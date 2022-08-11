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Автор Александр Шторм

Адмиралы и офицеры-подводники: "Курск" утопила подлодка США

Силовые структуры » Министерство обороны

В самом начале "нулевых", 22 года назад, российская армия потеряла атомную подводную лодку (АПЛ) "Курск”.

Адмиралы и офицеры-подводники: "Курск" утопила подлодка США

Субмарина затонула в Баренцевом море, поднята, погибший экипаж захоронен — вот только несмотря на выводы официальной комиссии (взрыв торпеды), эксперты до сих пор спорят о причинах трагедии.

Очень многие считают: мощнейшая (на то время) подводная лодка ВМФ России" была протаранена или даже торпедирована подлодкой США.

Основной версией у многих специалистов считается столкновение с иностранной подлодкой. Отметим, что впервые в мире (!) данную версию выдвинула Pravda.Ru. После этого TV France озвучил её в фильме Жана-Мишеля Карре.

Впрочем процитируем военных специалистов.

  1. Вице-адмирал Олег Бурцев сообщил, что люди в подлодке были живы примерно пять часов и погибли в итоге после взрыва системы регенерации воздуха. Причиной катастрофы он назвал "столкновение с подлодкой противника". Уже после этого "взорвалась боевая торпеда в аппарате и разбросала боевую часть практической торпеды".
  2. Экс-командующий флотилией АПЛ, Герой Советского Союза вице-адмирал Лев Матушкин также заявил, что "причиной гибели атомохода "Курск" стало столкновение с иностранной подводной лодкой".

Также эту версию в последующие годы поднимали и озвучивали другие высшие офицеры флота, однако российский президент Владимир Путин не даёт комментариев о "Курске".

Он, как известно, ограничился исключительной помощью семьям погибших, данью памяти и кратким ответом (в 2018 году) о том, что "причиной трагедии с подлодкой "Курск" стало плохое состояние Вооружённых сил РФ в то время".

Также российскому лидеру припоминают легендарный ответ на ток-шоу "она утонула", однако сам Ларри Кинг (в его эфире прозвучала эта фраза) через десять лет назвал его ответ про "Курск" "блестящим" и "единственно возможным".

Впрочем о "Курске" с Путиным говорили не только журналисты — в частности, за "Курск" извинялся… сам американский лидер.

Это подтверждается рассекреченным архивом президента США, в котором приводится дословная цитата Билла Клинтона: "Сожалею обо всём, через что вам пришлось пройти из-за "Курска".

Возвращаясь к мнению офицеров флота, с версией о столкновении "Курска" с АПЛ США ("Мемфис" или "Толедо") согласны также:

  • член госкомиссии, каперанг Михаил Волженский,
  • командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов,
  • вице-адмирал Михаил Моцак,
  • каперанг Вадим Кулиниченко,
  • более 20 офицеров-подводников.

Россия скрыла истинные причины катастрофы собственной субмарины и резоны для этого были весомыми: иначе "свежеизбранному" Путину в истерзанной 90-ми России пришлось бы объявлять США войну, топить их подлодки и наносить (а также получать) ядерные удары.

При этом СМИ часто цитируют слова адмирала Вячеслава Попова: "Я хочу посмотреть в глаза тому, кто организовал эту катастрофу", — и его признание: "Курск" был "убит" западной АПЛ.

Советский и российский офицер-подводник, Герой России Юрий Юрченко поддержал версию адмирала, добавив, что озвучивание этой версии тогда было "политически невыгодно".

Спустя 22 года и стольких заявлений и признаний руководства и офицеров вопросов по гибели "Курска" стало ещё больше…

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АПЛ "Курск". Вся правда о трагедии
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы ларри кинг билл клинтон
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