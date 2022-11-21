ВСУ массированно обстреливают ЗАЭС: ситуация близка к критической

Сегодня украинские военные снова нанесли массированный удар по периметру Запорожской АЭС.

Как сообщил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, менее, чем за полчаса (примерно с 17:15 до 17:41), по территории атомной электростанции было выпущено 12 ракет.

"Шесть из них попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два — в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно — сохраняется опасность повторных атак. Никто из персонала станции не пострадал", — передаёт со ссылкой на Карчаа Telegram-канал "Запорожская АЭС — Росатом".

Всего за два дня по самой крупной в Европе действующей АЭС, по данным российского Минобороны, ВСУ выпустили "по меньшей мере 25 снарядов".

Один из них попал на крышу спецкорпуса, где хранится ядерное топливо.

В Москве призвали МАГАТЭ объективно оценивать ситуацию вокруг ЗАЭС.

Уточняется, что стрельба велась из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области (находится под контролем ВСУ). Ответным огнём российских артиллеристов огневые точки, из которых "прилетели" ракеты, подавлены.

Но безопаснее от этого не стало.

МАГАТЭ "думает" и "оценивает"

"Росатом" всю ночь находился в переговорах с МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС, на станции есть риск атомной аварии", — рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в очередной раз призвал немедленно прекратить обстрелы. И, как всегда, не уточнил, к кому конкретно адресован его призыв. Оставил пространство для политического маневра?

В настоящий момент радиационная обстановка в районе АЭС остаётся в норме.

Кадыров в оценке лаконичен

Последствия повреждений в результате артобстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома. Пока же из фактов у нас есть опубликованные Рамзаном Кадыровым кадры "прилётов" по ЗАЭС:

"Ядерная угроза исходит не от России, а именно от преступного киевского режима, который изо дня в день отдаёт эти приказы, — написал глава Чечни в своём Telegram. — Необходимо понять, что настоящий враг человечества сидит под боком Европы, пользуясь их безмерной поддержкой. Зеленский вместе со своей националистической шайкой и все, кто его поддерживает, настоящие террористы и враги мирового сообщества, с которыми не может быть никаких разговоров".