Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

ВСУ теряют в Артёмовске каждый день по батальону

Силовые структуры » Министерство обороны

Артёмовск, который украинцы называют Бахмутом, по оценкам военных экспертов становится новым Мариуполем. Киев поставил ВСУ задачу — держать его любой ценой. И, кажется, никого там не волнует, что украинская армия ежедневно теряет на этом участке фронта порядка 500 человек убитыми и раненными.

ВСУ теряют в Артёмовске каждый день по батальону

Зачем? Да затем, что западные "друзья"-спонсоры убеждены, что можно измотать Россию, втянув ее в затяжную войну.

Об этом говорят все без исключения американские военные, которые не согласны с тем, что делают власти с Украиной — Скотт Риттер, Дуглас Макгрегор, Джон Хелмер и другие.

Все они ранее сообщали о том, что украинское военное командование хотело отступить от Бахмута (Артёмовска), чтобы занять линию обороны дальше на западе, но президент Зеленский "не дал добро". И чтобы ещё больше подчеркнуть важность, которую он придаёт городу, 20 декабря президент Украины устроил себе по нему экскурсию.

Но, несмотря на "хотелки" Зеленского, навязанные ему американским друзьями, которые зарабатывают на украинском конфликте баснословные барыши, крах ВСУ под Артёмовском близок. Почему — подробно объяснил в статье, опубликованной порталом SouthFront независимый канадский журналист Джулиан Макфарлейн.

Бахмут превратился в кровавый котел

"Под Бахмутом Киеву приходится тратить огромные людские ресурсы, чтобы сохранить свои позиции. Украинские и НАТОвские силы покидают деревни одну за другой, позволяя наступающим российским войскам частично окружать город", — пишет Макфарлейн, отмечая, что "русские" не спешат брать город штурмом, потому что "перед ними стоит задача уничтожить украинскую армию и снизить ее боевой потенциал".

По данным канадского журналиста, сейчас ВСУ теряют от 500 до 800 солдат в "бахмутской мясорубке” ежедневно. Тяжелые потери влияют на моральный дух украинских войск и увеличивают нагрузку на систему медицинского и материально-технического обеспечения.

"Это соответствует российской политике, направленной на сокращение потерь среди гражданского населения и защиту инфраструктуры, а также на сокращение их собственных потерь".

Эти данные подтверждает британский аналитик Алекс Меркурис, заявляющий, что "украинская армия теряет эквивалент батальона в день".

Морской пехотинец США в отставке Эндрю Милберн, который в составе группы инструкторов занимается обучением украинских новобранцев в Бахмуте, оценивает потери как минимум в 70% личного состава. Он подчеркивает, что части ВСУ в Бахмуте — это "практически неподготовленные войска, легкое мясо для опытных российских ветеранов".

"Российская армия продвигается по всем направлениям, захватывая города и села и попутно убивая солдат и наёмников украинской армии. Асимметричная война в лучшем виде", — резюмирует Джулиан Макфарлейн.

Интересный факт

С начала декабря количество репортажей украинских и иностранных журналистов из Артёмовска (Бахмута), освещающих плачевное состояние украинских войск, резко возросло. Это можно, наверное, расценивать как попытку Киева подготовить общественное мнение к приближающейся капитуляции украинской армии в Бахмуте.

Читайте также:

Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови

Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма"

"Не наша война": поляки высказались против конфронтации с РФ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы скотт риттер
Новости
Гайдай заявил о предстоящем продвижении вперёд войск ВСУ до нового года в районе Сватово — Кременная
Шойгу: военный потенциал Киева сокращается благодаря высокоточным ударам ВС РФ
Шойгу заявил, что бомбардировщик Ту-160М пополнил ядерную триаду России
Россия начала развёртывать баллистические ракеты "Сармат"
Политолог: покинуть страну во время военного конфликта мог только такой руководитель, как Зеленский
Педиатр: насморк у ребёнка — симптом острой респираторной инфекции
В Волгоградской области осудили спонсора террористов
Шойгу: более 20 тысяч человек пришли в войска ВС РФ добровольцами
Против России используется военный потенциал стран НАТО, заявил Путин
Марков о содержании письма Путина Си Цзиньпину: согласие на переброску армии КНДР на Украину
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Доктор военных наук Сивков: Россия может извлечь выгоду, если ВСУ получат ЗРК Patriot
Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
В Консерватории пройдет Фестиваль, посвященный 80-летию А. А. Наседкина
Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке
IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более трёх миллионов рублей за аренду
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
WP: Зеленский хотел приехать в США ещё летом, но опасался
Медицинский специалист связал осложнения из-за гриппа у детей с пандемией COVID-19
WP: ВСУ используют искусственный интеллект в зоне СВО для выбора целей ВС РФ
ВСУ ежедневно отступают в Донбассе, заявил командир "Ахмата" Алаудинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников