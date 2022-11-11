Песков: спецоперацию на Украине можно завершить лишь после достижения её целей

Российская спецоперация на Украине может завершиться лишь после достижения всех целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что Москва не исключает вероятность возобновления переговорного процесса с Киевом. По его словам, цели РФ могут быть достигнуты с помощью дипломатии.

При этом Песков подчеркнул: сейчас переговоры с Украиной невозможны из-за текущей позиции киевского режима.

"Спецоперацию можно завершить после достижения её целей", — указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов начать переговоры с Москвой, если Россия согласится восстановить территориальную целостность его страны и возместить убытки, понесённые в результате боевых действий.

Однако сенатор Константин Косачёв напомнил: отказ Киева от контактов с РФ официально закреплён в украинской законодательной системе.