США предоставляют Украине дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут ударить по территории российского Крыма, сообщили в Пентагоне.
Также военное ведомство США официально ответило на вопрос, "будут ли ВСУ использовать GLSDB против Крыма". Пресс-секретарь Пентагона заявил, что эти снаряды помогут Киеву "отвоевывать свои территории".
"Украина может освобождать Крым, применяя любые инструменты", — тут же помечтал советник ОП Украины Михаил Подоляк.
В свою очередь, Reuters опубликовал карту возможной области поражения территорий РФ снарядами GLSDB, показывая, что ими украинские войска действительно смогут наносить удары по объектам на территории РФ.
В частности, при запуске даже в отдалении от линии боевого соприкосновения GLSDB могут долететь до российских:
Что представляет собой GLSDB? Это "гибрид", собранный из авиабомбы GBU-39 Small Diameter Bomb и двигателя от реактивного снаряда M26 для HIMARS.
Проще говоря, к "ракете" от РСЗО привинчена 90-килограммовая бомба — реактивная часть разгоняется, выходит на высоту около десяти километров, после чего бомба отделяется и падает на цель, корректируемая по GPS (точность около пяти метров) или лазером наводчика, БПЛА-разведчика, самолёта и т. д. (с точностью один метр).
"Давайте разберёмся с угрозой Крыму. Она есть, GLSDB могут долететь до его северной части, близ бывшей границы с Украиной, где уже действует особый режим и развёрнуты силы и средства ПВО. Сейчас GLSDB не грозят курортной южной части Крыма, мосту, столице полуострова", — рассказал Pravda.Ru международный специалист по разведке Георгий Рипер.
По словам военспеца, главная проблема защиты от таких снарядов — то, что они "молчащие, маленького размера и холодные".
Проще говоря, ПВО куда легче сбить большую крылатую ракету, беспилотники противника, его самолёт или даже "Химеру", чем GLSDB, — они замечаются раньше, на них проще навестись и уничтожить.
"В случае с РСЗО системы ПВО фиксируют лишь подлёт роя снарядов (в нашем случае — падающих бомб) и работать по ним придётся на финальной части траектории", — считает эксперт.
Эксперт считает, что есть два варианта.
Чем же можно уничтожить HIMARS с GLSDB (а в будущем — тьфу-тьфу-тьфу — и ATACMS) до нанесения ударов?
"Конечно, развитие средств ПВО является очень важным. Но убеждён, что сейчас основная задача — направить средства разведки, БПЛА и высокоточного оружия на уничтожение самой бронетехники противника — в особенности пусковых установок типа HIMARS для запусков GLSDB", — заявил Pravda.Ru руководитель АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин.
"Охота на них может осуществляться в том числе с применением кумулятивных снарядов с беспилотников, включая простейшие FPV-дроны. Они могут успешно адаптироваться для применения в формате управляемой авиабомбы или барражирующего боеприпаса", — пояснил эксперт. Он также добавил, что сейчас его команда "занимается технической стороной этого вопроса".
В соцсетях, безусловно, обсуждают угрозу от ВСУ (больше того, представители ЦИПСО Украины и "диванные вояки" пытаются спровоцировать панику), но уверены, что "ПВО справится". Последние попытки атаковать объекты на полуострове (дронами и т. д.) были отбиты ВС РФ — напоминают жители Крыма.
При этом большинство ехидно спрашивает: "это что ж за "возвращение" такое, когда Украина хочет бить по Крыму и народу, который считает своим", — и добавляет, что помнит все угрозы "сломать как веник", "раскатать танками", "устроить фильтрационные лагеря" и "сжечь предателей".
"Мы — Россия, вопрос закрыт", — пишут в соцсетях (желающие или недоверяющие могут легко почитать крымские чаты в Telegram или других соцсетях).
Добавим, военно-политическое руководство России, законодатели, руководители регионов уже заявили: обстрел Крыма вызовет настолько массированные удары возмездия, что гореть будет "вся оставшаяся территория Украины".
В частности, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности РФ применения ядерного оружия при нападении на полуостров.
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Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.