Эксперт Брутер: Кремль — не противник для США, так как не имеет политической воли наступать в СВО

У Кремля нет политической воли воевать до капитуляции киевского режима. Цели СВО не были "прокачены", а США не считают РФ сильной для переговоров, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Кремль не смог создать угрозы для США

В программе "Точка зрения" эксперт подчеркнул, что Россия пошла на переговоры с США на второй день после начала спецоперации (СВО) с целью усадить за стол переговоров и решить вопрос о российском статусе Крыма, ДНР и ЛНР политически.

Однако, после переговоров в Белоруссии и Турции американцы убедились, что никаких серьёзных аргументов у Москвы нет, и отказались выполнять требования России. Неслучайно они вернули свои посольства в Киев, хотя сначала вывезли их, подчеркнул эксперт.

"После того, как они (страны Запада) поняли, что им ничего не угрожает, они спокойно вернулись в Киев и начали массовые поставки в Украину денег, оружия и живой силы — военнослужащих армий НАТО", — отметил Владимир Брутер.

Он подчеркнул, что наёмниками на Украине являются действующие военнослужащие стран НАТО.

"Большинство наёмников — это люди, которым приказали туда направляться, а не те, которые направляются добровольно. Именно эти люди руководят западной техникой, а украинские чины у них в подчинении", — подчеркнул политолог.

У Москвы нет политической воли разрушить западную военную машину

Владимир Бруттер считает, что Кремль сам виноват в том, что в США не хотят считать его сильным.

"Мы не можем приказать себе стать сильными, потому что нет политической воли "выстрелить из ружья, которое мы на них (американцев) наставили". И они это просчитывают и говорят: "А делайте на Украине, что хотите и как хотите, нам наплевать", — пояснил эксперт. "Им всё равно, что будет с Украиной. Вот (Сергей) Суровикин нам говорит, что у них в 7 раз больше погибших. Какая разница кому-то в Вашингтоне, сколько погибло украинцев? Какая им разница? Да хоть бы погибло 50%", — уточнил он.

Применение ядерного тактического оружия — это то, чего американцы боятся

По словам Владимира Брутера, нетривиальный шаг Москвы по включению в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области был сделан после того, как "на земле" у армии появились серьёзные проблемы. Поэтому нужно было "повышать каким-то образом планку". Сокрушительные обстрелы Украины, которые произошли 15 ноября — это тоже повышение планки, но и это, само по себе, не является терминальным, подчеркнул эксперт.

"Мы показываем, что мы можем разрушить, а они говорят: "Да ради бога, убирайте эту энергосистему, разрушайте всё. Вы можете наступать? Не можете, тогда должны признать ситуацию на земле и очистить территорию Украины", — сказал политолог.

Политолог не представляет, как можно сегодня "поломать российскими средствами западную военную машину". По его мнению, РФ не сможет в ближайшее время создать численное преимущество на фронте, что не позволит освобождать города, где ВСУ обороняются.

Повышение планки на применение тактического ядерного удара, он считает серьёзным аргументом России, но пока этого нет, это "пока просто средство сдерживания".

Надежда Кремля на "вдруг"

Если же "вдруг западно-украинская военная машина в какой-то момент начнёт ломаться или, по крайней мере, давать сбои", например из-за недостаточного финансирования, то тогда может быть реализован план взять Украину измором и усадить Зеленского за переговоры, отметил Валерий Брутер.

Но и в этом случае признавать новые территории российскими Западу вовсе не обязательно. США могут просто согласиться на то, чтобы прекратить военные действия и оставить ситуацию "на земле" так, как она есть. А потом через полгода начать снова стрелять, приняв Украину в НАТО.

По словам политолога, есть вариант, что "мы вдруг дойдём до реки Збруч, которая является пограничной между Украиной и Западной Украиной". Но и в этом случае, Украина не прекратит своё международное юридическое состояние, столица переедет во Львов, её признает Запад.

"Украина будет оставаться членом международных институтов. ВСУ будут постоянно устраивать провокации, теракты, стрельбу, а присоединять Галичину — бессмысленно, так как там враждебный контингент", — считает эксперт.

Поэтому, по его словам, России придётся после успешного окончания СВО "торговаться" с США, но для того чтобы "поделить Украину", сначала нужно её заставить прекратить сопротивление — "мы должны сначала выиграть, чтобы потом отдать".

Пока Владимир Брутер не видит, что есть такая цель.

"Я считаю, что сначала надо было прокачать все цели. И я это считал и 23 февраля, что очень многие направления, которые должны были быть отработаны, не отработаны", — сказал Владимир Брутер в программе "Точка зрения" для Pravda.Ru.

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