Task & Purpose: Украина должна получить "чертовски точное" оружие

На этой неделе в New York Times появилась статья с размышлениями президента Джо Байдена о том, "что Америка будет и не будет предпринимать на Украине", в которой, в частности, говорилось, что администрация Белого дома "предоставит украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им точнее поражать ключевые объекты на поле боя на Украине".

Посулы и обещания

Посол США на Украине Бриджет Бринк (Bridget Brink) отметила, что "определять дистанцию для стрельбы будет украинская сторона". Заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль (Colin Kahl) уверял, что украинские официальные лица давали правительству США гарантии того, что получаемые ими реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не будут использоваться для нападения на российскую территорию.

Со своей стороны, Владимир Зеленский заверил будто бы на Незалежной не собираются использовать ракетные системы дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Наши враги словно не замечают, что усиление обстрелов жилых домов и гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР совпало с моментом, когда украинская сторона получила самоходные и буксируемые артиллерийские установки калибра 155 мм. В то же время были нанесены артиллерийские удары по Брянской, Курской и Белгородской областям РФ.

Что нужно знать о тяжелом вооружении

Прежде всего, речь шла о РСЗО HIMARS, способных поражать цели на расстоянии до 70 км. Каждый HIMARS способен запустить до шести управляемых артиллерийских ракет с головками самонаведения, которые захватывают движущиеся цели с помощью системы глобального позиционирования или инфракрасных датчиков. HIMARS может отстреляться и переместиться на другую позицию, чтобы самому не стать мишенью.

Военные США использовали эти ракетные системы в Ираке во время городских боев. В 2010 году в афганском Мардже HIMARS убил 10 мирных жителей, что побудило верховного командующего США в Афганистане ненадолго приостановить их использование.

Как сообщил на пресс-конференции в Пентагоне Колин Каль, украинским войскам потребуется около трёх недель, чтобы научиться эксплуатировать и обслуживать первые четыре HIMARS, которые уже находятся в Европе. Он назвал четыре системы вооружения "первым траншем", но отказался сообщить, сколько HIMARS в конечном итоге может быть поставлено.

"Мы предоставляем этот первоначальный транш, который позволит начать обучение и ознакомление с системами в бою. Нам тоже нужно получить информацию — и украинцам тоже — о том, насколько они полезны и как они используются на поле боя. Это даст ВСУ оценку того, какие дополнительные системы или возможности ещё могут понадобиться".

Соединённые Штаты уже обязались предоставить киевскому режиму 108 15-мм гаубиц M777, чья дальность стрельбы примерно 29 км. Однако, у российской армии есть большой арсенал реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели гораздо дальше.

В отличие от российских экспертов, западные аналитики видят преимущества HIMARS. Например, РСЗО устанавливаются на грузовики, которые ВСУ легче обслуживать, чем гусеничные машины, используемые для пусковых ракетных систем залпового огня M270. Генерал ВВС в отставке Филип Бридлав (Philip Breedlove), который возглавлял Европейское командование НАТО и США с 2013 по 2016 год, полагает, что HIMARS улучшит способность украинцев противостоять русским в артиллерийских дуэлях.

В интервью изданию Task & Purpose Бридлав подчеркнул большую, чем у гаубиц, скорострельность HIMARS и "чертовскую точность" РСЗО: "Мы даём им ограниченное количество. Нам нужно дать им больше, и мы должны рассмотреть вопрос о предоставлении им вооружения дальнего действия".

Что касается недовольства украинцев дальнобойностью ракетных систем и боеприпасами, официальные лица США решили предоставить HIMARS с дальностью действия около 43 миль (69 км) вместо боеприпасов гораздо большей дальности, которые могут поражать цели на расстоянии более 180 миль (290 км). Потому что, как сказал Каль, "мы не считаем, что им нужны системы, дальность действия которых составляет сотни и сотни километров, для текущего боя".