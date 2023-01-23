Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине

Командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский заявил, что артиллерийские орудия являются "основным врагом" армии России. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По его словам, причиной 90% потерь ВС РФ является артиллерия противника. Он отметил, что армия не располагает в достаточном количестве вооружением, позволяющим закрыть потребности фронта.

"Должен сказать, что мы так и не разработали системного средства поражения, которое бы могло долетать до артиллерии противника и поражать её с высокой долей вероятности уничтожения. Есть образцы вооружения, способные решать эту задачу, но применение их хаотично", — отметил эксперт.

Ходаковский сообщил, что решением этой проблемы занимаются "группы энтузиастов", которые создают на собственные средства отечественные разработки. Они позволят в будущем не зависеть от поставок Китая или Ирана.

Ранее комбат заявлял, что проблемы с распределением ответственности в Минобороны РФ приведут к новой волне мобилизации.