Впрочем, понятно, что на фоне ситуации на "Азовстали" любой другой резонансный повод годится для отвлечения внимания.

В целом американцы придерживаются версии Хоуп Ходж Сек, в недавнем прошлом главного редактора Military.com.

По данным "рупора Пентагона", Россия признала, что ракетный крейсер "Москва", её черноморский флагман, затонул во время буксировки обратно в порт после ударов двумя противокорабельными крылатыми ракетами R-360 Neptune. Атаку совершила Украина, и минобороны США это подтверждает.

При этом есть сведения, что флагман ЧФ РФ был костью в горле натовских поставок вооружений из Румынии и сильно раздражал американцев с британцами. Флагманский корабль с ЗРК С-300Ф на борту позволял команде "Москвы" контролировать в радиусе 250-300 км территорию, на которой оказались побережье Одесской области, часть Молдовы и Румынии.

Уже не тайна, что к атаке на "Москву" были привлечены разведывательные и "мозговые" центры НАТО, так как генштаб ВСУ такую задачу явно не осилил бы.

Аналогом в истории является потопление крейсера военно-морских сил Аргентины в мае 1982 года в ходе Фолклендской войны. Тогда его атаковала команда британской подлодки в сильнейший туман, который не позволил кораблям сопровождения произвести эффективное спасение экипажа.

Для Запада "в войне все средства хороши" — особенно исполненные дистанционно. Моральные оценки тут давно уже неприменимы, но некоторые тенденции прослеживаются.

Российское министерство обороны сообщило, что на борту ракетного крейсера Черноморского флота после пожара взорвался боезапас. К слову, в момент возгорания с последующей детонацией рядом находились:

Р-8А "Посейдон" ВМС США

два беспилотника: американский Global Hawk и турецкий Bayraktar TB2.

Украинские соцсети раскручивают версию о том, что атаку провели британские спецы, взяв дистанционно на себя управление противокорабельными ракетами. А дроны "вроде как отвлекали" бортовой ЗРК флагмана.

Американцы по этому поводу пишут, что инцидент с "Москвой" будет иметь важнейшие последствия для ситуации в Чёрном море и рисков. Как пояснил Джерри Хендрикс, старший научный сотрудник Института Сагамора и отставной капитан военно-морского флота, скорее всего, на палубе "Москвы" имел место подрыв ракет комплекса П-500 "Базальт".

Это якобы оказалось критической уязвимостью для корабля.

При прямой атаке зачастую нет возможности остановить катастрофическую цепную реакцию взрывов. Поэтому можно сделать вывод, что в военном судостроении назрела революция.

Как показывает история с "Москвой", такие корабли можно успешно атаковать с подлодки ещё до того, как та окажется в зоне ответственности авианосных ударных групп. Можно и провести атаки с беспилотников, поскольку низколетящие ударные дроны уйдут от любого слежения.

Защита от таких атак:

Ордер кораблей прикрытия и обеспечения со средствами ПВО против беспилотников. Противолодочные корабли.

Не исключено, что время авианосцев и крейсеров уходит. На смену идут специализированные фрегаты, которые будут действовать не соло, а в пределах крупных группировок. Так что можно ожидать изменений в составе российского флота.

И буквально — в ближайшее время, поскольку на кону стоит безопасность российских моряков.