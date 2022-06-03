Киев недоволен дальнобойностью обещанных американских РСЗО HIMARS

Обещанные Вашингтоном ракетные системы залпового огня HIMARS, могут оказаться недостаточно "дальнобойными", чтобы проводить контрнаступление.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

По его словам, те боеприпасы к ракетным комплексам, которые планируют поставлять из США, не такие мощные, как хотелось бы Украине.

Он отмечает, что РСЗО именно те, какие хотел получить киевский режим, а вот ракеты будут поставлены к ним всего на 100 километров дальности — военные Украины желали бы ракет на 300 километров и выше.

"Это ниша украинских или советских реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", в какой-то степени — тактического ракетного комплекса "Точка-У", который у нас исчерпывается. Но это все еще не те дальности, которые бы хотелось для полноценного ведения войны", — подчеркнул Чмут и выразил сожаление, что ВСУ вряд ли может пойти сейчас в наступление.

Украинский обозреватель, подытожив, сказал, что сил и средств у армии Украины (бронемашин, артиллерии, РСЗО) сегодня не хватает.