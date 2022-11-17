Москве надо приглашать Кубу в военный альянс нового типа

Москве необходимо создавать военную коалицию по типу мобильного НАТО, а не ненадёжного ОДКБ, и первым союзником может стать Куба.

Гавана хочет решать свои энергетические проблемы

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы и президент Республики Мигель Диас-Канель Бермудес на днях прибудет в Россию с официальным визитом в рамках своего большого турне в Алжир, Турцию и Китай.

Перед отъездом он разместил сообщение в "Твиттере", в котором сообщил, что "нас ждет короткое, но напряженное путешествие, посещение друзей, открытие путей, управление выходами для нашей осаждённой экономики".

Лидер Кубы описывает визит как "принципиально связанный с энергетикой".

"Разработанная программа (визита) отвечает политическим и экономическим приоритетам Кубы, а также усилиям по смягчению последствий постпандемического кризиса, охватившего весь мир, а в нашем случае усугубленного последствиями блокады США", — добавил он.

Главу кубинского государства сопровождают вице-премьер-министры Рикардо Кабрисас и Алехандро Хиль Фернандес, министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Родриго Мальмьерка, министр энергетики и министр здравоохранения.

В России подтвердили, что визит состоится, и у Диаса-Канеля будет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Куба — важный для нас партнёр", — сказал Дмитрий Песков. Вероятно, оба лидера примут участие в церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.

Гавана — надёжный союзник Москвы

Гавана последовательно голосует против антироссийских резолюций в ООН, в том числе, по Украине. Куба признала российский статус Крыма и независимость ЛДНР, воссоединение РФ с бывшими областями Украины.

Россия, со своей стороны, продолжает настойчиво выступать за отмену эмбарго США в отношении Кубы. По мнению Москвы, Вашингтон "безуспешно пытается придать глобальный размах так называемой доктрине Монро" и её "незаконным односторонним санкциям".

Гавана имеет свои интересы в РФ, и она их будет продвигать. Но и Москва имеет интересы на Кубе, прежде всего, в военном аспекте и, особенно, в связи с позицией США в конфликте РФ против Украины.

Россия имеет давнее военное сотрудничество с Кубой

На Кубе в советские времена действовала база радиоразведки в Лурдесе, которая контролировала большую часть коммуникаций Соединённых Штатов. Эта база была закрыта президентом Владимиром Путиным в 2001 году. Второй военной силой была база для обслуживания подводных лодок в Сьенфуэгосе. И третьей — мотострелковая бригада, имевшая танковый и артиллерийский батальоны, численностью до трёх тысяч человек. Это не считая многочисленных военных советников.

Военное сотрудничество с Кубой было свёрнуто в 1993 году после распада Советского Союза. Однако в последнее время оно возобновилось в плане обслуживания советской техники. Но не только, в течение последних лет велись переговоры о возрождении базы обслуживания кораблей ВМФ РФ и даже подводных лодок.

Так, в 2020 году главком ВМФ России адмирал Николай Евменов посетил Кубу, и специалисты говорили, что этот вопрос обсуждался.

Посол РФ на Кубе Андрей Гуськов позже сообщил, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны, выделив на это кредит на сумму свыше одного миллиарда евро.

Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук утверждал, что Москва готова помочь Гаване в укреплении её флота и "займётся модернизацией её оборонно-промышленного комплекса".

В июне 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил на конференции по международной безопасности, что Куба, Венесуэла и Никарагуа нуждаются в военной поддержке со стороны Москвы больше, чем когда-либо прежде из-за различных форм давления, которое испытывают эти страны.

Необходим коллективный ответ НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул в январе — за чуть более чем месяц до начала СВО, что США и НАТО сказали "нет" требованиям России о гарантиях безопасности, поэтому в качестве ответной меры Рябков не исключил размещения "военной инфраструктуры" на Кубе и в Венесуэле.

"Я не хочу ничего подтверждать (…) и ничего исключать", — сказал он.

Рябков подчеркнул, что всё "зависит" от шагов, которые США предпримут в нынешних условиях.

Какие шаги были предприняты США все знают — РФ воюет с НАТО на Украине, поэтому назрел вопрос об ответных мерах.

Владимир Путин признал в июле на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что "мы в свое время даже убрали свои военные базы с Кубы, а нам (США) создают такие угрозы и отказываются договариваться". Он добавил, что Куба и Венесуэла являются близкими к России странами, которые проводят независимую внешнюю политику. Это был явный намёк на военное присутствие РФ в этих странах.

К тому же, российские компании работают на Кубе в нефтяном секторе, в добыче никеля и в транспортном секторе, и их интересы надо защищать.

Пора России активно создавать мобильную военную коалицию по типу НАТО. Конечно, нельзя не учитывать интересы Кубы (и Венесуэлы), которая хочет наладить отношения с США, но надо понимать, что при наследниках Кастро (и Чавеса) этого сделать никогда не удастся.

Поэтому, взвешивая открывающиеся новые возможности (Россия перестала страшиться западных санкций и начала посылать танкеры с нефтью на Кубу), Гавана может пойти на укрепление своего суверенитета за счёт военного присутствия РФ на своей территории. А также путём поддержки своего энергетического сектора и поставок продовольствия и удобрений из РФ. А это главное, за что сейчас идёт в мире борьба.

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