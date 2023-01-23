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Ольга Лебедева

RI: поле битвы — вся Европа, США уже привезли туда свои ядерные бомбы

Силовые структуры » Министерство обороны

В декабре минувшего года итальянский портал Pangea Grandangolo со ссылкой на некий документ ВВС США сообщал, что самолету-бомбардировщику C-17A Globemaster "было разрешено" доставить в Италию и другие европейские страны американскую ядерную бомбу B61-12.

RI: поле битвы — вся Европа, США уже привезли туда свои ядерные бомбы

В январе эту информацию подтвердила Федерация американских ученых (FAS). Как утверждает политолог Манлио Динуччи, уже второй месяц "ядерные бомбы США прибывают в Европу для применения против России".

"США и НАТО поставляют на Украину огромное количество боеприпасов для тяжелой артиллерии. По официальным данным, Вашингтон уже отправил Киеву более миллиона боеприпасов для 115-мм гаубиц и десятки тысяч ракет. Около 300 тысяч снарядов находятся на военных складах США в Израиле.

Отправкой оружия управляет международная сеть, в которой на сегодняшний день центральная роль отведена базе США недалеко от Пизы. Это крупнейший арсенал США за пределами страны, соединенный с портом Ливорно и военным аэропортом Пизы", — пишет Динуччи в статье, опубликованной сетевым изданием Reseau International.

Одновременно с этим, отмечает итальянский политолог, США и НАТО наращивают возможности развертывания своих сил в Европе "против России":

  • размещённые в Румынии натовские самолеты системы АВАКС, оснащенные самыми современными электронными средствами, постоянно курсируют вдоль границ воздушного пространства РФ;
  • в той же Румынии Пентагон разместил 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая впервые со времен Второй мировой войны дислоцируется в Европе;
  • Польша закупает у США танки Abrams, часть которых может быть направлена на Украину.

В самой Европе политики встречают такую экспансию радостно, объясняя её тем, что:

  • "НАТО и ЕС создают целевую группу по обеспечению устойчивости и критической инфраструктуры".
  • "НАТО остается основой нашей коллективной обороны. Мы признаем ценность более сильной европейской обороны, которая способствует трансатлантической безопасности и является взаимодополняющей и взаимодействующей с НАТО".

Глобальная катастрофа маячит на горизонте

Ситуацию с массированными поставками наступательного вооружения киевскому режиму прокомментировал спикер Госдумы России Вячеслав Володин, заявив, что "члены конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством":

"Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня <…>

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам <…> необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — написал политик в Telegram.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша италия европа ядерное оружие вячеслав володин
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