МК: Кнутов заявил об угрозах дальнобойных ракет GLSDB США для России

США анонсировали передачу Украине боеприпасов GLSDB для реактивных систем HIMARS дальностью 150 км. Такие снаряды способны нанести удары по тыловой инфраструктуре и артиллерийским складам ВС РФ. Об этом заявил военный эксперт, полковник ПВО Юрий Кнутов.

Он напомнил, что GLSDB является разработкой американского концерна Boeing и шведской компании SAAB. В США бомба была доработана: она оснащена пороховым зарядом и приспособлена для запуска с наземной РСЗО HIMARS. Получился боеприпас GLSDB.

До Москвы и Петербурга бомба долететь не сможет, однако под зоной риска окажутся прифронтовые области.

"Передача подобного рода снарядов осложняет нам ситуацию. Потому что у противника появляется возможность работать по нашим ближним тылам, по территории России, включая Крым, Белгородскую, Курскую области. До Питера и Москвы эти бомбы не достают. Но до других городов, которые расположены на европейской части при определённых условиях могут достать", — сказал Кнутов в беседе с "МК”.

Применение ВСУ этих бомб может быть очень болезненным для России. Ими противник сможет поразить штабы, пункты управления, склады боеприпасов и вооружения, аэродромы. Если ближние тылы будут уничтожены, наши войскам будет нечем поддерживать боеспособность на переднем крае. Такая ситуация была под Херсоном.

Кнутов возлагает надежды на противовоздушную оборону. ЗРК "Панцирь” ВС РФ могут поражать подобные бомбы.

Эксперт отметил нацеленность США на резкую эскалацию конфликта на Украине и подготовку ВСУ к стратегическому наступлению весной этого года.