Взгляд из США: России нет смысла наступать на Украине. На неё работает время

Союзники Киева по обе стороны океана продолжают ломать головы — и копья — в попытках понять, почему Москва всё никак не переходит к наступлению. Уже было озвучено множество прогнозов, и все они оказались ошибочными. Но общий лейтмотив один — "настало время для следующего шага, вопрос лишь в том, когда он будет сделан".

По мнению американского военного и политического аналитика Гельмгольца Смита, "соотношение сил благоприятствует России":

"Вначале Москва ожидала чего-то более короткого, менее кровавого и быстрого и, вероятно, была удивлена сопротивлением киевского режима и беспорядочной поддержкой НАТО. Выводы были сделаны, проведена мобилизация дополнительных сил. Но уже очевидно, что поле битвы на Украине является частью мировой войны, в которой те, кто контролирует Американскую империю, пытаются сохранить свое господство", — рассуждает Смит в статье, опубликованной на портале "A Son of The New American Revolution".

По мнению американского аналитика, для всех, кроме тех, кто "находится внутри пропагандистского пузыря НАТО", понятно:

Россия одерживает победу как на поле битвы за Украину, так и на более широком театре военных действий;

Время играет на стороне Москвы.

Поле битвы за Украину

Гельмгольц Смит напоминает, что главная цель любой войны — уничтожить мощь врага. Чем, по его словам, Россия и занимается:

"Киев полон решимости выстоять и сражаться в Бахмутской бойне, а русские вполне счастливы позволить им это сделать — "артиллерия побеждает, а пехота занимает" — таковы сегодняшние реалии. Медленно, медленно российские войска наступают, идя по горам украинских тел. Примерно с неделю назад ВС РФ начали наступать и на других фронтах", — пишет аналитик.

Он уверен, что "тот прогресс" будет продолжаться до тех пор, пока Украина не рухнет.

"Тем временем российские ракеты разрушают инфраструктуру, необходимую Киеву для продолжения войны. Время и развитие ситуации благоприятствуют России, у которой нет стимула делать какие-либо шаги типа "большой стрелы".

Ложь про эффект санкций рассыпается

Гельмгольц Смит в своей статье отмечает ещё один важный момент, который прямо-таки настаивает: Москве не надо спешить разгромить Украину:

масштабные санкции, которые должны были сокрушить Россию, бумерангом возвращаются Западу, укрепляя положение Москвы на мировой арене.

"У нас много заголовков типа "Инфляция в Европе снижается, но цены на продукты питания растут", есть смертельные случаи от переохлаждения в Англии. Инфляция падает, потому что спрос падает, а спрос падает, потому что компании останавливаются из-за цен на топливо. Индекс PMI Германии снижается. Никто (кроме обитателей пузырей НАТО) не должен удивляться — вы ввели санкции в отношении крупнейшего экспортера энергоносителей, крупнейшего экспортера зерна и крупного экспортера калийных удобрений, ожидали ли вы, что цены упадут? Всем нужна энергия, и всем нужна еда. Единство НАТО колеблется вместе с Турцией, Швецией и Финляндией. Венгрия официально признает страдания венгров в Украине. Рассматривается раздел Украины. Макрон подозревает, что США намеренно ослабляют своих европейских союзников. Беспорядки и протесты по всей Европе Чем дольше это продолжается, тем слабее становятся враги России. Таким образом, в великой войне время и события благоприятствуют России. Так чего ради ей бросаться в наступление, рискуя своими людьми?"

По мнению военно-политического аналитика, "российское верховное командование будет продолжать делать то, что делает, и удерживать резерв до тех пор, пока не решит, что пришло время положить этому конец", то есть

"большое наступление ВС РФ может начаться завтра, а может и не начаться никогда".

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