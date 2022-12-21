ВСУ теряют в Артёмовске каждый день по батальону

Артёмовск, который украинцы называют Бахмутом, по оценкам военных экспертов становится новым Мариуполем. Киев поставил ВСУ задачу — держать его любой ценой. И, кажется, никого там не волнует, что украинская армия ежедневно теряет на этом участке фронта порядка 500 человек убитыми и раненными.

Зачем? Да затем, что западные "друзья"-спонсоры убеждены, что можно измотать Россию, втянув ее в затяжную войну.

Об этом говорят все без исключения американские военные, которые не согласны с тем, что делают власти с Украиной — Скотт Риттер, Дуглас Макгрегор, Джон Хелмер и другие.

Все они ранее сообщали о том, что украинское военное командование хотело отступить от Бахмута (Артёмовска), чтобы занять линию обороны дальше на западе, но президент Зеленский "не дал добро". И чтобы ещё больше подчеркнуть важность, которую он придаёт городу, 20 декабря президент Украины устроил себе по нему экскурсию.

Но, несмотря на "хотелки" Зеленского, навязанные ему американским друзьями, которые зарабатывают на украинском конфликте баснословные барыши, крах ВСУ под Артёмовском близок. Почему — подробно объяснил в статье, опубликованной порталом SouthFront независимый канадский журналист Джулиан Макфарлейн.

Бахмут превратился в кровавый котел

"Под Бахмутом Киеву приходится тратить огромные людские ресурсы, чтобы сохранить свои позиции. Украинские и НАТОвские силы покидают деревни одну за другой, позволяя наступающим российским войскам частично окружать город", — пишет Макфарлейн, отмечая, что "русские" не спешат брать город штурмом, потому что "перед ними стоит задача уничтожить украинскую армию и снизить ее боевой потенциал".

По данным канадского журналиста, сейчас ВСУ теряют от 500 до 800 солдат в "бахмутской мясорубке” ежедневно. Тяжелые потери влияют на моральный дух украинских войск и увеличивают нагрузку на систему медицинского и материально-технического обеспечения.

"Это соответствует российской политике, направленной на сокращение потерь среди гражданского населения и защиту инфраструктуры, а также на сокращение их собственных потерь".

Эти данные подтверждает британский аналитик Алекс Меркурис, заявляющий, что "украинская армия теряет эквивалент батальона в день".

Морской пехотинец США в отставке Эндрю Милберн, который в составе группы инструкторов занимается обучением украинских новобранцев в Бахмуте, оценивает потери как минимум в 70% личного состава. Он подчеркивает, что части ВСУ в Бахмуте — это "практически неподготовленные войска, легкое мясо для опытных российских ветеранов".

"Российская армия продвигается по всем направлениям, захватывая города и села и попутно убивая солдат и наёмников украинской армии. Асимметричная война в лучшем виде", — резюмирует Джулиан Макфарлейн.

Интересный факт

С начала декабря количество репортажей украинских и иностранных журналистов из Артёмовска (Бахмута), освещающих плачевное состояние украинских войск, резко возросло. Это можно, наверное, расценивать как попытку Киева подготовить общественное мнение к приближающейся капитуляции украинской армии в Бахмуте.

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