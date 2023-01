Союзники Киева по обе стороны океана продолжают ломать головы — и копья — в попытках понять, почему Москва всё никак не переходит к наступлению. Уже было озвучено множество прогнозов, и все они оказались ошибочными. Но общий лейтмотив один — "настало время для следующего шага, вопрос лишь в том, когда он будет сделан".

По мнению американского военного и политического аналитика Гельмгольца Смита, "соотношение сил благоприятствует России":

"Вначале Москва ожидала чего-то более короткого, менее кровавого и быстрого и, вероятно, была удивлена сопротивлением киевского режима и беспорядочной поддержкой НАТО. Выводы были сделаны, проведена мобилизация дополнительных сил.

Но уже очевидно, что поле битвы на Украине является частью мировой войны, в которой те, кто контролирует Американскую империю, пытаются сохранить свое господство", — рассуждает Смит в статье, опубликованной на портале "A Son of The New American Revolution".