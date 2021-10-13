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Автор Александр Артамонов

Северный морской путь поможет развить инфраструктуру в Арктике

Силовые структуры

О достижениях российского подплава, реакции коллективного Запада на наши проекты, а также о том, какие задачи будут выполнять атомные подводные лодки в работе Северного морского пути, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Северный морской путь поможет развить инфраструктуру в Арктике

Для защиты, а не нападения

— Сегодня мы говорим на тему атомных подводных лодок, о достижениях российского подплава.

Это проект 885 М "Ясень-М". Я настаиваю на литере М. Потому что проект 885 живет с конца 80-х: его заложили, законсервировали, потом расконсервировали. Именно после этого появилась литера М — "модернизированная".

Константин Кабанцов, командир краснознамённой Беломорской военно-морской базы, попытался, насколько это возможно, открыто рассказать, что изменилось в проекте 885 М. Он говорит об улучшении возможностей по обнаружению целей, об универсальной пусковой установке. Действительно, подлодка четвёртого поколения проекта "Ясень-М" теперь обладает гидроакустическим комплексом "Аякс", который позволяет засекать реально гораздо больше целей и на большей глубине. По поводу ракет выяснилось, что на "Ясене-М" установлена универсальная для ракеты с 8 модулями установка, и она способна работать с ракетами:

  • "Калибр",
  • "Оникс",
  • "Циркон".

Это крылатые ракеты, что важно. Потому что получается, что мы в состоянии даже неядерными путями оказывать сдерживающее влияние на потенциального агрессора, который, по своей концепции, считает возможным проведение первого удара. Мы так не считаем.

У нас только оборонительная доктрина, это важно.

Лодки "Ясень" уже пошли в серию. То есть после "Северодвинска", "Казани" у нас есть ещё и "Новосибирск". В конце 2021 года (у нас уже октябрь начался) все эти лодки будут в строю. Таким образом у нас получается три подлодки нового поколения. И это соответствует тому, что заявил министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу: необходимо, чтобы лодки были капитально обновлены. Так как они теперь пошли в серию, то каждые 7-8 лет будет выходить новая подлодка. У нас на ходу уже работа с "Красноярском". Далее последуют новые подлодки серии "Ясень-М":

  • "Архангельск",
  • "Пермь",
  • "Ульяновск",
  • "Воронеж",
  • "Владивосток".

Востребованность этих подлодок будет действительно велика в силу того, что у штатовцев только-только начинается замена подлодок предыдущего поколения на новое поколение. У французов наблюдается то же самое. А у нас в очень недалёкой перспективе должны плавать в мировых морях девять "Ясеней" двух модификаций, то есть базовая модификация "Ясень" и модификация "Ясень-М".

Американцы не дремлют

— "Ясень" действительно большое достижение. Большое в силу того, что проект очень важен для Северного морского пути. Сейчас на Новой Земле у нас закладывается крупный ГОК — горно-обогатительный комбинат. Похоже, что будет более 100 тысяч жителей на Новой Земле. Наверное, вахтовым методом, не постоянно живущих. Не знаю, можно ли там будет увидеть детские площадки и школы. Тем не менее будет такой населённый пункт. Это будет опорная точка для Северного морского пути где-то посередине маршрута.

Соответственно, для охраны Северного морского пути, чтобы всякие Мадлен Олбрайт не заявляли, что это якобы достояние человечества, а не только России, нам необходимы эти субмарины.

Они дополняют модельный ряд боевых ледоколов, тоже уникальный класс кораблей. Это уже не суда, а корабли, потому что они военно-морские, способны не только прокладывать путь для караванов по Северному морскому пути, который сейчас большую часть времени свободен ото льда. Но у нас будут присутствовать теперь и подводные компоненты. Это способно нас оградить от любых "Сивулфов": две американских подлодки перебазировали в очередной раз в Северную Норвегию, которые явно там не будут скучать, а, скорее всего, будут прощупывать наши рубежи и начало Северного морского пути. Для тех, кто сомневается, напомню, что только что закончилось строительство Nord Stream 2 ("Северного потока-2"), и в бюджет Минобороны США было заложено отдельной статьей противодействие "Северному потоку-2". Вы можете понять, насколько работа Северного морского пути — ещё более острая кость в горле американцев и всего коллективного Запада. То есть это ещё страшнее, потому что позволяет:

  • прокачку грузов из Китая,
  • обогащение нашей страны,
  • развитие Дальнего Севера,
  • создание магистрального пути, огибающего Евразию с северной стороны.

Министр обороны недавно рассказал, что у нас на рассмотрении проекты новых городов в Сибири, в том числе в Северной Сибири, каждый из которых на 300-500 тысяч жителей, а в дальнейшем до миллиона.

Получается, что Северный морской путь может выступить пусковым механизмом, который позволит развить опорные точки, на них нарастить инфраструктуру, по крайней мере, вдоль арктического побережья.

А потом придёт и всё остальное. Приблизительно так же, как развивается проект "Ямал", который создаёт немало рабочих мест, в том числе на заводах Крайнего Севера, связанных с газом. Проект международный, там французские инвестиции велики. Получается, что такие важные звенья нашей оборонной цепи, как подлодки проекта "Ясень", позволят нам создать безопасный режим, в том числе для западных инвестиций, как это ни парадоксально, и для мирного развития нашего Севера.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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