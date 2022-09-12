Главная тема новостей из Украины, конечно, крупнейшее за всё время конфликта наступление ВСУ на херсонском направлении. Как отмечают военные аналитики, теперь стали понятны многие решения командования украинской армии, принимавшиеся с дня начала СВО.
Об этом сегодня пишет Telegram-канал журнала "Разведчикъ" и газеты "Спецназ России" (издания Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа").
По версии аналитиков издания, соединения ВСУ, задействованные в операции, начали формироваться примерно в конце марта — как только ВС РФ ушли из Киевской области. Примерно в то же время НАТО взяло на себя обязательства по снабжению украинской армии тяжёлыми наступательными вооружениями.
Несмотря на тяжёлое положение на фронтах, в эту группировку бойцов строго отбирали. Первыми в него зачислялись опытные солдаты, уже принявшие ранее боевое крещение. В основном — в Донбассе. Всего собрали примерно 20-30 тысяч человек. Больше не смогли отчасти потому, что возможности НАТО поставлять технику, необходимую для полной "экипировки" моторизованной пехоты, как говорится, не резиновые.
Обучение и боевое слаживание "спецчастей" проводилось в течение пяти месяцев иностранными инструкторами на полигонах в Великобритании, Германии, Польше и Испании — берегли "золотой состав".
Судя по тому, пишут авторы материала, что с начала СВО до последних дней — введения "особых" частей в бой — ВСУ не предпринимали решительных действий, а лишь старались "максимально затормозить продвижение союзных сил", обороняясь до последнего и не считаясь при этом с потерями:
"Ставка была сделана на многочисленную пехоту, которая в основном снабжалась вооружениями с украинских складов и, в минимальной степени, "ленд-лизовской" техникой".
Благодаря работе спецслужб, командованию удалось скрытно перекинуть "специальное соединение" к линии фронта, отмечают авторы статьи: по-максимуму использованы
"Бронетехника была рассредоточена в одном-двух переходах от главного направления удара, прорыв обороны осуществляла пехота, причём, возможно, из числа тех подразделений, которые уже были на фронте. Ударный же кулак вводился в проделанный прорыв".
ВСУ и НАТО удалось создать довольно мощную и комплектную группировку, полностью оснащённую вооружением и необходимыми материально-техническими запасами.
Но, как это всегда бывает, слабое звено, всё же, есть: практически полное отсутствие ремонтных баз и спецов по восстановлению НАТОвской техники. Это, по мнению российских ветеранов-спецназовцев, непременно скажется, со временем.
Хорошая же новость заключается в том, что быстро подготовить замену "специальному соединению" Киев и его "союзники" не смогут физически — на это потребуется (как показывает практика) "не менее полугода".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.