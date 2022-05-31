США смирились с победой РФ в СВО

Главный военный стратег США Марк Милли не прояснил, чего хочет добиться его страна на Украине. Очевидно, что настроения минорные: Россия побеждает, и что с этим делать — никто на Западе не знает.

Милли не развеял сомнения союзников

Западные союзники не понимают чего США хотят добиться в Украине, сообщила Financial Times.

Европейцы хотели бы знать, каков конечный план Америки, ведь идея, что Россия проиграет, слишком "мутна", пишет издание.

"Означает ли это возвращение к ситуации до 24 февраля? Означает ли это отказ от завоеваний России в 2014 году? Означает ли это смену режима в Москве? Ничего из этого не ясно", — сказал Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО.

Эти сомнения не развеял и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, который в понедельник заявил в интервью Fox News, что переговоры между Москвой и Киевом были бы логичным разрешением ситуации на Украине, но обе стороны должны "самостоятельно прийти к такому выводу" .

Другими вариантами генерал назвал:

"решительную победу" одной из сторон,

патовую ситуацию.

На востоке Украины идут "определяющие оперативные бои". Следующие недели окажут определяющее влияние на дальнейший ход событий, добавил он.

Какие выводы следуют из слов Милли

Если посмотреть, что стоит за заявлением, то наблюдается уверенность, что Америка не может обеспечить победу нацистам.

Не так давно, выступая перед курсантами Вест-Поинта, Милли призвал готовиться воевать в мире, где преимущества США над противниками больше нет. Это уже будут не войны против отсталого противника, а жёсткая схватка с равными Америке державами. То есть, это глобальная ситуация, а не только украинская.

Второй вывод из слов Милли: "решительная" победа Киева не просматривается, поэтому она на втором месте в возможном развитии ситуации. Тот факт, что США не вернули на Украину свой контингент, охранявший посольство, и инструкторов, говорит о том, что США в победу не верят.

Третий вывод: эскалации конфликта с Россией не будет.

Компромисс между РФ и Украиной невозможен

Возможны ли переговоры РФ и Украины? Киев повторяет мантру о том, что "компромиссов за счет суверенитета и территориальной целостности Украины быть не может".

Со стороны России тоже нет никакой реальной почвы для переговоров. Россия активно начала интегрировать Херсонскую и Запорожскую области. Власти Херсонской области уже заявили, что не признают Зеленского президентом. Это говорит о жёсткой позиции: что получено в результате военных действий — это наше.

К тому же, демилитаризация и денацификация Украины могут быть достигнуты только путём освобождения всей территории страны или через полную и безоговорочную капитуляцию киевского режима.

Второе пока исключается. Но с другой стороны — взятие Северодонецка, Славянска и Краматорска обеспечит переправу на правый берег Северского Донца и развитие наступления в любом направлении.

Наиболее реалистичный сценарий — разгром Украины

Патовая ситуация, как пояснил Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России" доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук Александр Перенджиев, — это когда ни одна из сторон не не может добиться существенных результатов.

По его словам, США надеются её достигнуть, насыщая Украину вооружением, военной техникой и наёмниками.

"Если бы Запад сейчас не поставлял Украине оружие, то ей нечем было бы сопротивляться, разгром бы давно состоялся, и спецоперация бы уже закончилась, или, по крайней мере, Киев давно захотел бы подписать какие-то договоры", — отметил военный эксперт.

По мнению Александра Перенджиева, наиболее реалистичным сценарием является, в настоящее время, разгром Украины.

"В Киеве действительно уверовали в силу Запада, что заграница нам поможет, что "мы победим", одолеем Россию. Они в это свято верят, несмотря на то, что Россия и союзники на Донбассе медленно, но уверенно продвигаются вперед, и жизнь на освобождённых территориях уже налаживается", — сказал эксперт.

Читайте по теме: Харьков готовят к участи Мариуполя. Есть ли способ её избежать?

Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот

Тактика "малых котлов" в СВО на Украине начала приносить успех