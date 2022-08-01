Кедми: слова Путина про универсальность ракет "Циркон" озадачили НАТО

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на праздновании Дня ВМФ сделал тонкий намёк на универсальность гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, российский лидер сообщил о скором поступлении новых гиперзвуковых ракет на вооружение российской армии. Кедми полагает, что сначала новейшей разработкой будет оснащён флот.

"Имеется в виду и надводный флот, и подводный флот, и ВКС, и наземные, сухопутные силы. То есть "Циркон" будет универсальным оружием", — объяснил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

По мнению Кедми, слова Путина поставили НАТО и США в затруднительное положение, так как Вашингтон испытывает трудности с разработкой гиперзвукового оружия.