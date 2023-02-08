Беженцы из Соледара и Артёмовска рассказали, как ВСУ разрушали их города

Кристель Нэан, французская журналистка, освещающая события на Донбассе, в отличие от своих коллег, пытается рассказать западному миру правду о том, что на самом деле долгие годы происходит в бывшем украинском регионе, не смирившемся с произошедшим в 2014-ом госпереворотом.

Сегодня на сайте Donbass Insider появилась её новая статья, в которой Нэан рассказывает о своих встречах с мирными жителями Шахтерска и беженцами из Соледара и Бахмута (Артемовска), городов, испытавших на себе всю "демократичность" и "гуманность" бывших соотечественников.

"Вынужденные бежать из родных городов люди рассказали мне о своей эвакуации, разрушении этих городов украинскими солдатами, и о том, как они используют гражданскую инфраструктуру в качестве плацдарма".

Далее — перевод статьи французской журналистки.

Артёмовск (Бахмут)

По словам женщины по имени Евдокия, многие мирные жители уехали из Бахмута ещё летом прошлого года, когда стало очевидно, что оставаться там опасно. Она рассказывает, как украинские солдаты воровали бытовую технику и обстреливали её дом, чтобы заставить её уйти, обещая, что ВСУ сровняют с землёй весь город, "как Мариуполь", если им придётся отступать из Артёмовска.

Это фрагмент записанного Кристель Нэан интервью. Как пояснила журналистка, у двоих из этих беженцев семьи остались на Украине, не имея денег на то, чтобы заплатить за выезд из страны (цена "выездного билета" стартует от $4 тысяч), поэтому их лица были размыты.

Женщины рассказали, что, западные журналисты, которые часто приезжали в Артёмовск, открыто просили мирных жителей говорить "на камеру", что их обстреливала не украинская, а российская армия.

По словам беженок, большая часть разрушений в городе — "заслуга" украинских солдат, которые размещают свои огневые точки в квартирах, больницах, санаториях и других объектах инфраструктуры, фактически вызывая ответный огонь ВС РФ по гражданским зданиям.

Собеседницы журналистки говорят, что поддерживают российскую специальную военную операцию, которая, по их мнению, "должна прекратиться где-нибудь в Европе, чтобы быть уверенной, что украинцы больше не вернутся" в Донбасс.

Соледар

"Как только российские солдаты вошли Соледар, мирных жителей начали эвакуировать из города в безопасные места. Как рассказал мне один из беженцев, эвакуация была опасной, людям нечем было защититься от возможного огня украинской армии, поэтому их прикрывали бойцы отряда Вагнера"…

Две беженки из Соледара — Елена и Лидия — рассказали Нэан и её оператору о том, как украинские солдаты безуспешно пытались навязать свой неонацистский лозунг "Слава Украине" даже в магазинах или пытались помешать людям носить георгиевские ленточки и ленты в цветах флага России.

Эти женщины попросили французских репортёров донести до политиков "простую мысль":

"Перестаньте спонсировать Украину оружием и деньгами, это ничего не изменит. Мы — народ Донбасса — давно сделали свой выбор".

Впрочем, по их словам, решение об этой поддержке принимают не французский народ и даже не президент Макрон, который "сам является марионеткой того же типа, что и Зеленский", а другие люди, которые "думают, что смогут унести свои миллиарды в загробную жизнь":

"Именно из-за этих листков бумаги с напечатанными на них цифрами и портретами миллионы жизней унесены в Донбассе и на Украине в результате прокси-войны, которую НАТО ведет против России".

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