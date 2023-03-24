Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Экс-разведчик: Артёму Уссу помогли убежать из Италии сочувствующие

5:41
Силовые структуры » ФСБ

Артём Усс, который занимался архиважным для РФ делом — обходом санкций, сбежал из Италии, возможно, с помощью российской разведки. Но есть и другие версии.

Экс-разведчик: Артёму Уссу помогли убежать из Италии сочувствующие

Побег Усса был тщательно спланирован

Газета La Stampa пишет, что бизнесмен Артём Усс, который "осуществлял незаконную деятельность по экспорту военных и секретных технологий двойного назначения из США в Россию", бежал из-под домашнего ареста в результате "тщательно спланированной операции" и уже находится вне Италии.

Газета указывает, что побег был спланирован, возможно, ещё до того, как суд дал добро на экстрадицию Усса в США по обвинениям, по которым ему грозило до 30 лет тюрьмы в США.

Детали, которые описывает газета, таковы: Усс находился под домашним арестом в небольшом городке на окраине Милана после ареста 17 октября 2022 года по международному мандату. Сигнализация электронного браслета сработала, но по прибытии карабинеров входная дверь в квартиру была заперта, было слышно, что внутри работает телевизор.

Когда оперативники с помощью пожарных выломали дверь, электронный браслет был срезан, а от "Усса не осталось и следа". Обыски и план перехвата не дали результата.

La Stampa уверена, что Усс уехал на машине и, возможно, уже успел покинуть Италию на частном самолёте, направляясь "в какую-либо другую страну Шенгенской зоны, прежде чем, наконец, достигнуть убежища в России".

Усс занимался архиважным для РФ делом

ФБР обвиняет Усса в том, что он через компанию Nord-Deutsche Industrienlagenbau GmbH осуществлял:

  • "незаконную деятельность по экспорту военных и секретных технологий двойного назначения из США";
  • "контрабанду миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в нарушение эмбарго от имени российских и китайских клиентов с использованием для этой цели финансовой системы США";
  • "отмывание доходов от этой незаконной деятельности через обширную сеть подставных компаний и банковских отношений по всему миру".

Если перефразировать, то Усс занимался чрезвычайно важным для обороноспособности РФ делом, поставляя для танков элементную базу, а также давал возможность обходить санкции Венесуэле — нашему союзнику, и зарабатывать деньги РФ с помощью продажи нефти.

7 ноября 2022 года Генпрокуратура РФ также потребовал экстрадиции Усса по статье "отмывание денег", но это было сделано, чтобы перебить ордер США. В среду Миланский апелляционный суд дал добро на экстрадицию Усса в США, после чего последовал побег.

По словам адвокатов российского бизнесмена, его арест имел целью приобрети "фонд" для обмена на бизнесмена Пола Уилана, приговорённого в 2020 году в России к 16 годам лишения свободы.

Задействована ли была российская разведка?

Заметим, что если действовала российская разведка (второй вариант от La Stampa — "обширные связи" и деньги отца Усса — губернатора Красноярского края), то у неё, очевидно, имеются достаточно налаженные связи в итальянской полиции.

Третья версия говорит о том, что, возможно, это была совместная операция российской и итальянских спецслужб, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы". Не секрет, что в Италии сильны антиамериканские настроения, а связи с РФ всегда были сильными. В пользу этой версии говорит тот факт, что в итальянских газетах и информагентствах заметки о бегстве Усса иллюстрированы фотографиями другого человека — Антона Натарова, бывшего советника губернатора Усса. То есть, активно искать Артёма никто не собирается.

Четвёртую версию озвучил Pravda.Ru ветеран разведки Михаил Любимов. На его памяти такого участия советской и российской разведслужбы в организации побегов не было. Эксперт напомнил, что из Англии в 1970-е годы сбежал двойной агент Джордж Блейк — сотрудник английской разведки, осуждённый на 40 лет.

"И никакого участия в его побеге мы тогда не принимали. Даже мысли такой не было. Мы такими вещами не занимались. А сейчас — наверное, тем более. Поэтому я просто на 100% исключаю участие спецслужб. Это только можно сожалеть, что мы не такие сильные", — отметил Михаил Любимов.

По мнению эксперта, Усс "сам сбежал" при помощи местных, "возможно, русских".

"Блейку помогли сами сидевшие в тюрьме за уголовное преступление. Причём, там был один бывший полицейский — немец, который довёз его до Берлина, а потом уже до Москвы. И ещё ему сочувствовала вся тюрьма, потому что немцы ненавидели британскую судебную систему", — сказал Михаил Любимов.

Он не исключает, что в Италии тоже были сочувствующие.

"Всегда есть сочувствующие — Блейка вывезли на машине из Англии, при этом она прошла все пограничные кордоны и доехала до самого Берлина в ГДР", — отметил эксперт.

Читайте по теме: Стало известно, почему умер советский разведчик Джордж Блейк

Ветеран внешней разведки: самым ценным нашим агентом в США был Клаус Фукс

Экс-разведчик ВС США Риттер: план США по смещению Путина привел к провалу на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша нефть бизнес деньги италия россия джордж блейк
Новости
Дмитрий Медведев впервые обозначил границы Украины, которые устроят Россию
Хатылев назвал заявление Медведева о готовности ВС РФ идти до Киева информационной игрой
Певица София Ротару послала особый сигнал РФ, заговорив на русском языке в соцсетях
Журналист Херш: Байден приказал взорвать "Северные потоки" в качестве наказания для Шольца
Французский строительный ритейлер "Леруа Мерлен" продаёт все 111 магазинов и уходит из России
Власти Казахстана пообещали пресекать попытки обхода антироссийских санкций
В зоне СВО на Украине погиб боксёр Максим Галиничев из Херсонской области
Российская ракета уничтожила ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области
В правительстве ФРГ отказались отвечать на угрозу Медведева касательно решения МУС
Диетолог Гинзбург перечислил сгущающие кровь напитки
Популярное
SHAMAN прокомментировал оскорбительную шутку Галкина* про песню "Встанем"

Пародист высмеял Дронова во время своего концерта в США.

Певец SHAMAN спокойно отреагировал на оскорбительную шутку Максима Галкина* в свой адрес
В МУС отреагировали на "угрозы" со стороны России после ордера на арест Путина
В МУС оценили "угрозы" Медведева после ордера на арест Путина
РИА "Новости" назвало патриотов среди деятелей культуры РФ
В США обсуждают, как будут арестовывать Путина
Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев Украинские беспилотники прилетели в Джанкой. Киев похвастался новыми "игрушками"? Ольга Лебедева
Алла Пугачёва восхитила поклонников своим имиджем в 73 года
Украинское контрнаступление шокирует весь мир — ветеран ВС США
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Генштаб ВСУ "экстренно вывел" российские войска из Новой Каховки
Последние материалы
Битва при Альманзе: победа французов в войне за испанское наследство
Певица София Ротару послала особый сигнал РФ, заговорив на русском языке в соцсетях
Экс-разведчик: Артёму Уссу помогли убежать из Италии сочувствующие
Журналист Херш: Байден приказал взорвать "Северные потоки" в качестве наказания для Шольца
Французский строительный ритейлер "Леруа Мерлен" продаёт все 111 магазинов и уходит из России
Власти Казахстана пообещали пресекать попытки обхода антироссийских санкций
В зоне СВО на Украине погиб боксёр Максим Галиничев из Херсонской области
Российская ракета уничтожила ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области
В правительстве ФРГ отказались отвечать на угрозу Медведева касательно решения МУС
Диетолог Гинзбург перечислил сгущающие кровь напитки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников