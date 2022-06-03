США заявили о готовности направить на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал планы Вашингтона и отметил, что этот вид вооружений довольно опасен прежде всего для самой Украины.
По мнению эксперта, сама по себе система HIMARS не является чудо-оружием, которое так ждёт от Запада Киев. Однако американская РСЗО может нести высокоточные крылатые ракеты с дальностью до 380 километров. Именно поэтому Украина настолько заинтересована в поставках американского вооружения.
Шурыгин сравнил технические характеристики российского "Смерча" и HIMARS и отметил, что основные показатели обеих РСЗО очень близки.
"Дальность у них примерно одинаковая. Поэтому какого-то "вундерваффе" здесь нет. Появление этих двадцати систем выдаётся Украиной, как за некую "перемогу", которая вообще всё решит. Конечно, на какое-то время это оболванит украинское население, но за это оно заплатит сотнями убитых", — заявил эксперт в эфире программы "Мардан LIVE".
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.