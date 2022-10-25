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Автор Александр Приходько

Николай Долуда: "Дух казаков не сломить! Им можно доверить ответственные рубежи"

Силовые структуры

На вопросы Pravda.Ru о казаках добровольческих отрядов, выполняющих задачи в зоне боевых действий СВО, ответил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Долуда.

Николай Долуда: "Дух казаков не сломить! Им можно доверить ответственные рубежи"

— Кем в повседневной жизни являются современные казаки-воины, которые по доброй воле идут в Донбасс?

— Казачьи общества — это не части и подразделения постоянной боевой готовности. Казаки — это люди, объединённые общей исторической памятью, единой казачьей идеей, знающие историю, культуру, поддерживающие традиции и обычаи своих предков. Главное в их жизни — честь, совесть, служение Родине, стремление быть полезными стране и народу.

Как представители общественного движения, современные казаки — простые пахари, что называется, от сохи — фермеры, токари, водители, слесари, инженеры, учителя, врачи, аграрии, наделённые генетической памятью и чувством ответственности за судьбу Родины.

В первые дни специальной военной операции без должного обучения, боевого слаживания добровольцы казачьих отрядов, не дожидаясь ни статуса участника боевых действий, ни обмундирования, ни поступлений зарплаты, ни тепловизоров, ни БПЛА, вошли в зону боевых действий, в самое пекло первых боестолкновений. Как настоящие казаки. И погибали как казаки. В самые критичные для СВО моменты именно казаки удерживали Красный Лиман. Без "скулежа" и жалоб на внимание или невнимание. И сегодня на горячих направлениях на смерть стоят десять, а в ближайшее время ещё два добровольческих казачьих отряда, десять тысяч казаков. Это добрая половина общей численности всех БАРСов СВО. В режиме обучения, слаживания, ротации, системного пополнения личного состава выполняют боевые задачи! За время СВО отдали свою жизнь за Родину 129 казаков, 412 получили ранения различной степени тяжести.

— Какая часть казаков Всероссийского казачьего общества сегодня принимает участие в СВО?

— Всероссийское казачье общество объединяет в своих рядах 160 тысяч казаков в возрасте от 18 до 65 и старше лет. Из них 40% — казаков в возрасте 60 лет и старше, 20% — представители студенческой молодежи. И 70 тысяч казаков (40% от общего состава) — в возрасте от 35 до 60 лет. До конца октября около 14 тысяч человек (с учётом частичной мобилизации и пребывания в рядах ВС РФ), а это 20% от численности казаков, подпадающих под мобилизацию, будут задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

— Много это или мало? И каковы резервы казачьих обществ?

— Обеспечение участия российского казачества в мероприятиях, направленных на укрепление обороны страны, государственной и общественной безопасности, — приоритетное направление государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.

Ему мы уделяем первостепенное внимание. Всероссийское казачье общество, по сути, было создано президентом страны в 2019 году с целью выравнивания развития всех 12 войсковых и двух окружных казачьих обществ, доведения структуры и масштаба их деятельности до уровня Кубанского ВКО и Всевеликого войска Донского. Только в этих двух войсковых казачьих обществах насчитывается 87 тысяч казаков. На сегодняшний день в них выстроена чёткая система несения казаками государственной службы, развития непрерывного казачьего образования, патриотического воспитания, деятельности региональных отделений Союза казачьей молодёжи России.

В Кубанском ВКО на протяжении 14 лет казаки восьми казачьих отделов систематически поддерживают военные навыки в ходе проведения ежегодных полномасштабных военно-полевых сборов, участия в охране государственных границ, обеспечения общественного порядка, ликвидаций последствий ЧС. В казачьих обществах юга России налажена войсковая дисциплина, система взаимодействия с региональной и муниципальной властью, члены штаба со всей ответственностью относятся к выполнению порученных президентом страны государственных задач.

И, как следствие, Кубань первой сформировала три добровольческих казачьих отряда — имени атамана Захария Чепеги (БАРС-1), "Кубань" (БАРС-11 и БАРС-16) общей численностью более 1,5 тысячи человек. Наряду с опытными казаками 30% молодых казаков Кубани мужественно сражаются с неонацистами за освобождение населённых пунктов Донбасса и на других направлениях. Казаки Дона также объединились в добровольческий отряд Всевеликого войска Донского.

Ответственно к выполнению долга по защите Родины подходят и атаманы Крыма, Терека, Оренбургского и Волжского ВКО, Приморского ОКО. На базе Черноморского, Терского, Оренбургского, Волжского ВКО, Приморского ОКО созданы добровольческие казачьи отряды "Таврида", "Терек", "Ермак", "Тигр". На базе Союза казаков-воинов России и Зарубежья создана казачья бригада "Дон".

Сегодня войсковыми атаманами выстроена система обучения казаков с учётом опыта новых боевых реалий, проводится боевое слаживание добровольцев перед отправлением в район боевых действий. Ежемесячно личный состав созданных казачьих отрядов пополняют около 500 добровольцев.

— Какие проблемы возникают в связи с участием казаков в СВО? Каким образом они решаются вами как атаманом?

— Специальная военная операция, как лакмусовая бумага, выявляет слабость тех структур, которые не встроены в единую систему государственных задач. Атаманы Енисейского, Забайкальского, Иркутского, Сибирского, Уссурийского войсковых казачьих обществ не озаботились тем, чтобы поднять казаков и объединить в добровольческий казачий отряд, подставить плечо тем казакам и воинам России, которые сегодня на передовой сдерживают натиск вооружённых до зубов укронацистов. Это не значит, что казаки этих казачьих обществ не принимают участие в СВО. Воюют в составе созданных казачьих групп. Но войсковых казачьих отрядов в районе боевых действий от этих ВКО нет. В данных войсковых казачьих обществах и до начала СВО служба, работа, деятельность были налажены слабо, не на том уровне, на каком она ведётся войсковыми казачьими обществами на юге страны. Слабым является атаманский корпус этих казачьих структур.

Системной проблемой казачьих добровольческих отрядов, с которой мы сталкиваемся по сей день, является недостаточное укомплектование бойцов средствами связи, оборудованием и приборами, необходимыми в ходе боевых действий. Благодаря помощи Совета при Президенте РФ по делам казачества, руководителей регионов, представителей бизнес-сообществ мы сами занимаемся организацией закупок недостающих материальных средств. Это немалые деньги. Да, это большая проблема. Но она нам по силам, мы её решаем. Главное — дух казаков, который не сломить. Им можно доверить ответственные рубежи!

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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