Крейсер "Москва" пошёл ко дну при буксировке — Минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ объяснили, почему не удалось спасти крейсер "Москва".

Военное судно не успели отбуксировать в безопасное место из-за серьёзных повреждений корпуса.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — цитирует слова ведомства "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что экипаж корабля успел эвакуироваться на другие российские судна, находящиеся в Черноморском Флоте.

Ракетный крейсер "Москва" класса "Слава", был спущен на воду в 1979 году. Корабль оснащён противокорабельными ракетами и другими зенитными ракетами, торпедами и пушками. Крейсер участвовал в спецоперации на Украине.