GLSDB полетят на Крым? Эксперты перечислили способы защиты полуострова

США предоставляют Украине дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут ударить по территории российского Крыма, сообщили в Пентагоне.

Также военное ведомство США официально ответило на вопрос, "будут ли ВСУ использовать GLSDB против Крыма". Пресс-секретарь Пентагона заявил, что эти снаряды помогут Киеву "отвоевывать свои территории".

"Украина может освобождать Крым, применяя любые инструменты", — тут же помечтал советник ОП Украины Михаил Подоляк.

Каким регионам России угрожают обстрелы GLSDB?

В свою очередь, Reuters опубликовал карту возможной области поражения территорий РФ снарядами GLSDB, показывая, что ими украинские войска действительно смогут наносить удары по объектам на территории РФ.

Карта Reuters с зоной поражения ракетами GLSDB

В частности, при запуске даже в отдалении от линии боевого соприкосновения GLSDB могут долететь до российских:

Мариуполя,

Бердянска,

Луганска,

севера Крыма.

Что такое GLSDB и чем он опасен?

Что представляет собой GLSDB? Это "гибрид", собранный из авиабомбы GBU-39 Small Diameter Bomb и двигателя от реактивного снаряда M26 для HIMARS.

Проще говоря, к "ракете" от РСЗО привинчена 90-килограммовая бомба — реактивная часть разгоняется, выходит на высоту около десяти километров, после чего бомба отделяется и падает на цель, корректируемая по GPS (точность около пяти метров) или лазером наводчика, БПЛА-разведчика, самолёта и т. д. (с точностью один метр).

"Давайте разберёмся с угрозой Крыму. Она есть, GLSDB могут долететь до его северной части, близ бывшей границы с Украиной, где уже действует особый режим и развёрнуты силы и средства ПВО. Сейчас GLSDB не грозят курортной южной части Крыма, мосту, столице полуострова", — рассказал Pravda.Ru международный специалист по разведке Георгий Рипер.

По словам военспеца, главная проблема защиты от таких снарядов — то, что они "молчащие, маленького размера и холодные".

Проще говоря, ПВО куда легче сбить большую крылатую ракету, беспилотники противника, его самолёт или даже "Химеру", чем GLSDB, — они замечаются раньше, на них проще навестись и уничтожить.

"В случае с РСЗО системы ПВО фиксируют лишь подлёт роя снарядов (в нашем случае — падающих бомб) и работать по ним придётся на финальной части траектории", — считает эксперт.

Что может защитить Крым от ударов GLSDB, чем их сбить?

Эксперт считает, что есть два варианта.

Сбить падающие бомбы GLSDB можно зенитным и пушечным огнём "Панцирей", поражающими элементами ракет "Бук-М2", "Тор". Вероятность уничтожения всех целей — 0,8 от единицы. Идеальный вариант — уничтожать сами снаряды и пусковые установки на территории Украины, при получении их ВСУ, транспортировке, при движении пусковых HIMARS на точку залпа. Как говорится, "лучшее в мире ПВО — это свои танки на аэродромах противника".

Чем же можно уничтожить HIMARS с GLSDB (а в будущем — тьфу-тьфу-тьфу — и ATACMS) до нанесения ударов?

"Конечно, развитие средств ПВО является очень важным. Но убеждён, что сейчас основная задача — направить средства разведки, БПЛА и высокоточного оружия на уничтожение самой бронетехники противника — в особенности пусковых установок типа HIMARS для запусков GLSDB", — заявил Pravda.Ru руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин.

"Охота на них может осуществляться в том числе с применением кумулятивных снарядов с беспилотников, включая простейшие FPV-дроны. Они могут успешно адаптироваться для применения в формате управляемой авиабомбы или барражирующего боеприпаса", — пояснил эксперт. Он также добавил, что сейчас его команда "занимается технической стороной этого вопроса".

Что думают сами крымчане об угрозе ударов GLSDB по полуострову?

В соцсетях, безусловно, обсуждают угрозу от ВСУ (больше того, представители ЦИПСО Украины и "диванные вояки" пытаются спровоцировать панику), но уверены, что "ПВО справится". Последние попытки атаковать объекты на полуострове (дронами и т. д.) были отбиты ВС РФ — напоминают жители Крыма.

При этом большинство ехидно спрашивает: "это что ж за "возвращение" такое, когда Украина хочет бить по Крыму и народу, который считает своим", — и добавляет, что помнит все угрозы "сломать как веник", "раскатать танками", "устроить фильтрационные лагеря" и "сжечь предателей".

"Мы — Россия, вопрос закрыт", — пишут в соцсетях (желающие или недоверяющие могут легко почитать крымские чаты в Telegram или других соцсетях).

Добавим, военно-политическое руководство России, законодатели, руководители регионов уже заявили: обстрел Крыма вызовет настолько массированные удары возмездия, что гореть будет "вся оставшаяся территория Украины".

В частности, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности РФ применения ядерного оружия при нападении на полуостров.