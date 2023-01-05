The Saker: чего хочет добиться НАТО ударами по территориям России

Четвёртого января украинские военные в очередной раз обстреляли российскую территорию. Удар был нанесён по городу Васильевка Запорожской области. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, погибли пятеро мирных жителей, 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

Предположительно удар был нанесён с американских РСЗО "HIMARS".

Цель провокаций

Широко известный на Западе американский блогер Андрей Раевский - The Saker или "Балобан" — считает, что эта и другие атаки на объекты "внутри России" — свидетельства того, что "НАТО работает над эскалацией войны на Украине".

"Незадолго до конца года были нанесены два удара беспилотниками по важной базе воздушно-космических сил в Энгельсе. Атака не увенчались успехом, но несколько россиян погибли, когда шрапнель попала во взорвавшийся бензовоз. Важность этого нападения объясняется тем, что Энгельс находится в самом сердце России. Затем были совершены различные мелкие нападения на различные российские пограничные переходы и города, расположенные недалеко от российской границы", — напоминает своим читателям The Saker, уточняя, что яркий пример во втором случае — Макеевка, где в результате ракетного удара погибли десятки военнослужащих ВС РФ.

Напомню, по пункту временной дислокации в городе Макеевка в ДНР были выпущены шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США, сообщило министерство обороны. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, но четыре "прошли". По последним данным в "казарме" погибли 89 мобилизованных военнослужащих.

И вот с Макеевкой, по словам "Балабана", всё очень даже неоднозначно:

с одной стороны, цель удара, была "законна в соответствии с законами войны: месторасположение российских военнослужащих" (в кои-то веки не по мирным били);

с другой стороны, если посмотреть внимательнее, то станет ясно — "атака HIMARS явно была осуществлена западными "добровольцами / советниками", то есть членами НАТО, которые сняли свою форму и находятся на Украине "под прикрытием", то есть это прямое нападение НАТО на российских солдат".

Фундаментальный вопрос: какова цель этих ударов?

Ответ на вопрос, зачем ВСУ по указке своих НАТОвских советников бьют по территории России, прекрасно зная, что "ответка" прилетит такая, что мало не покажется (как было, например, с Крымским мостом, после удара по которому ВС РФ "выключили свет" по всей Незалежной), может быть только один:

"За этими ударами стоит реальная военная цель. И дело не в том, чтобы "просто" спровоцировать Россию на то, чтобы она как-то отреагировала (десятки или даже сотни российских ракетных ударов каждый день сотрясают Украину), а вынудить изменить время крупномасштабной комбинированной операции, которую российский генштаб явно готовит. И поскольку эти точечные удары НАТО никак не могут задержать российское наступление, их единственной возможной целью было бы добиться его скорейшего наступления", — считает экс-аналитик военных структур Швейцарии.

Зачем? Очевидно — чтобы не дать основательно подготовиться к наступлению "по всем фронтам".

Расчет прост: заставить российское общество "давить" на Генштаб и Кремль, требуя "немедленного возмездия". Ну и заодно "расшатать лодку изнутри", посеяв страх, неуверенность и сомнения в российском гражданском обществе.

Насколько эффективны эти усилия НАТО

The Saker, специализирующийся на изучении постсоветского пространства, уверен — усилия западных стратегов абсолютно неэффективны, так как не учитывают "глубокого культурного различия между российским и западным обществами":

"Большинство россиян гораздо лучше разбираются в войне, чем жители Запада. Это касается не только военных, но и гражданских лиц. Для этого есть много причин, например, то, что русские доверяют Суровикину (и Путину!), потому что они инстинктивно чувствуют, что нужен не гнев, а сосредоточенность".

На данный момент, уверен "Балабан", все попытки руководства военного альянса заставить российское командование придерживаться "графика НАТО", вопреки собственным планам, безрезультатны — Кремль и Генштаб не впадут в истерику и не бросятся в атаку, очертя голову. У них есть план. И наступление ВС РФ начнут тогда, когда "Путин решит, а не когда этого захочет НАТО".

Впрочем, даже в этом случае у "партии войны" есть профит:

"Дополнительный благотворный побочный эффект ударов по российской территории — дать придуркам в Конгрессе повод вливать еще больше денег в ММК США", — пишет The Saker.

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