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Автор Ольга Лебедева

Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов

Силовые структуры » Министерство обороны

Сразу в нескольких авторитетных западных изданиях, специализирующихся на военной тематике, появилась информация об успехе российских конструкторов в разработке так называемой электромагнитной пушки. Причем, как признают военспецы, наши ЭМИ-пушки в разы превосходят американские аналоги.

Новейшие российские ЭМИ-пушки озадачили западных военспецов

Так, в частности, издание Military Watch пишет:

"Успешная разработка ЭМИ-пушки обеспечит Россию революционным оружием, весьма эффективным против самых разных целей — от самолетов до радиолокационных установок".

И что немаловажно, уточняет американский военный эксперт, написавший статью, "опасность нового оружия русских в том, что оно может с успехом эксплуатироваться в космосе".

С последним утверждение согласны аналитики издания Air Force Technology, отметившие, что "русские ЭМИ-пушки, установленные на летательных аппаратах, значительно повышают боевые возможности ВКС РФ, поскольку с ними самолеты способны ослеплять оборону НАТО и выжигать беспилотники".

Что сообщило МО РФ

Отметим, что шумиха в западной военной прессе началась после доклада российского Минобороны, в котором сообщалось об успешных испытаниях нового оружия. В частности, было заявлено, что новые российские электромагнитные пушки в ходе испытаний "сжигали без возможности восстановления" различные приборы на земле и беспилотные летательные аппараты в воздухе.

"При этом дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках полигонных испытаний доведена до 10 км", — сообщили в минобороны, особо отметив, что "уничтожение летательных аппаратов противника на дистанции в 10 км обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов и их бортовой аппаратуры".

У американцев ЭМИ тоже есть, но маломощные

Военный эксперт доктор технических наук Владимир Ковалев пояснил, что поражение, наносимое ЭМИ-пушкой, в корне отличается от от подавления электроники противника системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

"Большинство современных систем РЭБ могут подавлять электронику на дальности в несколько сотен километров. Однако они имеют несоизмеримо меньше мощности, не выводит приборы из строя, тогда как ЭМИ-пушки уничтожают аппаратуру на физическом уровне, так как в них в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным выстрелом.

Излучения электромагнитной пушки за доли секунды разогревают поражаемый объект до крайне высоких температур".

По мнению Ковалева, американцы не ждали от российских ученых и конструкторов "такой прыти", потому и забеспокоились:

"Ведь они по этой части долгое время были впереди нас, но их эми-пушки стреляют на дальность всего в полтора — два километра. А тут вдруг руководство Пентагона узнает, что на испытаниях российское оружие бьет на десять", — говорит военэксперт.

По его словам, примерно лет 10 назад нашим ученым удалось сделать сенсационный прорыв:

  • группа под руководством академика Геннадия Месяца смогла создать генератор, испускающий очень короткий и мощный импульс — он достигает миллиардов ватт, что сопоставимо с мощностью энергоблока АЭС.

"Это более чем в 10 раз превышает зарубежные достижения и руководству Пентагона есть о чем задуматься на фоне таких вот не радостных новостей со стороны российских военных конструкторов"", — резюмирует Ковалев.

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