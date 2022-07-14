Американские РСЗО и гаубицы — оружие хорошее, но не бессмертное

Во время ежедневного брифинга Минобороны РФ официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки на Украине под Славянском уничтожена батарея реактивных систем залпового огня, в районе Николаевки — взвод РСЗО, в Харьковской области — взвод американских гаубиц М-777.

То есть, получается, что новейшее вооружение, поставляемое Незалежной, не спасает даже то, что командуют расчётами американские инструкторы. Напомним, этот факт "всплыл" во время атаки на Рубежное. Там, по свидетельству военкоров, руководил расчётом иностранный темнокожий специалист, а охраняли гаубицу иностранные наёмники.

"Уникальная обучаемость" солдат ВСУ — миф

Издание The Economist опубликовало материал под заголовком "Как Украина даёт отпор российской артиллерии", в котором подробно разъяснены принципы ведения боя с участием поставляемой странами Запада артиллерии.

Однако, вся эта "навороченная" техника в руках бойцов ВСУ волшебным образом превращается, образно говоря, из последней модели iPhone в примитивную "звонилку".

Почему так происходит, объяснил корреспондент New York Times Стивен Эрлангер, который во время командировки на Украину побывал на передовой. По его мнению, проблема в том, что у тех, в чьи руки попадают новейшие образцы тех же самых гаубиц, не умеют с ними обращаться — до недавнего времени у ВСУ были на вооружении только старые орудия, доставшиеся в наследство от СССР. И теперь цифровые прицелы или лазерные дальномеры ввергают их в ступор.

Вот и приходится НАТОвским инструкторам обучать украинских артиллеристов "на местах". А пока суд да дело, "подменять" их во время реального боя, ведь официально быть реальным расчётом М777 они не могут, ибо "США не является стороной конфликта".

Но, судя по тому, что американские РСЗО и гаубицы М-777 (их уже с лёгкой руки военкоров называют "три топора") всё чаще становятся "добычей" ВС РФ, обучение как-то не задалось.

Чего опасались, уже случилось

Принимая решение о поставке Украине гаубиц М-777, Пентагон опасался, что они в качестве трофеев попадут "к русским", поскольку их приборная начинка — до недавнего времени — была "военной тайной". И, как показала практика, правильно опасались.

Так, буквально сегодня, народная милиция ЛНР сообщила, что "в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777 калибра 155 мм".