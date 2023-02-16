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Ольга Лебедева

Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России"

Силовые структуры » Министерство обороны

Информационная война, ведущаяся странами коллективного Запада против России, набирая обороты, вышла на новый уровень. Это само по себе не новость. Интересно то, что её "командиры" уже никого не стесняясь занялись откровенным плагиатом.

Нацисты собирают предателей в кучку: на Украине создан "Легион Свободной России"

На этот раз идею украли у гитлеровских фашистов. Все, кто знает историю, помнят о том, как во время Второй мировой войны нацисты создали так называемую "Русскую освободительную армию” или "армию Власова”. Набрали туда отъявленных отморозков, которым вменили в обязанности не только проводить репрессии против гражданского населения, но и вести политическую пропаганду, демонстрируя, что "русские сражаются против Сталина". Сегодня история повторяется: на Украине громко заявили о создании "Легиона Свободной России, состоящего из русских, которые сражаются против Путина".

Об этом, кстати, рассказала авторитетнейшая на Западе Нью-Йорк Таймс.

"Солдат встал на колени в снег, прицелился из ракетницы и выстрелил в направлении российских войск, расположенных примерно в миле от него. Он стоял на украинской огневой позиции и выглядел точно так же, как другие украинские солдаты, сражающиеся к югу от города Бахмут на одном из самых жестоких театров военных действий.

Но он и его товарищи не украинцы. Они — солдаты украинской военной части, полностью состоящей из русских, которые сражаются и убивают своих соотечественников", — так поэтически начинается опубликованная NYT статья.

Далее идут рассуждения о том, что в составе Международного легиона на Украине создаются боевые подразделения, состоящие из русских, которые сражаются "против Путина”. Ну прямо один в один, как армия Власова, "сражавшаяся против Сталина" на стороне нацистов.

На деле же оба отряда предателей Родины — банальные инструменты пропаганды, призванные показать, что русские поддерживают нацизм, как тогда, так и сейчас. Правда, в западном мире это называется красиво — "поддерживают свободу".

"Они подняли оружие против России по разным причинам: чувство морального возмущения вторжением в страну, желание защитить свою приёмную родину, Украину, или внутренняя неприязнь к президенту России Владимиру Путину”.

Интересно, чем лично насолил этим перебежчикам российский президент, что они испытывают к нему "внутреннюю неприязнь"? Наверное, ответ на этот вопрос смогут дать психиатры…

О чём умалчивают укропропагандисты

Напомню, что во времена ВОВ во "власовской армии" русских было процентов 35-45. Остальные "солдаты" родились и выросли в Европе, той, которая активно сотрудничала с гитлеровскими нацистами, подчинившись им, не особо сопротивляясь. Примерно такие же пропорции сохранились и в "Легионе Свободной России":

"Группа действует под эгидой Украинского Международного легиона, боевой силы, в состав которой входят подразделения, состоящие из американских и британских добровольцев, а также белорусов, грузин и других. Спустя почти год после начала войны российскому подразделению уделялось мало внимания — отчасти для защиты солдат от репрессий со стороны России и против их родственников.

В начале войны украинский закон запрещал российским гражданам вступать в вооруженные силы. Но теперь это подразделение приобрело достаточно доверия со стороны украинского командования, чтобы занять свое место среди сил, которые ведут ожесточенные бои с российской армией к югу от стратегически важного города Бахмут на востоке Украины", — разъясняет NYT.

Ничего не изменилось, никаких уроков не извлечено… А ведь тем, кто сейчас чувствует себя героем, вступая в новую "власовскую армию", стоило бы помнить судьбу "предшественников":

  • в конце войны союзники вернули СССР две трети личного состава этой армии, которые были заключены в тюрьму, а шестеро их командиров повешены.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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