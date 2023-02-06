Военный эксперт: США и Британия хотят владеть Чёрным морем

На Украине большие надежды возлагают на Одессу и Николаев. Почему для ВСУ и НАТО захватить Чёрное море гораздо важнее, чем удержать Киев, а также о том, какие грандиозные планы строят США и Британия в отношении акватории Чёрного моря, и могут ли им помешать Вооружённые силы Российской Федерации, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— В акватории Чёрного моря нам не избежать проблем из-за конвенции Монтрё и желания США возродить черноморский американский флот. Даже на Каспии США предпринимают попытки запустить бронекатера. В начале XX века, когда в России бушевала Гражданская война, американский флот свободно курсировал в Чёрном море вместе с британским и французским.

Хотя Чёрное море считается нашим, в древности оно называлось Русским морем.

Американцев возмущала эпоха Советского Союза, когда было невозможно спокойно пробираться в Чёрное море. В 1988 году была попытка грубого нарушения наших территориальных вод. Наш корабль-сторожевик пошёл на таран, чтобы предотвратить нарушение, и США запомнили, что даже умирающий Советский Союз способен очень болезненно огрызаться.

У Советского Союза были великие флот и армия, сейчас у нас опять великая армия, единственная в мире умеющая воевать, у нас очень серьёзный флот, прежде всего подводный.

Американцам это колет глаза. В 2014 году была предпринята попытка захватить Крым и превратить его в американский непотопляемый авианосец. Тогда США задумали выводить войска из Афганистана. Отказавшись от вывода через Киргизию, американцы могли бы сажать свои "Геркулесы" в Крыму. Похоже, речь шла не о выводе войск из Афганистана, а об их передислокации в Крым.

Любопытна также гипотеза журналиста Маурицио Блонде: когда проходил Майдан, несколько кораблей США вошли в Чёрное море и взяли курс на Крым, чтобы "по просьбе Украины" овладеть Севастополем и нашим внутренним пространством. Но Крым выбрал свой путь, и наши "вежливые люди" указали невежливым американцам на дверь. С тех пор они не могут успокоиться. То строят в Анаклии порт, который, слава богу, не строится (Анаклия находится в Грузии, рядом с Абхазией). То пытаются превратить Одессу в свою опорную точку.

Замминистра иностранных дел Украины велел Олафу Шольцу передать 3-4 подлодки ирландского флота Украине. Украинская военщина возлагает очень большие надежды на то, что им удастся прорвать блокаду вокруг Одессы и Николаева и оттуда начать свою реконкисту. Это гораздо важнее Киева, потому что это прямые пути снабжения НАТО, в двух шагах там Южная Бессарабия, Молдавия, которую НАТО спит и видит своей территорией.

Многочисленные корабли британских террористов готовы устраивать диверсионные акты в Крыму. Британские террористы мечтают сидеть в Николаеве, где они уже купили военно-морские верфи, хотя украинцы это отрицают и говорят, что речь шла только об инвестиции в судоверфи. Инвестиции при условии, что там будут строиться британские корабли, как этого хотели до начала спецоперации.

Американцы и британцы хотят:

захватить Одессу,

взять в клещи Крым,

владеть судоходными путями в Чёрном море.

С одной стороны — Одесса и судоверфи Николаева, а с другой стороны — Анаклия и дружественная для НАТО Грузия.

Недавно выяснилось, что в порту Одессы находятся колоссальные запасы аммиака. Соответственно, попытка разломать причальную стенку порта означает устроить зону сплошного поражения и массового бедствия. Мы не можем на это пойти. Но нам нельзя позволить США воссоздать американский черноморский флот с опорой на две точки и с охватом наших Севастополя и Новороссийска.