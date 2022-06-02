На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности

Украинский проект "антиРоссия" обречён на гибель, потому что сломлен моральный дух солдат ВСУ и пробандеровского населения. Они знают, что могут погибнуть в любой момент.

Каждый миг любой солдат ВСУ может умереть

Каждую ночь по всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Это означает, что ВКС России запустили крылатые ракеты, которые летят поражать очередную цель. Их пролёты на Украине видят с земли и гадают, кому же не повезёт в этот раз.

Моральный дух армии и населения во время военных действий обеспечивает чувство защищённости.

Везде на Украине он очень невысок, и не только потому что "командиры нас бросили" и "погнали на мясо". Или потому, что солдаты ВСУ ставят ударные системы в жилых кварталах. А потому, что украинские нацисты знают, что в любой момент могут погибнуть в результате ракетного удара.

"Самое ужасное в этой войне для ВСУ — ощущение полной беззащитности на всей территории. Где бы ни была твоя располага (расположение — Ред.) — всё равно подсознательно ждёшь прилёта, вот в чём штука", — пишет украинский Telegram-канал Iniй.

И ничем Украине отставание от армии РФ не компенсировать, сокрушается автор:

"У нас нет 1000 крылатых ракет в месяц, которые мы можем выпустить по целям в глубоком тылу" России, и "авиация наша носит уже декоративный характер".

Есть также украинский канал "Харьков наш", с более чем ста тысячами подписчиков, который львиную долю публикаций посвящает тому, что, куда и откуда "прилетело". Царит ощущение подавленности и безысходности .

Кстати, население Донбасса за 8 лет войны с нацистами настолько было истощено ожиданием постоянной гибели, что именно это послужило одной из причин начала спецоперации РФ по его освобождению. Накануне моральный дух в армиях народных республик по этой же причине был очень невысок.

У Украины нет и не будет контригры

Если взять события среды, то "Калибрами" ВСУ РФ ударили по Бескидскому железнодорожному туннелю, что проходит через Карпаты в Львовской области. Туннель был частично разрушен, и ни одна ракета не была перехвачена.

"Наше ПВО не может справиться с "Калибрами", которые фактически пролетели почти всю нашу страну, но не были сбиты", — пишет "Легитимный".

Именно поэтому ВСУ так надеются на западные РСЗО, которые им якобы обеспечат возможность держать в моральном напряжении российские войска на своей территории.

"Наш перелом в войне наступит тогда, когда у Украины будет критическая масса оружия необходимых калибров, — пишет "Резидент".

Украинцы уже публикуют карту районов возможного поражения американскими ракетами систем Himars вдоль линии фронта, — они полностью накрывают Донецк и Херсон.

А ведь тот же Херсон, только потому проголосует за вхождение в РФ, что Россия даст чувство защищённости. А Украина, в нынешнем виде, этого ощущения не даст никогда, потому что ничтожное количество американской ракетной техники не нарушит российское преимущество в воздухе.

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: "Всё, война закончилась". Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что всё, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты", — сказал Владимир Зеленский.

Россия готовилась к войне, а Украина — к помощи от НАТО

Россия сосредоточилась, и у неё одна задача — разрушить украинское общество, полное ненависти к ней, в котором всё, что угодно — коррупцию, анархию, крысятничество можно прикрыть, постоянно выкрикивая бандеровские лозунги.

И неудивительно, что украинские "патриоты" записали уже с десяток слезливых видео, почему им "не можно воевати": Россия готовилась к войне, а Украина — к тому, что её защитит НАТО.

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