Военкор Сладков: "Линия фронта под Донецком кипит"

Ситуация в ДНР, обострившаяся в последние пару дней, несмотря на сообщения о некоторых успехах ВСУ, остаётся под контролем союзных сил: в районе Авдеевки, Артёмовска и Северска было зачищено несколько хорошо укреплённых укрепрайонов, а сейчас, преодолевая сопротивление противника, штурмуются лесополосы и выравнивается линия фронта под Донецком.

Об этом в своём Telegrm-канале сообщает военкор Александр Сладков.

"Ведётся подготовка к броску — вперёд идут сапёры, расчищая проход для военной техники"

По словам военкора, продвижение, "хоть и не скоростное", идёт:

"У меня нет ощущения собранного кулака для удара. Есть ощущение нашей силы, как воды, которая просачивается в любую щель и заполняет пространство. Назвать это активной обороной? Нет, скорее всего это прессинг по всему полю, выражаясь спортивным языком, общее сдерживание и обратное давление, — пишет Сладков, уточняя, что "все не так просто, проблемы есть, но это проблемы наступающих, а не отходящих".