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Любовь Степушова

Полковник Литовкин: в СВО надо идти до польской границы

Силовые структуры » Министерство обороны

Широко обсуждается судьба Украины после СВО. Можно ли разделить Украину на две страны по принципу Северной и Южной Кореи, почему демаркационная линия должна пройти по польско-венгерской границе, и как России защитить свои приграничные территории, в том числе новые регионы, рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Полковник Литовкин: в СВО надо идти до польской границы

— Виктор Николаевич, экс-советник президента Украины Арестович выдвинул идею о том, что после спецоперации Украина будет разделена на две территории по примеру Северной и Южной Кореи. Возможен ли этот сценарий и подходит ли он России?

— Разделение на Северную и Южную Корею — это разделение на два государства. На какие два государства будем делить Украину? Та часть Украины, которая освобождена российскими Вооружёнными силами и ополченцами Донбасса, официально является частью России:

  • ДНР,
  • ЛНР,
  • Запорожская область,
  • Херсонская область.

Делить Украину по Днепру? Давайте, освободим Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую область и другие, на севере Украины. Что останется на Украине? Западные области и половина Киева, а другая половина Киева будет частью России. Это бессмысленное сравнение.

Всё, что останется от Украины, если останется, после завершения спецоперации будет враждебно России. Опять будут поставки западного оружия, обстрелы пограничных российских областей, атаки на наше руководство. Поэтому можно разделить Украину по польско-венгерской границе: те, кто находится в Польше, пускай будут частью Украины. Закарпатская Украина до Чопа будет частью России.

Перспектива зависит от наших возможностей — экономических, финансовых, людских ресурсов и политической воли руководства страны. 24 февраля 2022 года Владимир Путин поставил перед Вооружёнными силами задачи обеспечить безопасность ЛНР и ДНР, денацифицировать и демилитаризировать Украину.

Мы не выполнили в полном объёме ни одной задачи. Также мы не обеспечили безопасность Воронежской, Брянской, Курской областей, по которым наносят удары бандеровцы.

Надо отодвигать от наших границ боевые системы Украины, минимум, на 300 км. Ведь уже передали Украине ракеты для HIMARS, которые стреляют на 150 км; не исключено, что передадут и те, которые стреляют на 300. Тогда надо освобождать

  • Харьковскую,
  • Днепропетровскую,
  • Николаевскую,
  • Одесскую области.

Но потом Украина будет стрелять и по ним. Значит, надо идти дальше и освобождать Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, и так далее.

Логика говорит, что надо идти до польской границы.

Тем более, поляки спят и видят, что они займут Восточные Кресы, западные области Украины:

  • Волынскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Львовскую,
  • Закарпатскую.

Надо отрезать границу. Тем более, что с этих территорий поступают на Украину наёмники, боеприпасы, оружие, и даже политики из ЕС приезжают в Киев. Прекратить это можно, только отрезав границу и уничтожив станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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