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Автор Любовь Степушова

Нельзя поддаваться на шантаж и отдавать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС

Силовые структуры » Министерство обороны

ВСУ возобновили интенсивные обстрелы ЗАЭС, пользуясь покровительством Запада. Передавать станцию в управление МАГАТЭ — это не выход для РФ, считает эксперт Анатолий Гагарин.

Нельзя поддаваться на шантаж и отдавать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС

ВСУ возобновили обстрелы ЗАЭС

В общей сложности ВСУ за три дня с 19 по 21 ноября выпустили по Запорожской атомной станции (ЗАЭС) около 30 ракет, которые попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, в сухое хранилище ядерных отходов. Один — в крышу спецкорпуса, где хранится свежее ядерное топливо.

Группа экспертов МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, заявила, что непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет. Повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Отработанное топливо и радиоактивные отходы на ЗАЭС при обстрелах не пострадали, сообщили в МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь настоял на том, что необходимо создание зоны безопасности вокруг станции.

"Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью", — сказал он.

МАГАТЭ хочет передать ЗАЭС под контроль Киеву

"Росатом" взял контроль над станцией и перевёл всех сотрудников ЗАЭС в российскую юрисдикцию. Станция законсервирована, в ней поддерживается охлаждение реакторов и проводятся другие регламентные работы. Глава "Росатома" Алексей Лихачёв проинформировал, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент.

"Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет", — сказал Лихачёв.

Возобновившиеся обстрелы Лихачёв считает результатом пособничества МАГАТЭ, которое уклоняется от определения источника обстрела реакторов. Он упомянул о резолюции МАГАТЭ, в которой говорится, что России следует "вывести свой военный и другой персонал" с ЗАЭС.

"Видимо, Киев посчитал эту резолюцию неким разрешением вести по станции огонь", — сказал Лихачев.

Добавим, что в руководстве ООН тоже никак не могут определить источник обстрелов, хотя глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с соответствующими доказательствами.

Киев не оставит попытки штурма ЗАЭС

Переговоры о создании защитной зоны или о демилитаризации (то есть, о выводе контингента РФ) Запорожской АЭС ведутся, но кроме присутствия инспекторов МАГАТЭ ни о чём другом не договорились.

Военные ТГ-каналы сообщают, что ВСУ концентрируют значительную группировку сил и средств на участке Покров — Никополь, готовясь к силовому сценарию захвата станции.

Это было бы значимой моральной и военной победой для Украины, пополнением её энергоресурсов для поставок на Запад, так как ранее ЗАЭС обеспечивала до 30% выработки электроэнергии страны.

ТГ-канал "Рыбарь" отмечает, что "было бы в высшей степени странно, если бы сейчас на военном уровне рассматривались планы по передаче Запорожской АЭС украинской стороне", так как станция находится на левом берегу Днепра, по которому занята оборона.

"Рыбарь" предполагает, что ЗАЭС, в конечном счёте, "окажется неким международным объектом со смешанным управлением, который будет обеспечивать нужды как российской, так и украинской стороны".

Угрозу захвата ЗАЭС надо устранить, на шантаж — не поддаваться

В комментарии для Pravda.Ru политолог, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин отметил, что этот случай — крайний, а искать надо другие возможности.

"В данном случае, это будет являться уступкой киевскому режиму, который шантажирует мировую общественность созданием второго Чернобыля", — сказал политолог.

По его мнению, для Запада передача ЗАЭС в управление МАГАТЭ (то есть, Киеву) будет во всех отношениях привлекательна, однако МАГАТЭ — "это не та организация, которая может быть нашим добросовестным партнёром".

По словам эксперта, действовать РФ надо по пути усиления охраны ЗАЭС и "ликвидации источников угроз, которые существуют вокруг станции".

"Здесь должно быть чёткое и недвусмысленное военное воздействие на источники угрозы, которые существуют сейчас. Выявление и, соответственно, ликвидация. Я думаю, что в данном случае это будет самым лучшим хирургическим решением. Потому что, если болезнь запущена, то нужно резать её, как говорится в известном фильме, не дожидаясь перитонита", — отметил Анатолий Гагарин.

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