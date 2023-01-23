В декабре минувшего года итальянский портал Pangea Grandangolo со ссылкой на некий документ ВВС США сообщал, что самолету-бомбардировщику C-17A Globemaster "было разрешено" доставить в Италию и другие европейские страны американскую ядерную бомбу B61-12.
В январе эту информацию подтвердила Федерация американских ученых (FAS). Как утверждает политолог Манлио Динуччи, уже второй месяц "ядерные бомбы США прибывают в Европу для применения против России".
"США и НАТО поставляют на Украину огромное количество боеприпасов для тяжелой артиллерии. По официальным данным, Вашингтон уже отправил Киеву более миллиона боеприпасов для 115-мм гаубиц и десятки тысяч ракет. Около 300 тысяч снарядов находятся на военных складах США в Израиле.
Отправкой оружия управляет международная сеть, в которой на сегодняшний день центральная роль отведена базе США недалеко от Пизы. Это крупнейший арсенал США за пределами страны, соединенный с портом Ливорно и военным аэропортом Пизы", — пишет Динуччи в статье, опубликованной сетевым изданием Reseau International.
Одновременно с этим, отмечает итальянский политолог, США и НАТО наращивают возможности развертывания своих сил в Европе "против России":
В самой Европе политики встречают такую экспансию радостно, объясняя её тем, что:
Ситуацию с массированными поставками наступательного вооружения киевскому режиму прокомментировал спикер Госдумы России Вячеслав Володин, заявив, что "члены конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством":
"Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня <…>
Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам <…> необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — написал политик в Telegram.
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