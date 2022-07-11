После атаки ВСУ на Новую Каховку повреждены рынок, больница и жилые дома

Российские государственные СМИ со ссылкой на военно-гражданскую администрацию сообщают о значительных разрушениях после удара ВСУ по Новой Каховке.

В результате удара украинской армии по Новой Каховке есть погибшие и десятки пострадавших. Об ущербе и жертвах рассказал глава ВГА Херсонской области. Удар спровоцировал взрывы на складах с селитрой, частично разрушены рынок, больница и жилые дома.

Сообщается, что что ракеты не повредили ГЭС, а Северо-крымский канал по-прежнему функционирует.

В Конце июня ГУ МВД по Херсонской области сообщили, что от обломков украинской ракеты "Точка-У", сбитой над Новой Каховкой, погиб ребёнок, трое взрослых получили ранения.