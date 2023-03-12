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Олег Володин

Эксперт разведки: чем РФ должна ответить на B-52 у Петербурга

4:02
Силовые структуры

Стратегический ядерный бомбардировщик B-52Н (NOBLE61) выходил на рубеж залпа крылатыми ракетами по Балтийскому флоту, а также военным объектам в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Эксперт разведки: чем РФ должна ответить на B-52 у Петербурга

Как показывает сервис RadarBox, бомбардировщик находился в 200 км. от северной столицы с эскортом из польских истребителей — эти данные подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Что означает прилет B-52H под Петербург?

B-52H из списка тех, кому по договорам с РФ разрешено носить ядерное оружие (было оно на борту или нет - неизвестно, традиционно его на учения не устанавливают):

  • вылетел из Польши,
  • пересек территории Эстонии, Литвы и Латвии,
  • развернулся у острова Гогланд в Финском заливе,
  • направился в Великобританию.

Как отмечают военные эксперты, по легенде учений США и стран НАТО, стратег отрабатывал:

  1. загрузку боекомплекта
  2. быстрый взлёт
  3. взаимодействие с ВВС и ПВО стран-партнёров,
  4. работа с истребительным прикрытием,
  5. прорыв ПРО и ПВО СЗФО,
  6. удар по кораблям и военным объектам Балтфлота.

Подобные учения с легендами - "нужно отстреляться ядерными крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по России" - США проводят не первый и даже не сотый раз.

Когда ещё бомбардировщики США тренировались бомбить Россию?

В частности, "бомбить Россию" США и ЕС тренировались на учениях Steadfast Noon-2022. Также в 2019–2022 годах отрабатывались полеты самолётов-разведчиков, истребителей прикрытия, прорыв ПВО и РЭБ.

А еще в те же годы B-52H, B-1B Lancer "получали по радио учебный кодированный приказ на залп, пилоты надевали противоатомные шлемы" и, как пишут сами военные, "электронно стреляли по Иванам" — Калининграду, Крыму, ЮФО и ЦФО.

Как бороться с ядерными бомбардировщиками США у границ России?

"Учебно "отстрелялся" стратег не столько по Петербургу, сколько по флоту — видимо, шла тренировка использования противокорабельных ракет (хотя и по городу с массой военных учреждений, скорее всего, "поучились" — поделился с Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер.

"Тех, кто пишет "сбивать!" не слушайте. Он находился над территорией государств НАТО и не нарушал границ — сбивать нельзя, противодействовать РЭБ — тоже (это раскроет боевые частоты и тонкости работы РЭБ и ПВО)", - считает эксперт по разведке, добавив. - "200 км. — это близко, так же близко стратеги США подлетали только к Крыму".

Кстати, во времена СССР это было традицией — бомберы США летели к границе Союза и отворачивали в последний момент — провоцировали, проверяли. И советские бомберы, а также подлодки ходили и летали к США, напомнил он.

По словам разведчика, ответные меры могут быть приняты, причём как симметричные, так и ассиметричные:

  • Поднятие перехватчиков и сопровождение "по нашу сторону границы",
  • Отправка Ту-95МС или Ту-160М "навестить" США, Британию, Польшу в нейтральном небе,
  • Как уже было недавно — отправка к берегам Америки носителей гиперзвуковых "Цирконов",
  • Передача информации о том, что "Посейдоны" встали на боевое дежурство и готовы контратаковать берега противника,
  • Установка систем разведки и систем двойного назначения в государствах-партнерах и границ США — в Венесуэле, на Кубе, и т. д.

Эксперт отмечает, что подобные учения — это "рутина", хотя действительно неприятно, что по тебе целится ядерный бомбардировщик.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы мариуш блащак санкт-петербург
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