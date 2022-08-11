В самом начале "нулевых", 22 года назад, российская армия потеряла атомную подводную лодку (АПЛ) "Курск”.
Субмарина затонула в Баренцевом море, поднята, погибший экипаж захоронен — вот только несмотря на выводы официальной комиссии (взрыв торпеды), эксперты до сих пор спорят о причинах трагедии.
Очень многие считают: мощнейшая (на то время) подводная лодка ВМФ России" была протаранена или даже торпедирована подлодкой США.
Основной версией у многих специалистов считается столкновение с иностранной подлодкой. Отметим, что впервые в мире (!) данную версию выдвинула Pravda.Ru. После этого TV France озвучил её в фильме Жана-Мишеля Карре.
Впрочем процитируем военных специалистов.
Также эту версию в последующие годы поднимали и озвучивали другие высшие офицеры флота, однако российский президент Владимир Путин не даёт комментариев о "Курске".
Он, как известно, ограничился исключительной помощью семьям погибших, данью памяти и кратким ответом (в 2018 году) о том, что "причиной трагедии с подлодкой "Курск" стало плохое состояние Вооружённых сил РФ в то время".
Также российскому лидеру припоминают легендарный ответ на ток-шоу "она утонула", однако сам Ларри Кинг (в его эфире прозвучала эта фраза) через десять лет назвал его ответ про "Курск" "блестящим" и "единственно возможным".
Впрочем о "Курске" с Путиным говорили не только журналисты — в частности, за "Курск" извинялся… сам американский лидер.
Это подтверждается рассекреченным архивом президента США, в котором приводится дословная цитата Билла Клинтона: "Сожалею обо всём, через что вам пришлось пройти из-за "Курска".
Возвращаясь к мнению офицеров флота, с версией о столкновении "Курска" с АПЛ США ("Мемфис" или "Толедо") согласны также:
Россия скрыла истинные причины катастрофы собственной субмарины и резоны для этого были весомыми: иначе "свежеизбранному" Путину в истерзанной 90-ми России пришлось бы объявлять США войну, топить их подлодки и наносить (а также получать) ядерные удары.
При этом СМИ часто цитируют слова адмирала Вячеслава Попова: "Я хочу посмотреть в глаза тому, кто организовал эту катастрофу", — и его признание: "Курск" был "убит" западной АПЛ.
Советский и российский офицер-подводник, Герой России Юрий Юрченко поддержал версию адмирала, добавив, что озвучивание этой версии тогда было "политически невыгодно".
Спустя 22 года и стольких заявлений и признаний руководства и офицеров вопросов по гибели "Курска" стало ещё больше…
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