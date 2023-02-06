Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Артамонов

Военный эксперт: США и Британия хотят владеть Чёрным морем

Силовые структуры » Министерство обороны

На Украине большие надежды возлагают на Одессу и Николаев. Почему для ВСУ и НАТО захватить Чёрное море гораздо важнее, чем удержать Киев, а также о том, какие грандиозные планы строят США и Британия в отношении акватории Чёрного моря, и могут ли им помешать Вооружённые силы Российской Федерации, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: США и Британия хотят владеть Чёрным морем

— В акватории Чёрного моря нам не избежать проблем из-за конвенции Монтрё и желания США возродить черноморский американский флот. Даже на Каспии США предпринимают попытки запустить бронекатера. В начале XX века, когда в России бушевала Гражданская война, американский флот свободно курсировал в Чёрном море вместе с британским и французским.

Хотя Чёрное море считается нашим, в древности оно называлось Русским морем.

Американцев возмущала эпоха Советского Союза, когда было невозможно спокойно пробираться в Чёрное море. В 1988 году была попытка грубого нарушения наших территориальных вод. Наш корабль-сторожевик пошёл на таран, чтобы предотвратить нарушение, и США запомнили, что даже умирающий Советский Союз способен очень болезненно огрызаться.

У Советского Союза были великие флот и армия, сейчас у нас опять великая армия, единственная в мире умеющая воевать, у нас очень серьёзный флот, прежде всего подводный.

Американцам это колет глаза. В 2014 году была предпринята попытка захватить Крым и превратить его в американский непотопляемый авианосец. Тогда США задумали выводить войска из Афганистана. Отказавшись от вывода через Киргизию, американцы могли бы сажать свои "Геркулесы" в Крыму. Похоже, речь шла не о выводе войск из Афганистана, а об их передислокации в Крым.

Любопытна также гипотеза журналиста Маурицио Блонде: когда проходил Майдан, несколько кораблей США вошли в Чёрное море и взяли курс на Крым, чтобы "по просьбе Украины" овладеть Севастополем и нашим внутренним пространством. Но Крым выбрал свой путь, и наши "вежливые люди" указали невежливым американцам на дверь. С тех пор они не могут успокоиться. То строят в Анаклии порт, который, слава богу, не строится (Анаклия находится в Грузии, рядом с Абхазией). То пытаются превратить Одессу в свою опорную точку.

Замминистра иностранных дел Украины велел Олафу Шольцу передать 3-4 подлодки ирландского флота Украине. Украинская военщина возлагает очень большие надежды на то, что им удастся прорвать блокаду вокруг Одессы и Николаева и оттуда начать свою реконкисту. Это гораздо важнее Киева, потому что это прямые пути снабжения НАТО, в двух шагах там Южная Бессарабия, Молдавия, которую НАТО спит и видит своей территорией.

Многочисленные корабли британских террористов готовы устраивать диверсионные акты в Крыму. Британские террористы мечтают сидеть в Николаеве, где они уже купили военно-морские верфи, хотя украинцы это отрицают и говорят, что речь шла только об инвестиции в судоверфи. Инвестиции при условии, что там будут строиться британские корабли, как этого хотели до начала спецоперации.

Американцы и британцы хотят:

  • захватить Одессу,
  • взять в клещи Крым,
  • владеть судоходными путями в Чёрном море.

С одной стороны — Одесса и судоверфи Николаева, а с другой стороны — Анаклия и дружественная для НАТО Грузия.

Недавно выяснилось, что в порту Одессы находятся колоссальные запасы аммиака. Соответственно, попытка разломать причальную стенку порта означает устроить зону сплошного поражения и массового бедствия. Мы не можем на это пойти. Но нам нельзя позволить США воссоздать американский черноморский флот с опорой на две точки и с охватом наших Севастополя и Новороссийска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша крым нато ссср война грузия оружие россия одесса украина история николаев молдавия черное море
Новости
В РПЦ отреагировали на фотографию священников рядом с бюстом Дзержинского
Эксперт Ордов: золотовалютные резервы делают экономику России сильнее
Блогера Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ
WP: жители США осудили своё правительство после инцидента с китайским аэростатом
Beyonce побила рекорд по числу наград премии "Грэмми"
Asia Times: Китай счёл Вашингтон "безумным" из-за попыток развязать войну с РФ и позёрства
Геофизик Шебалин заявил о новых землетрясениях в Турции
Футболист Кержаков выплачивает на сына алименты в 10 тыс. рублей
Моравецкий допустил, что украинский конфликт может привести к Третьей мировой войне
В МЧС России заявили о готовности отправить два самолёта Ил-76 со спасателями в Турцию
Популярное
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ

Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.

Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
История о том, как мем в Telegram переполошил укропропагандистов Ольга Лебедева Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Жданов: ВС РФ перебросили в зону СВО экспериментальный истребитель "Леопардов"
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Последние материалы
В РПЦ отреагировали на фотографию священников рядом с бюстом Дзержинского
Эксперт Ордов: золотовалютные резервы делают экономику России сильнее
Блогера Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ
Военный эксперт: США и Британия хотят владеть Чёрным морем
WP: жители США осудили своё правительство после инцидента с китайским аэростатом
Beyonce побила рекорд по числу наград премии "Грэмми"
Asia Times: Китай счёл Вашингтон "безумным" из-за попыток развязать войну с РФ и позёрства
Геофизик Шебалин заявил о новых землетрясениях в Турции
Футболист Кержаков выплачивает на сына алименты в 10 тыс. рублей
Моравецкий допустил, что украинский конфликт может привести к Третьей мировой войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников