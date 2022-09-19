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Автор Инна Новикова

Политолог: иностранных наёмников на Украине следует расстрелять

Силовые структуры » Министерство обороны

В чём заключаются идеологические ошибки России в ходе специальной операции на Украине; почему на войне преимущество у тоталитарного государства, а не у цивилизованного, а также почему противников спецоперации необходимо лишать права публичных выступлений, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог Сергей Марков.

Политолог: иностранных наёмников на Украине следует расстрелять

— Сергей Александрович, как вы оцениваете ситуацию на Украине?

— Сейчас вслед за ВСУ в Балаклею, другие поселки заходит современное гестапо — Служба безопасности Украины. Будут пытки, убийства всех, кто сотрудничал с Россией.

Ни у кого же нет сомнений, что в Киеве у власти находятся террористы, это европейское ИГИЛ, готовое на любые преступления против тех, кто за Россию.

Чтобы как можно больше украинцев погибало, на Украине делают религиозную тоталитарную секту:

  • США,
  • Великобритания.

Они буквально закидывают нас трупами во время наступления. И у нас просто не хватает солдат. Это неизбежно ставит вопрос о количественном насыщении нашей армии. История XX и XXI веков показала, что тоталитарные страны выигрывают войны у свободных обществ.

Россия — свободная страна, Украина — искусственное политтехнологическое тоталитарное государство. Поэтому нам необходимы решительные меры: заканчивать специальную военную операцию и начинать полноценные военные действия.

Люди, которые сейчас на фронте, говорят: "У нас по-прежнему значительное преимущество перед армией Украины в вооружении, но у них очень существенное преимущество в живой силе: в два раза украинская армия больше российской". В результате, когда мы прорываем оборону, у нас потом не хватает людей: одни люди прорывают оборону, они устали, должны уйти, и в прорыв должны идти другие части, а у нас этих других частей раз за разом не оказывается. Поэтому прорывы зачастую оказываются впустую. Украина терпит чудовищные потери, но у них много солдат в армии, а, во-вторых, у них тоталитарное государство, там никто не вякнет. В отличие от нашего свободного общества, где существенная часть людей на высоких должностях и в СМИ против специальной военной операции.

Мы никоим образом не должны допустить поражения. Оно приведёт к ликвидации России в той форме, в которой она существовала последние пятьсот лет.

Но у нас слишком мягкая политика. Жители Запорожской, Херсонской областей мне говорят: "Почему иностранных наёмников не расстреливают на площади в Херсоне или Мариуполе? Если бы их несколько групп по 2-3 человека расстреляли, то количество иностранных наёмников, которые захотят поехать сюда, уменьшилось бы в десятки раз. Почему не расстреливают диверсантов? Почему у нас добрая Россия отправляет их в тюрьму, а потом на обмен?"

Россия очень мягко себя ведёт. Нам нужен СМЕРШ, как во время Великой Отечественной войны.

Должна быть соответствующая атмосфера в обществе. Не могу представить, чтобы в Британии во время Второй мировой войны кто-то говорил публично: я против войны с Гитлером. Почему у нас находятся люди, которые это говорят? Они должны быть все интернированы, иначе победы трудно добиться.

Мы должны сохраниться свободной страной, но пока идёт спецоперация, эти люди не должны иметь возможности высказывать такие взгляды. Не надо уходить в крайности, но совершенно очевидно, что люди, которые выступают против специальной военной операции, против войны России за само существование России, не должны влиять на российское общественное мнение и систему принятия решений.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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