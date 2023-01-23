Зимнего наступления не будет — Москва не станет мешать Киеву самоубиваться

Все "косвенные" участники конфликта на Украине, поддерживающие Киев, вот уже третий месяц пребывают в напряжённом ожидании начала зимнего наступления российской армии.

Напомню, что сначала думали, что это произойдет в декабре, когда замёрзнет земля. Но на календаре почти февраль, а "ничего не происходит" …

"Горячие головы" слегка остудил американский блогер Андрей Раевский. The Saker или "Балобан" напомнил, что "так называемое русское зимнее наступление было придумано салонными генералами". То есть, российское командование ничего подобного не обещало, а значит, "зимнее наступление может оказаться весенним или летним", в зависимости от того, "какие новые ингредиенты входят в смесь".

"Пока киевские войска неожиданным образом продолжают уничтожать друг друга, бросаясь в мясорубку артиллерии, ракет и беспилотников на юго-востоке Украины, между Соледаром и Артёмовском, с минимальными потерями для России, зачем спешить? В этом нет срочности. Единственные, на кого стоит давить, — это жители Запада. Им нужно, чтобы этот конфликт закончился, и как можно скорее, потому что Запад находится на грани социального, экономического и политического хаоса", — пишет Раевский в статье, опубликованной в "Блог Балобана".

Предлагаю саммари этого материала, показавшегося мне очень логичным.

В Москве есть те, кто умеет играть на скрипке, пока горит Запад

Не надо мешать Киеву самоубиваться

На украинском фронте произошла задержка. Зачем рисковать, когда Киев хочет покончить с собой? Просто позволь им сделать это. Тем более, что внутри стана врага начались явные разногласия.

17 января Арестович подал в отставку с поста советника президента якобы потому, что сказал правду.

Напомню, он заявил, что разрушенный жилой дом в Днепре был прямо или косвенно поражён из-за криворукости украинских ПВОшников.

18 января, французский вертолет Super Puma разбился в Броварах. Погибли глава МВД и его зам, а также дети в дошкольном учреждении.

Если отбросить гипотезу о том, что вертолёт был сбит очередной "ошибочно наведённой" украинской ракетой, причиной аварии могла стать ошибка пилота, летевшего на малой высоте в тумане и врезавшегося в 14-этажное здание.

Какой бы ни была причина аварии, это означает, что теперь в правительстве Украины есть вакансии и борьба за власть выйдет на новые обороты. Чего и следовало ожидать, поскольку киевские войска были вытеснены из стратегически важного Соледара, Артёмовск (Бахмут) вот-вот падет, а вместе с ним и остальная часть Донбасса.

Это поражение неизбежно, потому что потери Украины там огромны, если не сказать самоубийственны.

Мольбы из Киева стали громче

На фоне раз за разом проигранных боёв Киев умоляет западных спонсоров дать больше танков. В лучшем случае он сможет получить около 200 штук, что маловероятно, устаревших машин. И не сейчас, а через несколько месяцев — на данный момент разделенный Запад не хочет давать Украине ничего, кроме сладких слов обещаний. Которые тоже недешевы для стран Запада, карманы которых не бездонны.

Век "комика-фюрера" недолог

По мнению Раевского, миссия Зеленского подходит к концу: он уже провалил поездку в Вашингтон, а теперь генерал Валерий Залужный начал активно перехватывать инициативу. Свидетельство тому — его приватный разговор с американским коллегой в Польше, проведённый за спиной Зеленского.

Вообще говоря, военные ненавидят войны; они — дело рук только политиков. В конце концов, политики не рискуют замерзнуть, получить увечья или умереть от ран. Возможно, мы станем свидетелями перестановок в Киеве, если прикажут американские кукловоды.

Но проблема здесь в том, знают ли американские кукловоды, что они хотят приказать? Ведь мнения их разделились…

Москва путь к своим целям знает

В то время как у Вашингтона и его союзников по НАТО нет стратегии победы в войне на Украине, не говоря уже о стратегии выхода, у русских она есть:

проведена частичная мобилизация, в ходе которой 300 тысяч резервистов подготовлены;

на юге ситуацию контролирует российский Черноморский флот;

до сих пор русская пехота не принимала участия в этой войне;

большая часть работы была проделана силами донбасского ополчения и ЧВК "Вагнер";

созданы условия для наземной войны либо с востока, либо с севера, либо с юга, а может быть, и со всех сторон.

Вашингтонский кошмар. Потому что никто в Вашингтоне, привыкший сражаться с плохо обученными, склонными к самоубийству фанатиками, вооруженными только автоматами Калашникова, даже предвидеть такого не мог.

По факту сейчас более 500 тысяч вооруженных русских ждут на границах удерживаемой Киевом территории сигнала к наступлению. И единственные, кто будет им противостоять — плохо обученные фанатики-самоубийцы, которые называются ВСУ.

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