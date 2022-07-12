Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у организации нет конкретных комментариев на вопрос об ударе по инфраструктуре в Новой Каховке. Согласно сообщению СМИ, обстрел по населённому пункту вели с американской РСЗО HIMARS.
Однако Хак подчеркнул, что ООН "в целом" против военных действий.
"Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий", — заявил представитель организации РИА Новости на просьбу прокомментировать инцидент.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что удар по Новой Каховке нанёс большой ущерб инфраструктуре. Один из снарядов попал в crkfls и спровоцировал взрыв селитры. Кроме того, пострадали рынок и жилые дома. Есть погибшие.
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