Обещанные Вашингтоном ракетные системы залпового огня HIMARS, могут оказаться недостаточно "дальнобойными", чтобы проводить контрнаступление.
Об этом сообщил украинский военный эксперт Тарас Чмут.
По его словам, те боеприпасы к ракетным комплексам, которые планируют поставлять из США, не такие мощные, как хотелось бы Украине.
Он отмечает, что РСЗО именно те, какие хотел получить киевский режим, а вот ракеты будут поставлены к ним всего на 100 километров дальности — военные Украины желали бы ракет на 300 километров и выше.
"Это ниша украинских или советских реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", в какой-то степени — тактического ракетного комплекса "Точка-У", который у нас исчерпывается. Но это все еще не те дальности, которые бы хотелось для полноценного ведения войны", — подчеркнул Чмут и выразил сожаление, что ВСУ вряд ли может пойти сейчас в наступление.
Украинский обозреватель, подытожив, сказал, что сил и средств у армии Украины (бронемашин, артиллерии, РСЗО) сегодня не хватает.
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