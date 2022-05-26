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Автор Максим Александров

Ходарёнок: у России есть запас ракет на несколько лет операции

Силовые структуры

Россия имеет запас ракет и бомб на несколько лет операции при сохранении тех же темпов, что и сейчас. Об этом написал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: у России есть запас ракет на несколько лет операции

На днях на Украине снова начали говорить, что у России якобы кончаются крылатые ракеты. В частности такое заявление сделал представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам военного аналитика, запас ракет к комплексам "Рельеф" (такой наземный "Калибр") в СССР составлял около 10 тысяч единиц. И сейчас объём примерно такой же.

"С учётом того, что ВМФ и ВКС каждый день насыпают по десятку, то есть более низкими темпами, чем могут, я предлагаю Скибицкому заново пройти школьный курс математики", — пишет журналист.

Эксперт отметил, что уже взяты Лиман, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, и много где ещё точек напряжения больше нет. А это означает, что все ракетные потоки будут перенаправлены куда надо, заключил он.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы херсон россия украина
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