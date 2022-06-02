EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинский проект "антиРоссия" обречён на гибель, потому что сломлен моральный дух солдат ВСУ и пробандеровского населения. Они знают, что могут погибнуть в любой момент.

На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности

Каждый миг любой солдат ВСУ может умереть

Каждую ночь по всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Это означает, что ВКС России запустили крылатые ракеты, которые летят поражать очередную цель. Их пролёты на Украине видят с земли и гадают, кому же не повезёт в этот раз.

Моральный дух армии и населения во время военных действий обеспечивает чувство защищённости.

Везде на Украине он очень невысок, и не только потому что "командиры нас бросили" и "погнали на мясо". Или потому, что солдаты ВСУ ставят ударные системы в жилых кварталах. А потому, что украинские нацисты знают, что в любой момент могут погибнуть в результате ракетного удара.

"Самое ужасное в этой войне для ВСУ — ощущение полной беззащитности на всей территории. Где бы ни была твоя располага (расположение — Ред.) — всё равно подсознательно ждёшь прилёта, вот в чём штука", — пишет украинский Telegram-канал Iniй.

И ничем Украине отставание от армии РФ не компенсировать, сокрушается автор:

"У нас нет 1000 крылатых ракет в месяц, которые мы можем выпустить по целям в глубоком тылу" России, и "авиация наша носит уже декоративный характер".

Есть также украинский канал "Харьков наш", с более чем ста тысячами подписчиков, который львиную долю публикаций посвящает тому, что, куда и откуда "прилетело". Царит ощущение подавленности и безысходности .

Кстати, население Донбасса за 8 лет войны с нацистами настолько было истощено ожиданием постоянной гибели, что именно это послужило одной из причин начала спецоперации РФ по его освобождению. Накануне моральный дух в армиях народных республик по этой же причине был очень невысок.

У Украины нет и не будет контригры

Если взять события среды, то "Калибрами" ВСУ РФ ударили по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Львовской области. Туннель был частично разрушен, и ни одна ракета не была перехвачена.

"Наше ПВО не может справиться с "Калибрами", которые фактически пролетели почти всю нашу страну, но не были сбиты", — пишет "Легитимный".

Именно поэтому ВСУ так надеются на западные РСЗО, которые им якобы обеспечат возможность держать в моральном напряжении российские войска на своей территории.

"Наш перелом в войне наступит тогда, когда у Украины будет критическая масса оружия необходимых калибров, — пишет "Резидент".

Украинцы уже публикуют карту районов возможного поражения американскими ракетами систем Himars вдоль линии фронта, — они полностью накрывают Донецк и Херсон.

А ведь тот же Херсон, только потому проголосует за вхождение в РФ, что Россия даст чувство защищённости. А Украина, в нынешнем виде, этого ощущения не даст никогда, потому что ничтожное количество американской ракетной техники не нарушит российское преимущество в воздухе.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Всё, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что всё, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", — сказал Владимир Зеленский.

Россия готовилась к войне, а Украина — к помощи от НАТО

Россия сосредоточилась, и у неё одна задача — разрушить украинское общество, полное ненависти к ней, в котором всё, что угодно — коррупцию, анархию, крысятничество можно прикрыть, постоянно выкрикивая бандеровские лозунги.

И неудивительно, что украинские "патриоты" записали уже с десяток слезливых видео, почему им "не можно воевати": Россия готовилась к войне, а Украина — к тому, что её защитит НАТО.

Читайте по теме: Эксперт о присоединении к РФ ЛДНР и Херсонской области: выгодно всем

Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить

США смирились с победой РФ в СВО

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Береговой комплекс «Бастион» выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс»
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу нато
Новости
Зеленский: "Под контролем России пребывает около 20 процентов нашей территории"
Канадский военкор Хауэр: солдаты ВСУ сотнями гибнут в Донбассе
В Польше приступили к строительству склада оружия для США
В чатах Одессы появились предложения "гастротуров" в Евросоюз
Байден: Белый дом не предвидел кризис с детскими смесями в США
Шишкина: промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе
Песков: Россия не будет продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной
Командир батальона теробороны Украины хочет стать россиянином
Чемезов: "Многие страны вслед за РФ отказываются от доллара"
Песков: накачивание Киева оружием и его применение против РФ усугубит ситуацию
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Общество
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Последние материалы
На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности
Байден: Белый дом не предвидел кризис с детскими смесями в США
Шишкина: промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе
Песков: Россия не будет продавать нефть Евросоюзу по цене ниже рыночной
Финансист держателям Mastercard и Visa: и без SWIFT всё работает в штатном режиме
Командир батальона теробороны Украины хочет стать россиянином
Экс-посол США: срочно нужна спецкомиссия для определения "хороших русских"
Чемезов: "Многие страны вслед за РФ отказываются от доллара"
Песков: накачивание Киева оружием и его применение против РФ усугубит ситуацию
Яровая усмотрела деятельность биолабораторий США в распространении оспы обезьян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников