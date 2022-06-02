Украинский проект "антиРоссия" обречён на гибель, потому что сломлен моральный дух солдат ВСУ и пробандеровского населения. Они знают, что могут погибнуть в любой момент.
Каждую ночь по всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Это означает, что ВКС России запустили крылатые ракеты, которые летят поражать очередную цель. Их пролёты на Украине видят с земли и гадают, кому же не повезёт в этот раз.
Моральный дух армии и населения во время военных действий обеспечивает чувство защищённости.
Везде на Украине он очень невысок, и не только потому что "командиры нас бросили" и "погнали на мясо". Или потому, что солдаты ВСУ ставят ударные системы в жилых кварталах. А потому, что украинские нацисты знают, что в любой момент могут погибнуть в результате ракетного удара.
"Самое ужасное в этой войне для ВСУ — ощущение полной беззащитности на всей территории. Где бы ни была твоя располага (расположение — Ред.) — всё равно подсознательно ждёшь прилёта, вот в чём штука", — пишет украинский Telegram-канал Iniй.
И ничем Украине отставание от армии РФ не компенсировать, сокрушается автор:
"У нас нет 1000 крылатых ракет в месяц, которые мы можем выпустить по целям в глубоком тылу" России, и "авиация наша носит уже декоративный характер".
Есть также украинский канал "Харьков наш", с более чем ста тысячами подписчиков, который львиную долю публикаций посвящает тому, что, куда и откуда "прилетело". Царит ощущение подавленности и безысходности .
Кстати, население Донбасса за 8 лет войны с нацистами настолько было истощено ожиданием постоянной гибели, что именно это послужило одной из причин начала спецоперации РФ по его освобождению. Накануне моральный дух в армиях народных республик по этой же причине был очень невысок.
Если взять события среды, то "Калибрами" ВСУ РФ ударили по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Львовской области. Туннель был частично разрушен, и ни одна ракета не была перехвачена.
"Наше ПВО не может справиться с "Калибрами", которые фактически пролетели почти всю нашу страну, но не были сбиты", — пишет "Легитимный".
Именно поэтому ВСУ так надеются на западные РСЗО, которые им якобы обеспечат возможность держать в моральном напряжении российские войска на своей территории.
"Наш перелом в войне наступит тогда, когда у Украины будет критическая масса оружия необходимых калибров, — пишет "Резидент".
Украинцы уже публикуют карту районов возможного поражения американскими ракетами систем Himars вдоль линии фронта, — они полностью накрывают Донецк и Херсон.
А ведь тот же Херсон, только потому проголосует за вхождение в РФ, что Россия даст чувство защищённости. А Украина, в нынешнем виде, этого ощущения не даст никогда, потому что ничтожное количество американской ракетной техники не нарушит российское преимущество в воздухе.
"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Всё, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что всё, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", — сказал Владимир Зеленский.
Россия сосредоточилась, и у неё одна задача — разрушить украинское общество, полное ненависти к ней, в котором всё, что угодно — коррупцию, анархию, крысятничество можно прикрыть, постоянно выкрикивая бандеровские лозунги.
И неудивительно, что украинские "патриоты" записали уже с десяток слезливых видео, почему им "не можно воевати": Россия готовилась к войне, а Украина — к тому, что её защитит НАТО.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.