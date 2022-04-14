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Автор Елена Былкина

Крейсер "Москва" пошёл ко дну при буксировке — Минобороны РФ

Силовые структуры

В Министерстве обороны РФ объяснили, почему не удалось спасти крейсер "Москва".

Военное судно не успели отбуксировать в безопасное место из-за серьёзных повреждений корпуса.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — цитирует слова ведомства "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что экипаж корабля успел эвакуироваться на другие российские судна, находящиеся в Черноморском Флоте.

Ракетный крейсер "Москва" класса "Слава", был спущен на воду в 1979 году. Корабль оснащён противокорабельными ракетами и другими зенитными ракетами, торпедами и пушками. Крейсер участвовал в спецоперации на Украине.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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