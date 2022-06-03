Шурыгин: Украина заплатит сотнями жизней за использование РСЗО HIMARS

США заявили о готовности направить на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал планы Вашингтона и отметил, что этот вид вооружений довольно опасен прежде всего для самой Украины.

По мнению эксперта, сама по себе система HIMARS не является чудо-оружием, которое так ждёт от Запада Киев. Однако американская РСЗО может нести высокоточные крылатые ракеты с дальностью до 380 километров. Именно поэтому Украина настолько заинтересована в поставках американского вооружения.

Шурыгин сравнил технические характеристики российского "Смерча" и HIMARS и отметил, что основные показатели обеих РСЗО очень близки.