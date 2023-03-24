Экс-разведчик: Артёму Уссу помогли убежать из Италии сочувствующие

5:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Артём Усс, который занимался архиважным для РФ делом — обходом санкций, сбежал из Италии, возможно, с помощью российской разведки. Но есть и другие версии.

Побег Усса был тщательно спланирован

Газета La Stampa пишет, что бизнесмен Артём Усс, который "осуществлял незаконную деятельность по экспорту военных и секретных технологий двойного назначения из США в Россию", бежал из-под домашнего ареста в результате "тщательно спланированной операции" и уже находится вне Италии.

Газета указывает, что побег был спланирован, возможно, ещё до того, как суд дал добро на экстрадицию Усса в США по обвинениям, по которым ему грозило до 30 лет тюрьмы в США. Детали, которые описывает газета, таковы: Усс находился под домашним арестом в небольшом городке на окраине Милана после ареста 17 октября 2022 года по международному мандату. Сигнализация электронного браслета сработала, но по прибытии карабинеров входная дверь в квартиру была заперта, было слышно, что внутри работает телевизор.

Когда оперативники с помощью пожарных выломали дверь, электронный браслет был срезан, а от "Усса не осталось и следа". Обыски и план перехвата не дали результата.

La Stampa уверена, что Усс уехал на машине и, возможно, уже успел покинуть Италию на частном самолёте, направляясь "в какую-либо другую страну Шенгенской зоны, прежде чем, наконец, достигнуть убежища в России".

Усс занимался архиважным для РФ делом

ФБР обвиняет Усса в том, что он через компанию Nord-Deutsche Industrienlagenbau GmbH осуществлял:

"незаконную деятельность по экспорту военных и секретных технологий двойного назначения из США";

"контрабанду миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в нарушение эмбарго от имени российских и китайских клиентов с использованием для этой цели финансовой системы США";

"отмывание доходов от этой незаконной деятельности через обширную сеть подставных компаний и банковских отношений по всему миру".

Если перефразировать, то Усс занимался чрезвычайно важным для обороноспособности РФ делом, поставляя для танков элементную базу, а также давал возможность обходить санкции Венесуэле — нашему союзнику, и зарабатывать деньги РФ с помощью продажи нефти.

7 ноября 2022 года Генпрокуратура РФ также потребовал экстрадиции Усса по статье "отмывание денег", но это было сделано, чтобы перебить ордер США. В среду Миланский апелляционный суд дал добро на экстрадицию Усса в США, после чего последовал побег.

По словам адвокатов российского бизнесмена, его арест имел целью приобрети "фонд" для обмена на бизнесмена Пола Уилана, приговорённого в 2020 году в России к 16 годам лишения свободы.

Задействована ли была российская разведка?

Заметим, что если действовала российская разведка (второй вариант от La Stampa — "обширные связи" и деньги отца Усса — губернатора Красноярского края), то у неё, очевидно, имеются достаточно налаженные связи в итальянской полиции.

Третья версия говорит о том, что, возможно, это была совместная операция российской и итальянских спецслужб, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Не секрет, что в Италии сильны антиамериканские настроения, а связи с РФ всегда были сильными. В пользу этой версии говорит тот факт, что в итальянских газетах и информагентствах заметки о бегстве Усса иллюстрированы фотографиями другого человека — Антона Натарова, бывшего советника губернатора Усса. То есть, активно искать Артёма никто не собирается.

Четвёртую версию озвучил Pravda.Ru ветеран разведки Михаил Любимов. На его памяти такого участия советской и российской разведслужбы в организации побегов не было. Эксперт напомнил, что из Англии в 1970-е годы сбежал двойной агент Джордж Блейк — сотрудник английской разведки, осуждённый на 40 лет.

"И никакого участия в его побеге мы тогда не принимали. Даже мысли такой не было. Мы такими вещами не занимались. А сейчас — наверное, тем более. Поэтому я просто на 100% исключаю участие спецслужб. Это только можно сожалеть, что мы не такие сильные", — отметил Михаил Любимов.

По мнению эксперта, Усс "сам сбежал" при помощи местных, "возможно, русских".

"Блейку помогли сами сидевшие в тюрьме за уголовное преступление. Причём, там был один бывший полицейский — немец, который довёз его до Берлина, а потом уже до Москвы. И ещё ему сочувствовала вся тюрьма, потому что немцы ненавидели британскую судебную систему", — сказал Михаил Любимов.

Он не исключает, что в Италии тоже были сочувствующие.

"Всегда есть сочувствующие — Блейка вывезли на машине из Англии, при этом она прошла все пограничные кордоны и доехала до самого Берлина в ГДР", — отметил эксперт.

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