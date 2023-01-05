Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

The Saker: чего хочет добиться НАТО ударами по территориям России

Силовые структуры » Министерство обороны

Четвёртого января украинские военные в очередной раз обстреляли российскую территорию. Удар был нанесён по городу Васильевка Запорожской области. Как сообщил врио губернатора Евгений Балицкий, погибли пятеро мирных жителей, 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

The Saker: чего хочет добиться НАТО ударами по территориям России

Предположительно удар был нанесён с американских РСЗО "HIMARS".

Цель провокаций

Широко известный на Западе американский блогер Андрей Раевский - The Saker или "Балобан" — считает, что эта и другие атаки на объекты "внутри России" — свидетельства того, что "НАТО работает над эскалацией войны на Украине".

"Незадолго до конца года были нанесены два удара беспилотниками по важной базе воздушно-космических сил в Энгельсе. Атака не увенчались успехом, но несколько россиян погибли, когда шрапнель попала во взорвавшийся бензовоз. Важность этого нападения объясняется тем, что Энгельс находится в самом сердце России.

Затем были совершены различные мелкие нападения на различные российские пограничные переходы и города, расположенные недалеко от российской границы", — напоминает своим читателям The Saker, уточняя, что яркий пример во втором случае — Макеевка, где в результате ракетного удара погибли десятки военнослужащих ВС РФ.

Напомню, по пункту временной дислокации в городе Макеевка в ДНР были выпущены шесть ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставляемых США, сообщило министерство обороны. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, но четыре "прошли". По последним данным в "казарме" погибли 89 мобилизованных военнослужащих.

И вот с Макеевкой, по словам "Балабана", всё очень даже неоднозначно:

  • с одной стороны, цель удара, была "законна в соответствии с законами войны: месторасположение российских военнослужащих" (в кои-то веки не по мирным били);
  • с другой стороны, если посмотреть внимательнее, то станет ясно — "атака HIMARS явно была осуществлена западными "добровольцами / советниками", то есть членами НАТО, которые сняли свою форму и находятся на Украине "под прикрытием", то есть это прямое нападение НАТО на российских солдат".

Фундаментальный вопрос: какова цель этих ударов?

Ответ на вопрос, зачем ВСУ по указке своих НАТОвских советников бьют по территории России, прекрасно зная, что "ответка" прилетит такая, что мало не покажется (как было, например, с Крымским мостом, после удара по которому ВС РФ "выключили свет" по всей Незалежной), может быть только один:

"За этими ударами стоит реальная военная цель. И дело не в том, чтобы "просто" спровоцировать Россию на то, чтобы она как-то отреагировала (десятки или даже сотни российских ракетных ударов каждый день сотрясают Украину), а вынудить изменить время крупномасштабной комбинированной операции, которую российский генштаб явно готовит. И поскольку эти точечные удары НАТО никак не могут задержать российское наступление, их единственной возможной целью было бы добиться его скорейшего наступления", — считает экс-аналитик военных структур Швейцарии.

Зачем? Очевидно — чтобы не дать основательно подготовиться к наступлению "по всем фронтам".

Расчет прост: заставить российское общество "давить" на Генштаб и Кремль, требуя "немедленного возмездия". Ну и заодно "расшатать лодку изнутри", посеяв страх, неуверенность и сомнения в российском гражданском обществе.

Насколько эффективны эти усилия НАТО

The Saker, специализирующийся на изучении постсоветского пространства, уверен — усилия западных стратегов абсолютно неэффективны, так как не учитывают "глубокого культурного различия между российским и западным обществами":

"Большинство россиян гораздо лучше разбираются в войне, чем жители Запада. Это касается не только военных, но и гражданских лиц. Для этого есть много причин, например, то, что русские доверяют Суровикину (и Путину!), потому что они инстинктивно чувствуют, что нужен не гнев, а сосредоточенность".

На данный момент, уверен "Балабан", все попытки руководства военного альянса заставить российское командование придерживаться "графика НАТО", вопреки собственным планам, безрезультатны — Кремль и Генштаб не впадут в истерику и не бросятся в атаку, очертя голову. У них есть план. И наступление ВС РФ начнут тогда, когда "Путин решит, а не когда этого захочет НАТО".

Впрочем, даже в этом случае у "партии войны" есть профит:

"Дополнительный благотворный побочный эффект ударов по российской территории — дать придуркам в Конгрессе повод вливать еще больше денег в ММК США", — пишет The Saker.

Читайте также:

Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней

Столтенберг: НАТО будет накачивать Украину оружием, пока Москва не смирится с поражением

Майк Уитни: зимой США начнут войну на Украине против России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу нато россия владимир путин сергей суровикин
Новости
Экс-полковник Британии: НАТО вступит в военные действия с Россией в 2023 году
Zdf: Меллинг назвал артиллерию ВС РФ преимуществом России на Украине
Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы
Вучич ответил на идею ЕС "приручить" его словами о том, что не видел в цирке волка
The Daily Beast: Украина применит новую тактику против России в ближайшие дни
Политолог из ФРГ Меллинг заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Бой в небе Крыма: армия России уничтожила вражеские дроны-камикадзе
Боевики ВСУ пошли в атаку под Донецком, но наткнулись на "стойкую русскую пехоту"
Военкор Прокудин: солдат ВСУ учат в плену валить всю вину на "злых националистов"
Fox: президент США Байден хотел вспомнить мудрость, но только насмешил американцев
Популярное
Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"

Военный эксперт Даниил Безсонов опубликовал радиопереговоры впавших в отчаяние польских наёмников, которые удалось перехватить российским военным.

Безсонов опубликовал радиоперехваты польских наёмников: "Не можем дышать, полно трупов"
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Воздушная тревога объявлена на всей Украине: возможна массированная атака ВС РФ
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
Генерал Гурулëв о новой волне мобилизации: Ранее мобилизованные не введены в сражение
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Пьяные иностранные наёмники убили трёх военных ВСУ на блокпосту в Снигирёвке
На польском канале TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
Пушилин заявил о мужестве военных ВС РФ после удара ВСУ в Макеевке
Пушилин заявил о мужестве военных ВС РФ после удара ВСУ в Макеевке
Последние материалы
Zdf: Меллинг назвал артиллерию ВС РФ преимуществом России на Украине
Подполковник ДНР Баевский: под видом наёмников на Украину прибывают западные спецслужбы
Вучич ответил на идею ЕС "приручить" его словами о том, что не видел в цирке волка
The Saker: чего хочет добиться НАТО ударами по территориям России
The Daily Beast: Украина применит новую тактику против России в ближайшие дни
Политолог из ФРГ Меллинг заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Бой в небе Крыма: армия России уничтожила вражеские дроны-камикадзе
Боевики ВСУ пошли в атаку под Донецком, но наткнулись на "стойкую русскую пехоту"
Военкор Прокудин: солдат ВСУ учат в плену валить всю вину на "злых националистов"
Fox: президент США Байден хотел вспомнить мудрость, но только насмешил американцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников