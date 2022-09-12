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Автор Ольга Лебедева

"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку

Силовые структуры » Министерство обороны

Главная тема новостей из Украины, конечно, крупнейшее за всё время конфликта наступление ВСУ на херсонском направлении. Как отмечают военные аналитики, теперь стали понятны многие решения командования украинской армии, принимавшиеся с дня начала СВО.

"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку

Об этом сегодня пишет Telegram-канал журнала "Разведчикъ" и газеты "Спецназ России" (издания Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа").

Когда, как и сколько

По версии аналитиков издания, соединения ВСУ, задействованные в операции, начали формироваться примерно в конце марта — как только ВС РФ ушли из Киевской области. Примерно в то же время НАТО взяло на себя обязательства по снабжению украинской армии тяжёлыми наступательными вооружениями.

Несмотря на тяжёлое положение на фронтах, в эту группировку бойцов строго отбирали. Первыми в него зачислялись опытные солдаты, уже принявшие ранее боевое крещение. В основном — в Донбассе. Всего собрали примерно 20-30 тысяч человек. Больше не смогли отчасти потому, что возможности НАТО поставлять технику, необходимую для полной "экипировки" моторизованной пехоты, как говорится, не резиновые.

Обучение и боевое слаживание "спецчастей" проводилось в течение пяти месяцев иностранными инструкторами на полигонах в Великобритании, Германии, Польше и Испании — берегли "золотой состав".

Что это объясняет

Судя по тому, пишут авторы материала, что с начала СВО до последних дней — введения "особых" частей в бой — ВСУ не предпринимали решительных действий, а лишь старались "максимально затормозить продвижение союзных сил", обороняясь до последнего и не считаясь при этом с потерями:

"Ставка была сделана на многочисленную пехоту, которая в основном снабжалась вооружениями с украинских складов и, в минимальной степени, "ленд-лизовской" техникой".

Когда настал час "икс"

Благодаря работе спецслужб, командованию удалось скрытно перекинуть "специальное соединение" к линии фронта, отмечают авторы статьи: по-максимуму использованы

  • ночи — для переброски техники и рассредоточения её по лесам,
  • гражданский транспорт, фуры.

"Бронетехника была рассредоточена в одном-двух переходах от главного направления удара, прорыв обороны осуществляла пехота, причём, возможно, из числа тех подразделений, которые уже были на фронте. Ударный же кулак вводился в проделанный прорыв".

На основании проведённого анализа спецы "Альфы" сделали выводы

ВСУ и НАТО удалось создать довольно мощную и комплектную группировку, полностью оснащённую вооружением и необходимыми материально-техническими запасами.

Но, как это всегда бывает, слабое звено, всё же, есть: практически полное отсутствие ремонтных баз и спецов по восстановлению НАТОвской техники. Это, по мнению российских ветеранов-спецназовцев, непременно скажется, со временем.

Хорошая же новость заключается в том, что быстро подготовить замену "специальному соединению" Киев и его "союзники" не смогут физически — на это потребуется (как показывает практика) "не менее полугода".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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