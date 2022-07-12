В Новой Каховке удары, нанесённые из установок HIMARS, сравнили с Хиросимой

Удары, нанесённые ВСУ по Новой Каховке — городу в Херсонской области, контролируемому российскими войсками, — с использованием американского оружия являются "преступлением против гражданского населения”.

Так заявил РИА Новости во вторник вечером глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев. По его словам, есть жертвы, десятки людей получили ранения, сотни остались без крова.

"Сегодняшний вечер вызывает у меня аналогию с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, которую Соединённые Штаты провели в августе 1945 года. Почти то же самое произошло с нами сегодня. Есть жертвы среди гражданского населения, есть раненые — их десятки, сотни людей остались без крова, десятки домов были разрушены. Больницы продолжают принимать людей. Мы шокированы этой бомбардировкой", — сказал он.

Заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке с помощью высокоточных американских ракетных установок HIMARS.

По каким объектам били

По информации, озвученной советником главы Херсонской области Сергеем Хланем, в городе взорвался российский склад боеприпасов.

Источники информагентств ТАСС и РИА Новости, в свою очередь, утверждают, что нападению подверглись склады с селитрой. Отдельно отмечается, что Каховская ГЭС не пострадала в отличие от близлежащего рынка, больницы и жилых домов.

"Уже была однозначно подтверждена информация о том, что ракета приземлилась в нескольких метрах от крупного гуманитарного центра, в котором в эту ночь дежурил мальчик-инвалид. Он точно погиб, — рассказал Леонтьев. — Но психологический эффект, которого Киев хочет добиться этими бомбардировками, не будет достигнут. Это преступление, прежде всего, против гражданского населения. И главный преступник — Владимир Зеленский". "Когда вы отдаете приказ бомбить центр мирного города, это преступление, очевидное преступление, у которого нет срока давности. Это настоящая трагедия", — добавил Леонтьев.

Примечательно, что в ООН предпочли не давать оценку бомбардировке Новой Каховки, традиционно заявив, что "не располагают фактами".

Город Новая Каховка, областной центр в Херсонской области, перешёл под контроль России в первый же день российского наступления на Украине, 24 февраля. Ранее в открытых источниках не было информации о том, что в городе были склады с селитрой.