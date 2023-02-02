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Любовь Степушова

Путин взял на контроль ситуацию с обстрелами приграничных регионов РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Акцент Владимира Путина на недопущении обстрелов приграничных российских регионов означает, что теперь Минобороны надо будет отдельно этим заниматься — вопрос на контроле президента.

Путин взял на контроль ситуацию с обстрелами приграничных регионов РФ

Исполнитель приоритетной задачи назван правильно

На совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах, президент РФ Владимир Путин поручил отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества из-за обстрелов со стороны Украины.

"Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства", — заявил президент.

В комментарии для Pravda.Ru военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев отметил, что исполнитель задачи назван правильно — "никакие другие министерства не могут обеспечить противовоздушную оборону регионов Российской Федерации".

Как технически решить задачу недопущения обстрелов

По мнению эксперта, для этого надо:

1. Разместить в приграничных регионах соответствующие системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Должна быть настроена система оповещения о ракетном нападении.

"На самом деле, это всё есть, но, вероятно, недостаточно, раз такие обстрелы достигают целей. И на этом президент делает акцент", — отметил Дмитрий Корнев.

2. Необходимо ликвидировать источники ударов по территории РФ, для чего:

  • отодвинуть линию боевого соприкосновения, чтобы не было возможности применять боевые средства силам ВСУ;
  • вести контрбатарейную борьбу, поражать объекты, которые ведут огонь, силами авиации, артиллерии, ракетных войск ВС РФ.

Минобороны теперь будет заниматься ПВО и ПРО отдельно

Дмитрий Корнев не исключает, что "нужно создать какие-то отдельные командования, которые будут отвечать за воздушную оборону соответствующих регионов". Также "никаких проблем нет с Дальнего Востока перебросить соответствующие части".

"Резервы огромные, и ими руководит командующий СВО и он же начальник Генерального штаба Герасимов. Он управляет всей армией, и у него нет неразрешимых ситуаций, которые ему надо с кем-то согласовывать" — отметил эксперт.

По мнению Дмитрия Корнева, после слов Путина Минобороны надо будет "отдельно заниматься" ПВО и ПРО приграничных регионов.

24 января белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил Путину, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены. Тогда президент отметил, что российские системы ПВО современные и надёжные и "в целом система работает исправно".

Брянская область с начала специальной военной операции 272 раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на совещании с президентом в среду. Всего за это время было ранено 22 человека, погибли четыре мирных жителя.

Мирные жители гибнут и в других российских регионах зоны проведения СВО, не говоря уже о новых территориях.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу война армия оружие россия украина белгород владимир путин белгородская область
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