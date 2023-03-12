Стратегический ядерный бомбардировщик B-52Н (NOBLE61) выходил на рубеж залпа крылатыми ракетами по Балтийскому флоту, а также военным объектам в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Как показывает сервис RadarBox, бомбардировщик находился в 200 км. от северной столицы с эскортом из польских истребителей — эти данные подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
B-52H из списка тех, кому по договорам с РФ разрешено носить ядерное оружие (было оно на борту или нет - неизвестно, традиционно его на учения не устанавливают):
Как отмечают военные эксперты, по легенде учений США и стран НАТО, стратег отрабатывал:
Подобные учения с легендами - "нужно отстреляться ядерными крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по России" - США проводят не первый и даже не сотый раз.
В частности, "бомбить Россию" США и ЕС тренировались на учениях Steadfast Noon-2022. Также в 2019–2022 годах отрабатывались полеты самолётов-разведчиков, истребителей прикрытия, прорыв ПВО и РЭБ.
А еще в те же годы B-52H, B-1B Lancer "получали по радио учебный кодированный приказ на залп, пилоты надевали противоатомные шлемы" и, как пишут сами военные, "электронно стреляли по Иванам" — Калининграду, Крыму, ЮФО и ЦФО.
"Учебно "отстрелялся" стратег не столько по Петербургу, сколько по флоту — видимо, шла тренировка использования противокорабельных ракет (хотя и по городу с массой военных учреждений, скорее всего, "поучились" — поделился с Pravda.Ru международный исследователь Георгий Рипер.
"Тех, кто пишет "сбивать!" не слушайте. Он находился над территорией государств НАТО и не нарушал границ — сбивать нельзя, противодействовать РЭБ — тоже (это раскроет боевые частоты и тонкости работы РЭБ и ПВО)", - считает эксперт по разведке, добавив. - "200 км. — это близко, так же близко стратеги США подлетали только к Крыму".
Кстати, во времена СССР это было традицией — бомберы США летели к границе Союза и отворачивали в последний момент — провоцировали, проверяли. И советские бомберы, а также подлодки ходили и летали к США, напомнил он.
По словам разведчика, ответные меры могут быть приняты, причём как симметричные, так и ассиметричные:
Эксперт отмечает, что подобные учения — это "рутина", хотя действительно неприятно, что по тебе целится ядерный бомбардировщик.
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